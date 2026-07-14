ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χάρης Δούκας: Ώρα να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/07/2026 - 11:50
Κ. Χατζηδάκης: Από σήμερα οι μειώσεις στις τιμές προμήθειας βενζίνης και ντίζελ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/07/2026 - 11:30
ΠΑΣΟΚ: Υδρογονάνθρακες χωρίς κοινωνικό αντίκρισμα: Αφήνουν άδειο τον «κουμπαρά» του ασφαλιστικού των επόμενων γενεών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/07/2026 - 10:29
Κίνα: Νέο ρεκόρ κατέγραψε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις 10 Ιουλίου
ΚΟΣΜΟΣ
14/07/2026 - 09:36
"Αλμα" της τιμής του πετρελαίου, μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που σχεδιάζεται στο Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
14/07/2026 - 09:08
Υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
14/07/2026 - 08:41
Στ. Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο- Απάντηση σε θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/07/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Φορομπήχτες και με τη «βούλα» της ΕΕ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/07/2026 - 08:08
Περισσότερες μετακινήσεις καταναλωτών, μεγαλύτερα μερίδια για τους ιδιώτες παρόχους- Κυρίαρχη παραμένει η ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 08:06
Τι κέρδισαν οι καταναλωτές που γύρισαν σε σταθερό τιμολόγιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 08:04
Πέντε λάθη που κάνετε με τον ανεμιστήρα σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/07/2026 - 06:53
6 ακριβές συσκευές και gadgets που θα σας γλυτώσουν χρήματα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/07/2026 - 06:53
Στ. Παπασταύρου: Η διαχείριση των υδάτων είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/07/2026 - 15:21
Κ. Βέττα: «Εξαφάνιση των λιγνιτικών υποδομών στη Δυτική Μακεδονία στερεί από την περιοχή και τη χώρα το δικαίωμα στο μέλλον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/07/2026 - 14:51
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ & Αποθήκευσης- Απρίλιος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/07/2026 - 14:40
Ευρώπη: 10.000 θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα στα τέλη Ιουνίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/07/2026 - 14:01
CONOU και ΕΝΔΙΑΛΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους για υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα στην ανακύκλωση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/07/2026 - 13:21
Νέα Αριστερά: Να διασφαλιστούν άμεσα η εργασία και το εισόδημα των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/07/2026 - 12:52
Νέα καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια από την AVIN
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/07/2026 - 12:07
Συνεργασία ΔΕΗ - Dimand για ανάπτυξη πρότυπου βιοκλιματικού κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/07/2026 - 10:57
Άλμα των τιμών του πετρελαίου - σχεδόν 4%- εν μέσω εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
13/07/2026 - 10:13
Διαμαντοπούλου για τιμές καυσίμων: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες. Αντιμετωπίζεται με κανόνες που λειτουργούν για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/07/2026 - 09:28
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Η/E των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 08:48
Βασικός προμηθευτής ενέργειας για τη ΝΑ Ευρώπη, η Ελλάδα - Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 08:25
13 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα ύδατα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/07/2026 - 08:17
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/07/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Το αρνητικό ιστορικό ρεκόρ που «ξεχνάει» ο πρωθυπουργός
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/07/2026 - 08:07
Ταμείο Ανάκαμψης: Πάνω από 180.000 οι ωφελούμενοι από τα ενεργειακά προγράμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/07/2026 - 08:05
Καύσιμα: Η νέα άνοδος των τιμών ενεργοποιεί κυβερνητικά αντανακλαστικά- Με τη στήριξη των διυλιστηρίων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/07/2026 - 07:59
Inverter ή συμβατικό κλιματιστικό: Ποιες είναι οι διαφορές;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/07/2026 - 06:59

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Από σήμερα οι μειώσεις στις τιμές προμήθειας βενζίνης και ντίζελ

Κ. Χατζηδάκης: Από σήμερα οι μειώσεις στις τιμές προμήθειας βενζίνης και ντίζελ
Newsroom
Τρίτη, 14/07/2026 - 11:30
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

«Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και θα αγωνιστούμε γι’ αυτό. Η αυτοδυναμία στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί παράγοντας πολιτικής σταθερότητας και αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Στα κόμματα της αντιπολίτευσης υπάρχει ένα πολύ θλιβερό τοπίο, ένας εμφύλιος πετροπόλεμος με τοξικότητα και εχθροπάθεια. Όλοι δηλώνουν ότι δεν θέλουν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και μεταξύ τους. Με αυτό το κλίμα δεν μπορεί να υπάρχει αισιοδοξία για συνεργασία οποιουδήποτε με οποιονδήποτε. Ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις και ξεκάθαρους λογαριασμούς, τόσο μεταξύ μας όσο και με τους πολίτες», αυτά ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

«Η προσέγγιση αυτή», πρόσθεσε, «δεν είναι εγωιστική, αλλά ρεαλιστική. Όταν υπάρχει αυτό το σκηνικό δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι την επόμενη ημέρα των εκλογών, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και καθαρές λύσεις, η χώρα θα κυβερνηθεί σταθερά, υπεύθυνα και με προοπτική. Το υπογραμμίζω ως πολίτης, διότι η χώρα θα είναι κρίμα να γυρίσει πίσω. Κομματικές ή προσωπικές φιλοδοξίες μπορεί να υπάρχουν. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα πέρασε μία δραματική δεκαετία και ότι τα τελευταία εφτά χρόνια έχουμε ανέβει ψηλότερα με εθνικές επιτυχίες τις οποίες πρέπει να διαφυλάξουμε πέρα από εγωισμούς και άλλες προσωπικές ή κομματικές στοχεύσεις. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερές και σοβαρές κυβερνήσεις».

Αναφερόμενος στις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Παγκοσμίως δεν υπάρχουν πολιτικοί που δεν θέλουν να δίνουν λεφτά. Υπάρχουν όμως πολιτικοί πιο υπεύθυνοι, και άλλοι που έχουν πιο εύκολα τα λόγια και τις υποσχέσεις. Η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά τους τελευταίους. Κάθε κόμμα δεν πρέπει να ξεχνά ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και ότι έχουμε συγκεκριμένα περιθώρια για να κινηθούμε. Αν ξεφύγουμε, θα μπούμε και πάλι στη διαδικασία των υπερβολικών ελλειμμάτων και αν δεν προσέξουμε στο τέλος θα έχουμε πάλι μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία θα εξαντλήσει τα περιθώρια, όπως έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια, για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Είναι βέβαιο ότι εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα, αλλά αυτά που θα πούμε εμείς θα γίνουν. Διότι έχουμε χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες από το 2019».

Σε ερώτηση ειδικότερα για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη χορήγηση 13ης σύνταξης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι το κόστος είναι 2,5 δισ. ευρώ ετησίως. «Το ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε, «έχει υποχρέωση να καταθέσει πρόταση νόμου, η οποία περνάει υποχρεωτικά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου να γίνει κοστολόγηση. Για να δούμε αν έχουμε δίκιο εμείς ή ο κ. Ανδρουλάκης που υποστηρίζει ότι το κόστος είναι 1,6 δισεκατομμύρια».

Ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στην και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, στις τιμές πώλησης των διυλιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. «Τα δύο διυλιστήρια έκαναν μία προσφορά ύψους 20 συν 20 εκατομμυρίων ευρώ και τους ζητήσαμε να τα χρησιμοποιήσουν, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής, για μειώσεις στις τιμές της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης. Η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον Κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί διυλιστήρια στην περιοχή, αλλά και στη Ρωσία».

Ολόκληρη η συνέντευξη εδώ: https://youtu.be/SnFjBuix8Io

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΣΟΚ: Υδρογονάνθρακες χωρίς κοινωνικό αντίκρισμα: Αφήνουν άδειο τον «κουμπαρά» του ασφαλιστικού των επόμενων γενεών
ΠΑΣΟΚ: Υδρογονάνθρακες χωρίς κοινωνικό αντίκρισμα: Αφήνουν άδειο τον «κουμπαρά» του ασφαλιστικού των επόμενων γενεών 14 Ιουλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαμαντοπούλου για τιμές καυσίμων: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες. Αντιμετωπίζεται με κανόνες που λειτουργούν για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντοπούλου για τιμές καυσίμων: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες. Αντιμετωπίζεται με κανόνες που λειτουργούν για όλους

Καύσιμα: Η νέα άνοδος των τιμών ενεργοποιεί κυβερνητικά αντανακλαστικά- Με τη στήριξη των διυλιστηρίων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Η νέα άνοδος των τιμών ενεργοποιεί κυβερνητικά αντανακλαστικά- Με τη στήριξη των διυλιστηρίων

Κυρ. Μητσοτάκης: Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου

Ρύθμιση για ρήτρα απολιγνιτοποίησης κατέθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης στη Βουλή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρύθμιση για ρήτρα απολιγνιτοποίησης κατέθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης στη Βουλή

Βασίλης Κορκίδης: Να προεξοφλήσουμε στις τελικές τιμές τη μείωση του ενεργειακού κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βασίλης Κορκίδης: Να προεξοφλήσουμε στις τελικές τιμές τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Κυρ. Μητσοτάκης: Μείωση στις τιμές της βενζίνης στην αντλία άμεσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Κυρ. Μητσοτάκης: Μείωση στις τιμές της βενζίνης στην αντλία άμεσα