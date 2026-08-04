ΕΤΕ/ΔΕΗ ΚΗΕ: Άδικες συμπεριφορές της Πολιτείας προς τους εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ

Πολλές περιοχές της πατρίδας μας, τις τελευταίες μέρες ζουν τον εφιάλτη της πύρινης λαίλαπας που κατακαίει περιουσίες κατοίκων ενώ ο μέχρι τώρα απολογισμός περιλαμβάνει δυστυχώς και ανθρώπινα θύματα όπως συνέβη με τον τραγικό θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν την ζωή τους την ώρα του καθήκοντος και εκφράζουμε την οδύνη και τα συλλυπητήριαμας προς τις οικογένειες τους.

Μπροστά σε αυτόν τον πύρινο εφιάλτη για πολλοστή φορά οι εναερίτες τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ είναι αυτοί που, αψηφώντας τον κίνδυνο, προχωρούν σε άμεσες διακοπές ρεύματος για να διευκολύνουν το έργο της Πυροσβεστικής και να αποτρέψουν ηλεκτροπληξίες, ενώ εργάζονται ασταμάτητα για τη γρήγορη επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα ηρωικό είναι το έργο της Πυροσβεστικής, των δασοπυροσβεστών, το ανθρώπινου δυναμικού που ανήκει στην Πολιτική Προστασία καθώς και των εθελοντών που δίνουν με αλληλεγγύη και αυτοθυσία τον άνισο αγώνα για να προστατευθούν οι ζωές, η φύση και οι περιουσίες από την καταστροφική φωτιά.

Σε όλη αυτή την αποπνικτική κατάσταση η Πολιτεία προσπαθεί να βρει τα αίτια και τους εμπρηστές των καταστροφικών πυρκαγιών.

Η πρόληψη και οι στοχευμένες ενέργειες πριν την καταστροφή είναι που θα εκμηδενίσουν θανάτους, τραυματισμούς, οικολογική καταστροφή, καταστροφή ατομικής και δημόσιας περιουσίας.

Ως σωματείο έχουμε καταγγείλει πολλές φορές τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια με βάση τα οικονομικά δεδομένα και τα συμφέροντα έναντι της ασφάλειας και των υποδομών.

Δυστυχώς οι αρμόδιες αρχές και η πολιτεία στις στιγμές που εμφανίζονται τα καταστροφικά φαινόμενα αναζητούν τις ευθύνες στους απλούς εργαζόμενους και ιδιαίτερα στους κατώτερα ιεραρχικά εργαζόμενους, καταλογίζοντάς τους ευθύνες που δεν τους αναλογούν.

Το δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι πολύπλοκο σύστημα και σίγουρα δεν είναι αποτύπωση της στιγμής. Χρειάζεται ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου με όλους τους φορείς που εμπλέκονται.

Οι ανεμοστρόβιλοι, οι πλημμύρες, οι φωτιές, τα αυξημένα φορτία και οι αστάθμητοι παράγοντες δεν θα σταματήσουν ποτέ, ούτε μπορούμε να εξαφανίσουμε τα φαινόμενα, αλλά μπορούμε να εκμηδενίσουμε τα αποτελέσματά τους.

Η εξιχνίαση αυτών των φαινομένων και η απόδοση ευθυνών δεν μπορεί να γίνεται με επιπόλαιο τρόπο και επικοινωνιακούς όρους

Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να γίνονται τα εξιλαστήρια θύματα οι εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ, να διαπομπεύονται στα κανάλια και τελικά τίποτα να μην αλλάζει και να συζητάμε τα ίδια ζητήματα την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι παρόμοιο. Τι στιγμή που οι εργαζόμενοι δίνουν με ηρωισμό το δικό τους αγώνα να παραμείνουν όρθια τα Δίκτυα και να περιοριστούν στο ελάχιστο τα προβλήματα ηλεκτροδότησης, την ίδια ώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτοφανείς και αμφίβολες προσαγωγές που μόνο θλίψη προκαλούν.

Πρωτίστως όμως, η Πολιτεία οφείλει πριν αποδώσει ευθύνες να τηρήσει όλες εκείνες τις νόμιμες διαδικασίες που θα αναδείξουν τα πραγματικά αίτια της πυρκαγιάς και παράλληλα να μην επηρεασθεί από φωνές που προσπαθούν σε κάθε ανάλογη καταστροφή να ανακαλύπτουν ενόχους και μάλιστα εργαζόμενους.

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕείναι δίπλα στουςσυναδέλφουςπου ταλαιπωρούνται την ώρα που δίνουν τη μάχη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης από τα καταστροφικά φαινόμενα, να έχουν να απολογηθούν για ζητήματα που δεν έχουν καμία ευθύνη.

Απαιτούμε από την επιχείρηση την πρόταξη των στελεχών της σε αυτά τα φαινόμενα που έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία και την διασφάλιση της ασφαλούς ηλεκτροδότησης.

Τέλος, συμπαραστεκόμαστε στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται στις φλόγες.