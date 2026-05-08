Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα σε αυστηρότερη ρύθμιση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, με βασικό άξονα την απαγόρευσή τους για ανηλίκους, ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «ιδιαίτερο και δύσκολο» το ζήτημα της κυκλοφορίας των πατινιών, σημειώνοντας ότι απαιτείται άμεση παρέμβαση για λόγους ασφάλειας. «Ο χειρισμός του ζητήματος με τα πατίνια ιδιαίτερος και δύσκολος. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους. Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι ποιος θα σε αποζημιώσει; Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα. Χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, πρέπει να τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, το νέο πλαίσιο αναμένεται να προωθηθεί άμεσα, ενώ ευθύνη θα έχουν και οι δήμοι ως προς τον έλεγχο της στάθμευσης και του αριθμού των διαθέσιμων πατινιών. «Τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών», επισήμανε.