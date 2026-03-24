Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου , μιλώντας στο ERT News και στο OPEN, αναφέρθηκε στα μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας και του κόστους παραγωγής που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, τον συνεκτικό και αποτελεσματικό χαρακτήρα τους, καθώς και στην έναρξη της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «η κυβέρνηση κινείται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, μελετώντας συνεχώς τα δεδομένα και χωρίς να εξαντλεί από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια».

Όπως ανέφερε, «το ζητούμενο δεν είναι να ανακοινώνονται μέτρα που ακούγονται ευχάριστα, αλλά να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα», ιδίως σε μια περίοδο όπου «η κατάσταση κλιμακώνεται και δεν γνωρίζουμε για πόσο θα διαρκέσει». Τόνισε πως τα μέτρα που βλέπουμε υπακούουν στις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει, δηλαδή να “βγαίνει ο λογαριασμός” και κυρίως να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τσέπη των πολιτών, ιδίως εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Είπε ακόμα ότι τα μέτρα έχουν ένα συνεκτικό εσωτερικό σκεπτικό, καθώς «η ψηφιακή κάρτα που δίνεται και καλύπτει έως 50 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και έως 60 ευρώ στα νησιά, βοηθά στοχευμένα τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας».

Σημείωσε ότι «η επιστροφή του 15% στα λιπάσματα, αλλά και η επιδότηση απευθείας με 20 λεπτά στο ντίζελ, στην πράξη συγκρατούν το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων. Σε συνδυασμό με το πλαφόν στο κέρδος, συγκροτούν ένα πλέγμα μέτρων που μπορεί να ανασχέσει τις πιέσεις από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου».

Ταυτόχρονα, η κ. Σδούκου υπογράμμισε πως «η αποζημίωση στη ναυσιπλοΐα αναγνωρίζει τη νησιωτική ιδιαιτερότητα ως προς τις ανάγκες και στηρίζει τους κατοίκους των νησιών μας».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι «χάρη στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση των προηγούμενων ετών, η χώρα βρίσκεται σήμερα σε θέση να διαθέτει δημοσιονομικό περίσσευμα και να μπορεί να το αξιοποιήσει σε μια δύσκολη συγκυρία».

Όπως σημείωσε, «αν είχαν υιοθετηθεί οι προτάσεις της αντιπολίτευσης, που διαρκώς ζητούσε περισσότερες παροχές και μειώσεις φόρων χωρίς σχέδιο, σήμερα δεν θα υπήρχαν περιθώρια αντίδρασης», επισημαίνοντας ότι «σε μια τέτοια κατάσταση δεν θα είχαμε ούτε τα ελάχιστα για να διαχειριστούμε την κρίση, όπως θα το έλεγαν, με απλά λόγια, οι συμπολίτες μας “δεν θα είχαμε μαντήλι να κλάψουμε”».

Κατέληξε επισημαίνοντας ότι «η υπευθυνότητα στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών είναι αυτή που εξασφαλίζει αντοχές, ιδιαίτερα σε μια κρίση για την οποία δεν γνωρίζουμε ακόμη τη διάρκεια και την έντασή της».

Αναφερόμενη στη δική των Τεμπών, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι «πρόκειται για μια δίκη που περιμένει όλη η ελληνική κοινωνία να ξεκινήσει και είναι βαθιά συναισθηματικά φορτισμένη», υπογραμμίζοντας ότι «αυτό που ζητούν οι πολίτες είναι να φωτιστεί πλήρως η αλήθεια και να αποδοθεί Δικαιοσύνη».

Όπως ανέφερε, «το δυστύχημα ήταν ένα γεγονός που μας είχε και μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει αφήσει μια ανοιχτή πληγή στην κοινωνία, πολύ περισσότερο στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους».

Τόνισε, παράλληλα, ότι «η διαδικασία πρέπει να εξελιχθεί χωρίς φωνές και χωρίς εντάσεις», σημειώνοντας πως «οφείλουμε να αφήσουμε πίσω πρακτικές του παρελθόντος που δίχασαν και δημιούργησαν πιέσεις». Όπως ανέφερε, «το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ταχύτητα, αλλά να μην μείνει καμία απολύτως σκιά στην υπόθεση», καθώς «η κοινωνία και οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν Δικαιοσύνη με βάση τα πραγματικά στοιχεία και όχι μέσα σε ένα κλίμα έντασης».

Επισήμανε δε, ότι «αυτή τη στιγμή τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη και πρέπει να την αφήσουμε ανεπηρέαστη να κάνει το καθήκον της, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί».

Η κ. Σδούκου επισήμανε ότι «υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα που όλοι το ζήσαμε, όπου κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τον ανθρώπινο πόνο για πολιτικό όφελος, ακόμη και για διεκδίκηση ψήφων», αναφέρθηκε, δε, «σε αφηγήματα και πρακτικές που καλλιέργησαν σύγχυση και αμφισβήτηση γύρω από τη θεσμική διαδικασία».

Τόνισε ότι «οι πολιτικές δυνάμεις που ακολούθησαν αυτή τη γραμμή έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ευθύνη», υπογραμμίζοντας ότι «η θέση της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή ήταν σαφής: να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να τη στηρίξουμε σε ό,τι χρειάζεται».

Η εκπρόσωπος Τύπου επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση συνέβαλε ώστε να επισπευστεί η διαδικασία, παρέχοντας ανθρώπινους πόρους και τεχνική υποστήριξη, ώστε να φτάσουμε στην έναρξη μιας ουσιαστικής δίκης», ενώ σημείωσε ότι «υπάρχουν 36 κατηγορούμενοι εκ των οποίων οι 33 για κακούργημα και η υπόθεση πρέπει να προχωρά πάντα θεσμικά».

Κατέληξε τονίζοντας ότι «αυτό που προέχει τώρα είναι απόλυτος σεβασμός στη διαδικασία, χωρίς φωνές και χωρίς πολιτική εκμετάλλευση», καθώς «οποιαδήποτε προσπάθεια εκμετάλλευσης, αυτή τη στιγμή, στρέφεται τελικά απέναντι στους πολίτες και στο κοινό αίσθημα δικαίου».