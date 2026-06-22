Σ. Αρναούτογλου: Η Δεξιά παγώνει την προστασία των υδάτων και στέλνει τον λογαριασμό στους πολίτες

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η σύμπλευση Δεξιάς και Ακροδεξιάς υπέρ της αναστολής της Οδηγίας υπονομεύει την προστασία των υδάτων και ανοίγει τον δρόμο ώστε το κόστος της ρύπανσης να μεταφερθεί ξανά στους δήμους, στους ασθενείς και στους φορολογούμενους.

Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίστηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την Οδηγία για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων, μια κρίσιμη νομοθεσία για την προστασία των υδάτων, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από μικρορύπους, φαρμακευτικά κατάλοιπα και άλλες επιβαρύνσεις που καταλήγουν σε ποτάμια, λίμνες και υπόγεια νερά. Μετά την ψηφοφορία, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Σάκης Αρναούτογλου, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει πίσω στην προστασία του καθαρού νερού ούτε να επιτρέπει τη μεταφορά του κόστους της ρύπανσης στους πολίτες, στους Δήμους και στους φορολογούμενους.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Σάκη Αρναούτογλου:

«Η καθαρή πρόσβαση στο νερό, η προστασία της δημόσιας υγείας και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» δεν μπορούν να μπαίνουν σε αναστολή κάθε φορά που κάποιοι θέλουν να αποφύγουν τις ευθύνες τους.

Πριν την ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες καταθέσαμε και στηρίξαμε συγκεκριμένες, σοβαρές και τεκμηριωμένες διορθώσεις σε προβληματικές διατάξεις. Διορθώσεις που είχαν έναν σαφή στόχο: να προστατευθεί το καθαρό νερό, να εφαρμοστεί δίκαια η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει καμία αρνητική επίπτωση στη διαθεσιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και την πρόσβαση των πολιτών σε κρίσιμα και γενόσημα φάρμακα.

Προτείναμε νέα ανεξάρτητη μελέτη έως το τέλος του 2026, έλεγχο του πραγματικού κόστους της τεταρτοβάθμιας επεξεργασίας, αξιολόγηση της δίκαιης κατανομής του κόστους μεταξύ των εμπλεκόμενων τομέων και ασφαλιστικές δικλείδες σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος για την πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα.

Αυτή ήταν η υπεύθυνη στάση. Όχι αναστολή της νομοθεσίας. Όχι πάγωμα της προστασίας των υδάτων. Όχι μεταφορά του κόστους στους πολίτες.

Δυστυχώς, η Δεξιά επέλεξε κάτι άλλο. Αντί να στηρίξει τις διορθώσεις που θα προστάτευαν τους πολίτες, τους δήμους, τους ασθενείς και τους φορολογούμενους, συσπειρώθηκε με την Ακροδεξιά και επέλεξαν να στηρίξουν την αναστολή εφαρμογής της Οδηγίας πριν καν αυτή αρχίσει ουσιαστικά να εφαρμόζεται.

Ας είμαστε ξεκάθαροι: όταν απορρίπτεις τις προτάσεις που διασφαλίζουν ότι το κόστος δεν θα μεταφερθεί στους πολίτες, τότε δεν προστατεύεις τους πολίτες. Τους αφήνεις να πληρώσουν τον λογαριασμό.

Η προσπάθεια αναστολής της Οδηγίας δημιουργεί νομική αβεβαιότητα για τους δήμους και τις τοπικές αρχές, που πρέπει να σχεδιάσουν εγκαίρως τις αναγκαίες επενδύσεις σε υποδομές. Επιτρέπει σε φαρμακευτικά κατάλοιπα και άλλους μικρορύπους να συνεχίσουν να καταλήγουν στα ποτάμια, τις λίμνες και τα υπόγεια νερά. Και τελικά ανοίγει τον δρόμο ώστε το κόστος της ρύπανσης να επιστρέψει ξανά στους φορολογούμενους.

Πρόκειται για πολιτική επιλογή. Ή θα υπερασπιστούμε το καθαρό νερό, τη δημόσια υγεία, τους δήμους, τους ασθενείς και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ή θα επιτρέψουμε σε όσους ρυπαίνουν να αποφεύγουν το κόστος, μεταφέροντάς το στην κοινωνία».