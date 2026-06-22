ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/06/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου από Υλίκη: Πολιτεία, Περιφέρεια και ΕΥΔΑΠ συνεργαστήκαμε και διασφαλίσαμε την άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/06/2026 - 15:29
Υπουργείο Ανάπτυξης: Εγκρίθηκε το Σχέδιο Συμμετοχής του κοινού για το έργο «Prinos – Apollo CO2»
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/06/2026 - 15:08
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης. για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/06/2026 - 14:53
Motor Oil: Έγκριση επαναγοράς έως 5 εκατ. ίδιων μετοχών - 45 ευρώ η ανώτερη τιμή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/06/2026 - 14:31
Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στην Ευρώπη - Τρεις νεκροί στη Γαλλία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/06/2026 - 13:51
Κ. Χατζηδάκης: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία μέσω του Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/06/2026 - 13:33
ΕΛΕΤΑΕΝ: Με λαμπρότητα εορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Αιολικής Ενέργεια και απονεμήθηκαν φέτος τα Βραβεία ΑΙΟΛΟΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/06/2026 - 12:58
Στάσσης: Τριπλασιασμό κερδών και διπλασιασμό EBITDA έως το 2030 στο νέο πλάνο της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/06/2026 - 12:39
Από τα θερμοκήπια παραγωγής ενέργειας έως τη γεωργία ακριβείας
ΚΟΣΜΟΣ
22/06/2026 - 11:35
Σ. Αρναούτογλου: Η Δεξιά παγώνει την προστασία των υδάτων και στέλνει τον λογαριασμό στους πολίτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/06/2026 - 10:40
ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες
ΚΟΣΜΟΣ
22/06/2026 - 10:06
Στην πράσινη μετάβαση ναυτιλίας και λιμένων τα έσοδα του FuelEU Maritime με ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/06/2026 - 09:30
Εμβληματική ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ οδηγεί σε ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ισχυρά δίκτυα και μειώσεις στις τιμές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/06/2026 - 09:09
Revoil: Η Μαρία Ελένη Μπουζούρα το νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/06/2026 - 08:53
ΑVIN: Εκπληρώνουμε ευχές παιδιών του Make-A-Wish Ελλάδος, δεκαπλασιάζουμε την προσφορά μας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/06/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η «ατομική ευθύνη» για τις πυρκαγιές «καίει» τις τσέπες μας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/06/2026 - 08:07
Σταθερότητα στη χονδρική αγορά ρεύματος- Οι πρώτες ενδείξεις για τα τιμολόγια Ιουλίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/06/2026 - 08:05
Ανελκυστήρες: Αντίστροφη μέτρηση για την απογραφή- Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για όσους μείνουν εκτός μητρώου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/06/2026 - 08:01
Πώς να κρατήσετε το υπνοδωμάτιο δροσερό χωρίς ανεμιστήρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/06/2026 - 06:49
Πόσο καίει το κλιματιστικό ανάλογα με τα BTU;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/06/2026 - 06:49
Ο καύσωνας «φρενάρει» τα πυρηνικά εργοστάσια - Φόβοι για νέες αυξήσεις στις τιμές ρεύματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/06/2026 - 10:07
Ανεμιστήρας οροφής: Πώς πρέπει να δουλεύει για δροσιά και οικονομία;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/06/2026 - 07:11
Πού πρέπει να τοποθετούνται οι ανιχνευτές φωτιάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/06/2026 - 07:11
Πόσα λεφτά το μήνα μπορείς να εξοικονομήσεις με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αναλυτικά τα ποσά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/06/2026 - 07:11
Η Holcim, Μητρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ολοκληρώνει την εξαγορά της Xella
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/06/2026 - 18:36
Σ. Αρναούτογλου: Η Ελλάδα έχει τον γηραιότερο στόλο οχημάτων στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 15:37
Κουκουλόπουλος: Γιατί περιφρονείτε έτσι τον κόσμο της Δυτ. Μακεδονίας; Σεβαστείτε τουλάχιστον τους ανθρώπους και την ιστορία του τόπου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 15:04
Ετήσια αύξηση 23,0% τον Απρίλιο στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 14:45
Φάνης Σπανός: Ενεργειακή Δημοκρατία και προστασία της Στερεάς Ελλάδας- Αρνητική γνωμοδότηση επί του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/06/2026 - 14:11

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου από Υλίκη: Πολιτεία, Περιφέρεια και ΕΥΔΑΠ συνεργαστήκαμε και διασφαλίσαμε την άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου

Στ. Παπασταύρου από Υλίκη: Πολιτεία, Περιφέρεια και ΕΥΔΑΠ συνεργαστήκαμε και διασφαλίσαμε την άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου
Newsroom
Δευτέρα, 22/06/2026 - 15:29
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τα έργα που υλοποιήθηκαν στη λίμνη Υλίκη και συμβάλλουν στην άρδευση του Κωπαϊδικού πεδίου, επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανό, τον Βουλευτή Βοιωτίας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρη Κτιστάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, κ. Γιώργο Ντασιώτη, τους Δημάρχους Ορχομενού, κ. Γιώργο Τζαβάρα και Αλιάρτου-Θεσπιέων, κ. Γιώργο Αραπίτσα, και τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ, κ.κ. Γεώργιο Στεργίου και Χαράλαμπο Σαχίνη.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας, των τοπικών κοινωνιών και των αγροτικών φορέων, υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ -σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα- κρίσιμες παρεμβάσεις για την άρδευση, που περιλαμβάνουν:

  1. Τη μεταφορά πλωτού αντλιοστασίου της ΕΥΔΑΠ, δυναμικότητας 10.500 κ.μ. νερού ανά ώρα, στο απαιτούμενο σημείο λειτουργίας.
  2. Την κατασκευή των αναγκαίων χερσαίων υποδομών για τη μεταφορά του αντλούμενου νερού στο αρδευτικό δίκτυο.
  3. Την εκτέλεση συμπληρωματικών τεχνικών εργασιών υποστήριξης του συστήματος.

