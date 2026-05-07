Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/05/2026 - 12:18
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 11:46
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 10:51
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 10:18
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
07/05/2026 - 10:02
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/05/2026 - 09:43
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
07/05/2026 - 09:22
ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 09:04
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 08:39
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
07/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
07/05/2026 - 08:12
Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 08:06
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/05/2026 - 08:03
Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 06:42
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/05/2026 - 06:42
Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 15:56
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 15:42
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 14:13
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 14:11
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/05/2026 - 14:26
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/05/2026 - 14:09
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 13:35
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/05/2026 - 13:24
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 12:50

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ

Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
Άννα Διανά
Πέμπτη, 07/05/2026 - 08:06
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η υποχρεωτική ενσωμάτωση της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων επαναφέρει τη συζήτηση για το κατά πόσο η πράσινη αναβάθμιση του ελληνικού κτιριακού αποθέματος μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω μια ήδη πιεσμένη στεγαστική αγορά.

Η συζήτηση έρχεται ενόψει της υποχρεωτικής ενσωμάτωσης της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων (EPBD) στην ελληνική νομοθεσία έως τα τέλη Μαΐου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κομισιόν εντείνει συνολικά την πίεση προς τα κράτη-μέλη για την έγκαιρη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές ενεργειακές και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC Greece) προειδοποιεί ότι χωρίς συντονισμένες παρεμβάσεις σε χρηματοδότηση, πολυκατοικίες και ανακαινίσεις, η μετάβαση κινδυνεύει να αυξήσει περαιτέρω τις πιέσεις στο κόστος στέγασης, αντί να λειτουργήσει ως μοχλός αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος και αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος.

Σημειώνεται ότι η οδηγία στοχεύει στη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τομέα έως το 2030, με μακροπρόθεσμο στόχο έναν κλιματικά ουδέτερο κτιριακό απόθεμα στην ΕΕ έως το 2050.

Το SBC Greece εκτιμά ότι η εφαρμογή της οδηγίας μπορεί, παρά τις στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς, να λειτουργήσει ως εργαλείο αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος και ταυτόχρονα ως μέρος της λύσης στο στεγαστικό πρόβλημα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα συνοδευτεί από στοχευμένες θεσμικές και χρηματοδοτικές παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε πρόταση θεσμικού οδικού χάρτη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εφαρμογή της οδηγίας στην ελληνική πραγματικότητα, δίνοντας έμφαση στην πράσινη χρηματοδότηση, στη μεταρρύθμιση του θεσμού της πολυκατοικίας, στην ανάπτυξη υποδομών δεδομένων για τον άνθρακα και στην επαγγελματική κατάρτιση.

Όπως επισημαίνει, η ελληνική αγορά εισέρχεται στη νέα αυτή φάση με σημαντικές δομικές αδυναμίες και στρεβλώσεις, μεταξύ των οποίων, οι εξής:

  • Η Ελλάδα έχει μεγάλη επιβάρυνση στεγαστικού κόστους συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Έλληνες δαπανούν κατά μέσο όρο το 35,5% του οικογενειακού εισοδήματός τους για τη στέγαση, σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται σε 19,2% (diaNEOsis/IOBE, Ιανουάριος 2026). Ένα στα τρία αστικά νοικοκυριά ξόδεψε πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση το 2024. Οι τιμές των διαμερισμάτων ξεπέρασαν το ιστορικό υψηλό του 2008 το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
  • Ταυτόχρονα, 2.277.615 κατοικίες παραμένουν κενές, αντιστοιχούν στο 35% του συνολικού οικιστικού αποθέματος (ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2021). Πρόκειται για δομική αντίφαση που δεν εξηγείται από γεωγραφικούς ή ποιοτικούς παράγοντες, αλλά από νομικές, χρηματοδοτικές και ιδιοκτησιακές δεσμεύσεις: ακίνητα δεσμευμένα σε χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων, παλαιά διατηρητέα κτίρια παγιδευμένα σε ρυθμιστικό αδιέξοδο, και πολυκατοικίες στις οποίες είναι αδύνατον να αποφασιστεί συλλογικά η ανακαίνισή τους.
  • Το 66,8% των κατοικιών στη χώρα κατατάσσεται στις κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης Ε έως Η του ΚΕΝΑΚ, με κατανάλωση 201–500+ kWh/m²/χρόνο. Κτίρια αυτής της κατηγορίας καταναλώνουν έως και 15 φορές περισσότερη ενέργεια από ένα σύγχρονο κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης.
  • Η κρίση της δεκαετίας 2009–2019 δεν άφησε ανέπαφο μόνο το κτιριακό απόθεμα. Κατέστρεψε και τη δυνατότητα ανανέωσής του: οι οικοδομικές άδειες μειώθηκαν κατά 89% μεταξύ 2007 και 2015 (ΕΛΣΤΑΤ), εκτιμάται ότι 600.000–700.000 κατοικίες δεν κατασκευάστηκαν ποτέ, ενώ ο κλάδος έχασε το 32,3% των επιχειρήσεων και το 28,2% των εργαζομένων. Η μεταναστευτική εργατική δύναμη, αποχώρησε κατά την κρίση και δεν αντικαταστάθηκε. Σήμερα, άνω των 100.000 εργαζομένων λείπουν από τον κατασκευαστικό κλάδο.

Με αυτά τα δεδομένα η πρόταση του SBC Greece περιλαμβάνει μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα του προγράμματος «Zero Carbon and Climate Resilience Readiness Framework» (ZCCRRF), το οποίο είναι ένα πλαίσιο «ετοιμότητας» που έχει αναπτύξει το παγκόσμιο δίκτυο του World Green Building Council, σε συνεργασία με τα εθνικά συμβούλια, ως πρώτο βήμα προς την απανθρακοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος και τη μετάβαση σε κτίρια ενεργειακά αποδοτικά και κλιματικά ανθεκτικά μέχρι το 2050.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα &quot;Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών&quot;
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών" 06 Μαϊος 2026
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας 07 Μαϊος 2026
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo

Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ

Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες

Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς

27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο