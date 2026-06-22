Στ. Παπασταύρου από Υλίκη: Πολιτεία, Περιφέρεια και ΕΥΔΑΠ συνεργαστήκαμε και διασφαλίσαμε την άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου

Τα έργα που υλοποιήθηκαν στη λίμνη Υλίκη και συμβάλλουν στην άρδευση του Κωπαϊδικού πεδίου, επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου , μαζί με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανό, τον Βουλευτή Βοιωτίας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρη Κτιστάκη , τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, κ. Γιώργο Ντασιώτη, τους Δημάρχους Ορχομενού, κ. Γιώργο Τζαβάρα και Αλιάρτου-Θεσπιέων, κ. ⁠ Γιώργο Αραπίτσα, και τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ, κ.κ. Γεώργιο Στεργίου και Χαράλαμπο Σαχίνη .

Σημειώνεται ότι, κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας, των τοπικών κοινωνιών και των αγροτικών φορέων, υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ -σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα- κρίσιμες παρεμβάσεις για την άρδευση, που περιλαμβάνουν:

Τη μεταφορά πλωτού αντλιοστασίου της ΕΥΔΑΠ, δυναμικότητας 10.500 κ.μ. νερού ανά ώρα, στο απαιτούμενο σημείο λειτουργίας. Την κατασκευή των αναγκαίων χερσαίων υποδομών για τη μεταφορά του αντλούμενου νερού στο αρδευτικό δίκτυο. Την εκτέλεση συμπληρωματικών τεχνικών εργασιών υποστήριξης του συστήματος.

Σήμερα το έργο λειτουργεί κανονικά και αποδίδει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, διασφαλίζοντας την ομαλή εξέλιξη της αρδευτικής περιόδου.

Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Βρισκόμαστε στη λίμνη Υλίκη με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, τον Βουλευτή Βοιωτίας Λευτέρη Κτιστάκη, τους 2 τοπικούς Δημάρχους και τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ. Όλοι μαζί συνεργαστήκαμε, μετά από αίτημα τη Περιφέρειας, για να βρεθεί λύση σε ένα σύνθετο πρόβλημα. Την άρδευση του Κωπαϊδικού πεδίου. Ζήτημα που επιδεινώθηκε από την κλιματική αλλαγή, τη μείωση της στάθμης της λίμνης και τις αυξημένες ανάγκες σε νερό.

Η ΕΥΔΑΠ, με την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, έφτιαξε μέσα σε 40 μέρες το πλωτό αντλιοστάσιο. Έχουν γίνει έργα υποδομής και συνοδά έργα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει. Γιατί όταν ζητάς από τον πολίτη να είναι υπεύθυνος και συνεπής στο θέμα του νερού, πρέπει πρώτα απ’ όλα η ίδια η Πολιτεία να δίνει το παράδειγμα. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Και είναι μια απόδειξη ότι όταν η Πολιτεία, η Περιφέρεια και συνολικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η ΕΥΔΑΠ συνεργαζόμαστε, μπορούμε να βρούμε γρήγορες και υπεύθυνες λύσεις πριν προκύψει το πρόβλημα. Το Κωπαϊδικό Πεδίο έχει εξασφαλιστεί. Πρόκειται για μία σημαντική λύση».

Από την πλευρά του ο κ. Σπανός επεσήμανε: «Η σημερινή παρουσία του Υπουργού στην Υλίκη αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη του ειλικρινούς ενδιαφέροντος της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Από την πρώτη στιγμή αναπτύξαμε μια στενή και ουσιαστική συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ΕΥΔΑΠ, αλλά και με τους ίδιους τους καλλιεργητές της Κωπαΐδας. Καταφέραμε μαζί να αντιμετωπίσουμε τις προσκλήσεις που δημιούργησε η ανομβρία. Κυβέρνηση, Περιφέρεια και παραγωγοί συνεχίζουμε με σχέδιο και υπευθυνότητα για να δώσουμε λύσεις και να διασφαλίσουμε την ομαλή εξέλιξη της αρδευτικής περιόδου».

Εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ ο κ. Στεργίου ανέφερε: «Η Κωπαΐδα είναι μια από τις πιο παραγωγικές αγροτικές περιοχές της χώρας. Η ΕΥΔΑΠ με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτουν τα στελέχη της, θέλει και μπορεί όπως αποδεικνύεται με την πρόσφατη παρέμβασή της, να συμβάλει ουσιαστικά στην ομαλή άρδευσή της. Με τον συντονισμό του ΥΠΕΝ και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τους δήμους της Βοιωτίας και τις τοπικές κοινωνίες, ξεκινήσαμε μια συλλογική προσπάθεια ώστε να διαχειριστούμε τα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική κρίση και οι μειωμένοι υδατικοί πόροι με αποδοτικό τρόπο για τους κατοίκους και τους αγρότες της περιοχής, διασφαλίζοντας παράλληλα με τους κατάλληλους χειρισμούς την επάρκεια υδροδότησης της πρωτεύουσας».