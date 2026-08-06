Η Viohalco καταγράφει ισχυρές επιδόσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 με αυξημένα έσοδα και βελτιωμένη κερδοφορία

Η Viohalco S.A. Euronext Βρυξελλών ανακοιίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά της για το πρώτο εξάμηνο του 2026

Ενοποιημένα κύρια οικονομικά στοιχεία

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 4,3 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 14% (α’ εξάμηνο 2025: 3,7 δισ. ευρώ), ως αποτέλεσμα υψηλότερων όγκων πωλήσεων σε όλους τους κλάδους και αυξημένων τιμών μετάλλων.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 446 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18% (α’ εξάμηνο 2025: 378 εκατ. ευρώ), χάρη στη βελτιωμένη επίδοση σχεδόν όλων των κλάδων.

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 370 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 62% σε σύγκριση με τα 229 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη βελτίωση του αναπροσαρμοσμένου EBITDA και τα θετικά λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων.

Ο δείκτης μόχλευσης βελτιώθηκε περαιτέρω σε 1,9x, έναντι 2,1x στο τέλος του 2025 και 2,4x στο πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της δημιουργίας ταμειακών ροών και της χρηματοοικονομικής θέσης, παράλληλα με την ικανότητα χρηματοδότησης σημαντικών επενδύσεων. Ο καθαρός δανεισμός παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στα 1.505 εκατ. ευρώ, έναντι 1.496 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2025, σημαντικά μειωμένος έναντι των 1.708 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 24% σε ετήσια βάση, υποστηρίζοντας τη μελλοντική ανάπτυξη των εταιριών της Viohalco.

Σημαντικότερα σημεία ανά επιχειρηματικό κλάδο

Αλουμίνιο: Οι αυξημένοι όγκοι πωλήσεων, υποστηριζόμενοι από την ισχυρή ζήτηση στην άκαμπτη συσκευασία και τις μεταφορές, καθώς και οι υψηλές τιμές του αλουμινίου στο LME, οδήγησαν σε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 16%. Η βελτίωση του μείγματος πωλήσεων ενίσχυσε την κερδοφορία, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται σε 109 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12% σε ετήσια βάση. Το ισχυρότερο αποτέλεσμα μετάλλου συνέβαλε περαιτέρω στην αύξηση των κερδών προ φόρων σε 115 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 88%.

Χαλκός: Οι ιστορικά υψηλές τιμές του χαλκού στο LME στήριξαν την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 20%, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 1.139 εκατ. ευρώ, παρά τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική αβεβαιότητα. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA υποχώρησε οριακά κατά 5% σε 55 εκατ. ευρώ, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στο κόστος, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, το θετικό λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου ενίσχυσε το EBITDA κατά 57%, το οποίο διαμορφώθηκε σε 87 εκατ. ευρώ.

Καλώδια: Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13% και ανήλθε σε 824 εκατ. ευρώ, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 35% και διαμορφώθηκε σε 166 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίχθηκαν από την πειθαρχημένη εκτέλεση έργων, την υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την αυξημένη ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 3,4 δισ. ευρώ, χάρη σε συμφωνία-πλαίσιο με τον ΑΔΜΗΕ.

Σωλήνες χάλυβα: Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11% και διαμορφώθηκε σε 309 εκατ. ευρώ, λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου έργων ενεργειακών υποδομών, τα οποία υποστήριξαν ισχυρά περιθώρια κέρδους. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 52 εκατ. ευρώ. Η εξαγορά και αναβάθμιση της μονάδας παραγωγής σωλήνων LSAW στο Hartlepool στο Ηνωμένο Βασίλειο διεύρυνε το βιομηχανικό αποτύπωμα του κλάδου και ενίσχυσε τη θέση του, τόσο στις παραδοσιακές αγορές ενέργειας, όσο και στις αναδυόμενες αγορές δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS). Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διατηρήθηκε σταθερό και ανήλθε σε περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Χάλυβας: Οι απαιτητικές συνθήκες της ευρωπαϊκής αγοράς χάλυβα αμβλύνθηκαν εν μέρει από ρυθμιστικά μέτρα, όπως ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) και τα νέα μέτρα διασφάλισης (safeguard measures) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιόρισαν τις πιέσεις από τις εισαγωγές και ενίσχυσαν τους ευρωπαίους παραγωγούς. Παρά τους σταθερούς όγκους πωλήσεων, τα βελτιωμένα περιθώρια οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του αναπροσαρμοσμένου EBITDA, το οποίο ανήλθε σε 50 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 13% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τομέας ακινήτων: Η ανθεκτική επίδοση του τομέα, υποστηριζόμενη από το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και τη στρατηγική ενεργητικής διαχείρισης των ακινήτων της Noval Property, μαζί με την ανάθεση και εκτέλεση νέων μεγάλων κατασκευαστικών έργων από την Ergosteel, οδήγησαν σε διψήφια αύξηση των εσόδων στα 47 εκατ. ευρώ και σε άνοδο του αναπροσαρμοσμένου EBITDA κατά 41%, στα 16 εκατ. ευρώ. Η επίδοση του πρώτου εξαμήνου στηρίχθηκε στην ισχυρή δυναμική σε όλο το χαρτοφυλάκιο εμπορικών ακινήτων, στα διαρκώς υψηλά επίπεδα πληρότητας, καθώς και στην πρόσθετη συνεισφορά των πρόσφατα ολοκληρωμένων ακινήτων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε: «Οι εταιρίες μας κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του διαφοροποιημένου βιομηχανικού μας χαρτοφυλακίου σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης μακροοικονομικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας των τιμών των μετάλλων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14% και ανήλθε σε 4,3 δισ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία βελτιώθηκε σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας.

Οι κλάδοι αλουμινίου και χαλκού κατέγραψαν υψηλότερη κερδοφορία, υποστηριζόμενοι από την ευνοϊκή ζήτηση στις βασικές κατηγορίες προϊόντων και το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο κλάδος χάλυβα συνέχισε την πορεία ανάκαμψής του, παρά τις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του κλάδου καλωδίων, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του παραγωγικού αποτυπώματος του κλάδου σωλήνων χάλυβα μέσω της εξαγοράς της μονάδας Hartlepool στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στις βιομηχανικές μας δραστηριότητες, αντανακλούν τόσο τη διαχρονικά ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα μας, όσο και τη δέσμευσή μας να επενδύουμε για τη μελλοντική ανάπτυξη. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν περαιτέρω την ανταγωνιστική μας θέση και διευρύνουν τη δυνατότητά μας να αξιοποιούμε μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Όσον αφορά στον κλάδο ακινήτων, οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τα οφέλη του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ακινήτων και της ενεργητικής στρατηγικής διαχείρισης των ακινήτων μας.

Κοιτώντας μπροστά, το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο, οι ισχυρές θέσεις που κατέχουμε στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε και η πειθαρχημένη επενδυτική μας προσέγγιση ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους συμμετόχους μας».