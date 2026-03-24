ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:54
Semafor: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:28
Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 11:47
Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 11:38
Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 11:20
2nd Greek Water Summit: Η νέα στρατηγική και τα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 11:16
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 10:40
Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 10:17
Νίκος Παπαθανάσης: 12,299 εκατομμύρια ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 10:13
Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 09:27
Motor Oil: Αυξημένη κερδοφορία το 2025, αβεβαιότητα για το 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 09:14
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 09:07
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:56
Πρόσκληση ΡΑΑΕΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:50
Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:26
Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 08:21
ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/03/2026 - 08:05
Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:02
Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:00
Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04
Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια

Newsroom
Τρίτη, 24/03/2026 - 13:28

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ERT News και στο OPEN, αναφέρθηκε στα μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας και του κόστους παραγωγής που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, τον συνεκτικό και αποτελεσματικό χαρακτήρα τους, καθώς και στην έναρξη της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «η κυβέρνηση κινείται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, μελετώντας συνεχώς τα δεδομένα και χωρίς να εξαντλεί από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια».

Όπως ανέφερε, «το ζητούμενο δεν είναι να ανακοινώνονται μέτρα που ακούγονται ευχάριστα, αλλά να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα», ιδίως σε μια περίοδο όπου «η κατάσταση κλιμακώνεται και δεν γνωρίζουμε για πόσο θα διαρκέσει». Τόνισε πως τα μέτρα που βλέπουμε υπακούουν στις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει, δηλαδή να “βγαίνει ο λογαριασμός” και κυρίως να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τσέπη των πολιτών, ιδίως εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Είπε ακόμα ότι τα μέτρα έχουν ένα συνεκτικό εσωτερικό σκεπτικό, καθώς «η ψηφιακή κάρτα που δίνεται και καλύπτει έως 50 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και έως 60 ευρώ στα νησιά, βοηθά στοχευμένα τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας».

Σημείωσε ότι «η επιστροφή του 15% στα λιπάσματα, αλλά και η επιδότηση απευθείας με 20 λεπτά στο ντίζελ, στην πράξη συγκρατούν το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων. Σε συνδυασμό με το πλαφόν στο κέρδος, συγκροτούν ένα πλέγμα μέτρων που μπορεί να ανασχέσει τις πιέσεις από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου».

Ταυτόχρονα, η κ. Σδούκου υπογράμμισε πως «η αποζημίωση στη ναυσιπλοΐα αναγνωρίζει τη νησιωτική ιδιαιτερότητα ως προς τις ανάγκες και στηρίζει τους κατοίκους των νησιών μας».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι «χάρη στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση των προηγούμενων ετών, η χώρα βρίσκεται σήμερα σε θέση να διαθέτει δημοσιονομικό περίσσευμα και να μπορεί να το αξιοποιήσει σε μια δύσκολη συγκυρία».

Όπως σημείωσε, «αν είχαν υιοθετηθεί οι προτάσεις της αντιπολίτευσης, που διαρκώς ζητούσε περισσότερες παροχές και μειώσεις φόρων χωρίς σχέδιο, σήμερα δεν θα υπήρχαν περιθώρια αντίδρασης», επισημαίνοντας ότι «σε μια τέτοια κατάσταση δεν θα είχαμε ούτε τα ελάχιστα για να διαχειριστούμε την κρίση, όπως θα το έλεγαν, με απλά λόγια, οι συμπολίτες μας “δεν θα είχαμε μαντήλι να κλάψουμε”».

Κατέληξε επισημαίνοντας ότι «η υπευθυνότητα στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών είναι αυτή που εξασφαλίζει αντοχές, ιδιαίτερα σε μια κρίση για την οποία δεν γνωρίζουμε ακόμη τη διάρκεια και την έντασή της».

Αναφερόμενη στη δική των Τεμπών, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι «πρόκειται για μια δίκη που περιμένει όλη η ελληνική κοινωνία να ξεκινήσει και είναι βαθιά συναισθηματικά φορτισμένη», υπογραμμίζοντας ότι «αυτό που ζητούν οι πολίτες είναι να φωτιστεί πλήρως η αλήθεια και να αποδοθεί Δικαιοσύνη».

Όπως ανέφερε, «το δυστύχημα ήταν ένα γεγονός που μας είχε και μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει αφήσει μια ανοιχτή πληγή στην κοινωνία, πολύ περισσότερο στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους».

Τόνισε, παράλληλα, ότι «η διαδικασία πρέπει να εξελιχθεί χωρίς φωνές και χωρίς εντάσεις», σημειώνοντας πως «οφείλουμε να αφήσουμε πίσω πρακτικές του παρελθόντος που δίχασαν και δημιούργησαν πιέσεις». Όπως ανέφερε, «το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ταχύτητα, αλλά να μην μείνει καμία απολύτως σκιά στην υπόθεση», καθώς «η κοινωνία και οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν Δικαιοσύνη με βάση τα πραγματικά στοιχεία και όχι μέσα σε ένα κλίμα έντασης».

Επισήμανε δε, ότι «αυτή τη στιγμή τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη και πρέπει να την αφήσουμε ανεπηρέαστη να κάνει το καθήκον της, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί».

Η κ. Σδούκου επισήμανε ότι «υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα που όλοι το ζήσαμε, όπου κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τον ανθρώπινο πόνο για πολιτικό όφελος, ακόμη και για διεκδίκηση ψήφων», αναφέρθηκε, δε, «σε αφηγήματα και πρακτικές που καλλιέργησαν σύγχυση και αμφισβήτηση γύρω από τη θεσμική διαδικασία».

Τόνισε ότι «οι πολιτικές δυνάμεις που ακολούθησαν αυτή τη γραμμή έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ευθύνη», υπογραμμίζοντας ότι «η θέση της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή ήταν σαφής: να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να τη στηρίξουμε σε ό,τι χρειάζεται».

Η εκπρόσωπος Τύπου επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση συνέβαλε ώστε να επισπευστεί η διαδικασία, παρέχοντας ανθρώπινους πόρους και τεχνική υποστήριξη, ώστε να φτάσουμε στην έναρξη μιας ουσιαστικής δίκης», ενώ σημείωσε ότι «υπάρχουν 36 κατηγορούμενοι εκ των οποίων οι 33 για κακούργημα και η υπόθεση πρέπει να προχωρά πάντα θεσμικά».

Κατέληξε τονίζοντας ότι «αυτό που προέχει τώρα είναι απόλυτος σεβασμός στη διαδικασία, χωρίς φωνές και χωρίς πολιτική εκμετάλλευση», καθώς «οποιαδήποτε προσπάθεια εκμετάλλευσης, αυτή τη στιγμή, στρέφεται τελικά απέναντι στους πολίτες και στο κοινό αίσθημα δικαίου».