Σήμερα το έργο λειτουργεί κανονικά και αποδίδει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, διασφαλίζοντας την ομαλή εξέλιξη της αρδευτικής περιόδου.

Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Βρισκόμαστε στη λίμνη Υλίκη με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, τον Βουλευτή Βοιωτίας Λευτέρη Κτιστάκη, τους 2 τοπικούς Δημάρχους και τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ. Όλοι μαζί συνεργαστήκαμε, μετά από αίτημα τη Περιφέρειας, για να βρεθεί λύση σε ένα σύνθετο πρόβλημα. Την άρδευση του Κωπαϊδικού πεδίου. Ζήτημα που επιδεινώθηκε από την κλιματική αλλαγή, τη μείωση της στάθμης της λίμνης και τις αυξημένες ανάγκες σε νερό.

Η ΕΥΔΑΠ, με την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, έφτιαξε μέσα σε 40 μέρες το πλωτό αντλιοστάσιο. Έχουν γίνει έργα υποδομής και συνοδά έργα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει. Γιατί όταν ζητάς από τον πολίτη να είναι υπεύθυνος και συνεπής στο θέμα του νερού, πρέπει πρώτα απ’ όλα η ίδια η Πολιτεία να δίνει το παράδειγμα. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Και είναι μια απόδειξη ότι όταν η Πολιτεία, η Περιφέρεια και συνολικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η ΕΥΔΑΠ συνεργαζόμαστε, μπορούμε να βρούμε γρήγορες και υπεύθυνες λύσεις πριν προκύψει το πρόβλημα. Το Κωπαϊδικό Πεδίο έχει εξασφαλιστεί. Πρόκειται για μία σημαντική λύση».

Από την πλευρά του ο κ. Σπανός επεσήμανε: «Η σημερινή παρουσία του Υπουργού στην Υλίκη αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη του ειλικρινούς ενδιαφέροντος της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Από την πρώτη στιγμή αναπτύξαμε μια στενή και ουσιαστική συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ΕΥΔΑΠ, αλλά και με τους ίδιους τους καλλιεργητές της Κωπαΐδας. Καταφέραμε μαζί να αντιμετωπίσουμε τις προσκλήσεις που δημιούργησε η ανομβρία. Κυβέρνηση, Περιφέρεια και παραγωγοί συνεχίζουμε με σχέδιο και υπευθυνότητα για να δώσουμε λύσεις και να διασφαλίσουμε την ομαλή εξέλιξη της αρδευτικής περιόδου».

Εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ ο κ. Στεργίου ανέφερε: «Η Κωπαΐδα είναι μια από τις πιο παραγωγικές αγροτικές περιοχές της χώρας. Η ΕΥΔΑΠ με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτουν τα στελέχη της, θέλει και μπορεί όπως αποδεικνύεται με την πρόσφατη παρέμβασή της, να συμβάλει ουσιαστικά στην ομαλή άρδευσή της. Με τον συντονισμό του ΥΠΕΝ και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τους δήμους της Βοιωτίας και τις τοπικές κοινωνίες, ξεκινήσαμε μια συλλογική προσπάθεια ώστε να διαχειριστούμε τα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική κρίση και οι μειωμένοι υδατικοί πόροι με αποδοτικό τρόπο για τους κατοίκους και τους αγρότες της περιοχής, διασφαλίζοντας παράλληλα με τους κατάλληλους χειρισμούς την επάρκεια υδροδότησης της πρωτεύουσας».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κ. Χατζηδάκης: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία μέσω του Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών
Κ. Χατζηδάκης: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία μέσω του Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών 22 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φάνης Σπανός: Ενεργειακή Δημοκρατία και προστασία της Στερεάς Ελλάδας- Αρνητική γνωμοδότηση επί του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Φάνης Σπανός: Ενεργειακή Δημοκρατία και προστασία της Στερεάς Ελλάδας- Αρνητική γνωμοδότηση επί του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ

Παπασταύρου: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ το Eastern Mediterranean Gateway Act
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ το Eastern Mediterranean Gateway Act

Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση

Σταύρος Παπασταύρου: Το ζητούμενο δεν είναι μόνο πώς θα διανέμουμε τα δημόσια έσοδα, αλλά και πώς θα τα αυξήσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Το ζητούμενο δεν είναι μόνο πώς θα διανέμουμε τα δημόσια έσοδα, αλλά και πώς θα τα αυξήσουμε

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της νέας Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για την ολοκλήρωση της συμφωνίας συμμετοχής (farm-in)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της νέας Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για την ολοκλήρωση της συμφωνίας συμμετοχής (farm-in)

Στ. Παπασταύρου: Σήμερα η συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ για την επισημοποίηση της εισόδου της στο Block 10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στ. Παπασταύρου: Σήμερα η συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ για την επισημοποίηση της εισόδου της στο Block 10