Ν. Τσάφος: Ταχύτερες επενδύσεις, φθηνότερη ενέργεια και ισχυρότερα δίκτυα το κοινό μήνυμα για την ενεργειακή μετάβαση

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Newsroom
Παρασκευή, 10/07/2026 - 08:15
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Η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης με έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις σε δίκτυα και υποδομές, την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας και τη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας βρέθηκε στο επίκεντρο της θεματικής ενότητας «Επανενίσχυση της πράσινης μετάβασης μέσα από την καινοτομία, την ευελιξία και τη συμπεριληπτική ανάπτυξη» του 30th Annual Government Roundtable - Progress in an age of upheaval | Geopolitics-Growth-Technology, που ολοκληρώνεται αύριο.



Τον βαθύ μετασχηματισμό του ελληνικού ενεργειακού συστήματος και τις προτεραιότητες της χώρας για την επόμενη φάση της πράσινης μετάβασης παρουσίασε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, τονίζοντας ότι η απολιγνιτοποίηση, η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελούν βασικούς άξονες της ενεργειακής πολιτικής.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει καταγράψει σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απομάκρυνση του λιγνίτη από το ενεργειακό μείγμα. Επισήμανε ότι η χρήση λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή έχει μειωθεί κατά 93% σε σχέση με το 2005, ενώ υπενθύμισε ότι ακόμη και το 2023 οι εκπομπές από τις λιγνιτικές μονάδες ήταν ισοδύναμες με τις συνολικές εκπομπές όλων των αυτοκινήτων της χώρας, γεγονός που, όπως είπε, αναδεικνύει τη σημασία της απολιγνιτοποίησης.

Υπογράμμισε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν προωθείται μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και για οικονομικούς και σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό δυναμικό σε ηλιακή και αιολική ενέργεια, γεγονός που της επιτρέπει να αξιοποιεί ανταγωνιστικές εγχώριες πηγές παραγωγής. Αναφέρθηκε ακόμη στη σημαντική διείσδυση των ΑΠΕ, επισημαίνοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς τόσο στην αξιοποίηση της ηλιακής, όσο και της αιολικής ενέργειας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σήμερα σε έναν από τους μεγαλύτερους καθαρούς εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, η χώρα βρίσκεται πλέον στην πέμπτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών με τις υψηλότερες καθαρές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές.

Αναφερόμενος στις επόμενες προτεραιότητες της κυβέρνησης, ο κ. Τσάφος τόνισε ότι η πλήρης απεξάρτηση από τον λιγνίτη παραμένει βασικός στόχος για τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα προωθείται η απανθρακοποίηση της βιομηχανίας μέσω έργων δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS). Όπως είπε, έχουν ήδη εξασφαλιστεί περίπου 1 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία σχετικής αλυσίδας αξίας, με έμφαση στα διυλιστήρια και τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Αναφέρθηκε επίσης στην προώθηση του εξηλεκτρισμού των μεταφορών, καθώς και στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επισημαίνοντας ότι αποτελούν βασικά εργαλεία για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Τσάφος υποστήριξε ότι η ΕΕ δεν διαθέτει ακόμη μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως σημείωσε, οι αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν μεγάλες, με αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικές ευκαιρίες αξιοποίησης της διαθέσιμης παραγωγής καθαρής ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ μιας περισσότερο ευέλικτης εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών για την πράσινη μετάβαση, υποστηρίζοντας ότι οι επιμέρους στόχοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Όπως εξήγησε, οι διαφορετικές κλιματικές και ενεργειακές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εφαρμογή των ίδιων πολιτικών με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη.

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος επισήμανε ότι η απανθρακοποίηση πρέπει να συνδυάζεται με τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας, της προσιτής ενέργειας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Όπως ανέφερε, η πρόκληση για την Ευρώπη είναι να διατηρήσει υψηλές κλιματικές φιλοδοξίες, χωρίς να υπονομεύει την ανθεκτικότητα των οικονομιών και των επιχειρήσεών της.

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