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Διευρύνεται ο κατάλογος των Προστατευόμενων Τοπίων σε 12, με την κορυφή «Μούσκος» Αγράφων και τον ορεινό όγκο «Βέρνον-Βίτσι» Δυτικής Μακεδονίας

Διευρύνεται ο κατάλογος των Προστατευόμενων Τοπίων σε 12, με την κορυφή «Μούσκος» Αγράφων και τον ορεινό όγκο «Βέρνον-Βίτσι» Δυτικής Μακεδονίας
Newsroom
Δευτέρα, 03/08/2026 - 08:16
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στον χαρακτηρισμό δύο επιπλέον περιοχών ως Προστατευόμενων Τοπίων. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται στους ορεινούς όγκους των Αγράφων και του Βέρνον-Βίτσι, με την προθήκη των οποίων ο συνολικός αριθμός των Προστατευόμενων Τοπίων στη χώρα μας ανέρχεται πλέον σε δώδεκα.

Συγκεκριμένα, ως Προστατευόμενο Τοπίο ορίζεται η περιοχή της κορυφής «Μούσκος» στον ορεινό όγκο των Αγράφων, έκτασης 10,4 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αγράφων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Αντίστοιχα, ως Προστατευόμενο Τοπίο και Προστατευόμενος Φυσικός Σχηματισμός χαρακτηρίστηκε και η περιοχή του ορεινού όγκου Βέρνον-Βίτσι, έκτασης 545 τετραγωνικών χιλιομέτρων, στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκτεινόμενη στους Δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου και Καστοριάς.

Ο χαρακτηρισμός «Προστατευόμενο Τοπίο» αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία και διατήρηση φυσικών στοιχείων με ιδιαίτερη οικολογική, γεωμορφολογική, επιστημονική, αισθητική και πολιτισμική αξία. Παράλληλα, συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία των φυσικών πόρων στις δύο περιοχές. Σε συνέχεια των αποφάσεων χαρακτηρισμού, εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο προστασίας, με τους όρους και τους περιορισμούς που θα διέπουν τη διατήρηση των φυσικών στοιχείων στις εν λόγω περιοχές.

Οι δύο νέες Υπουργικές Αποφάσεις εντάσσονται στη συνολική στρατηγική της Κυβέρνησης για την προστασία του περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει σειρά δράσεων, όπως είναι το αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως πρότυπο βέλτιστης πρακτικής, πρόγραμμα Antinero, ο θεσμός των 13 πλέον Απάτητων Βουνών, η θέσπιση για πρώτη φορά στόχων διατήρησης για όλες τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, η δημιουργία των δύο νέων μεγάλων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων (ΕΘΠ) στο Ιόνιο και το Νότιο Αιγαίο 1- Νότιες Κυκλάδες, το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας της Γυάρου, η προστασία όλων των σημαντικών υγρότοπων (περιοχές Ramsar και μικροί νησιωτικοί υγρότοποι) της χώρας, η κήρυξη νέων περιοχών ως προστατευόμενων τοπίων ή/και προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, η υιοθέτηση για πρώτη φορά 12 Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την προστασία απειλούμενων ειδών και οικοτόπων κ.ά.

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/08/2026 - 08:22
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