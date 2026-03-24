Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:54
Semafor: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:28
Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 11:47
Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 11:38
Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 11:20
2nd Greek Water Summit: Η νέα στρατηγική και τα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 11:16
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 10:40
Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 10:17
Νίκος Παπαθανάσης: 12,299 εκατομμύρια ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 10:13
Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 09:27
Motor Oil: Αυξημένη κερδοφορία το 2025, αβεβαιότητα για το 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 09:14
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 09:07
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:56
Πρόσκληση ΡΑΑΕΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:50
Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:26
Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 08:21
ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/03/2026 - 08:05
Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:02
Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:00
Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04
Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου

Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α&#039; 15νθήμερο του Απριλίου
Newsroom
Τρίτη, 24/03/2026 - 14:47

Με βασικό θέμα της συνέντευξης, τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που ανακοίνωσε την Δευτέρα η κυβέρνηση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης τόνισε εξ αρχής, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ότι «τα μέτρα είναι στοχευμένα, κοινωνικά δίκαια, με δημοσιονομικά συνετό τρόπο».

Εξάλλου, εξήγησε περαιτέρω, «βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο των πολεμικών επιχειρήσεων. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι επόμενες 2-3 εβδομάδες θα είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Στο πλαίσιο αυτό, συνετά, χωρίς να χρησιμοποιούμε όλα τα "όπλα" που έχουμε στη φαρέτρα μας, και μέχρι εκεί που μπορούμε, παίρνουμε κάποια μέτρα».

Επιπλέον, «αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ, είναι να μην έχουμε ένα δευτερογενές κύμα πληθωρισμού που θα κάτσει πάνω σε ένα υφιστάμενο πρόβλημα όπως είναι η ακρίβεια», είπε και επιχειρηματολόγησε γιατί η κυβέρνηση έριξε μεγάλο βάρος στη βελτίωση του μεταφορικού κόστους.

Ειδικώς για το fuel pass παρατήρησε ότι «τρεις στους τέσσερις θα ωφεληθούν», μέχρι την τιμή 2,11 ευρώ το λίτρο, και «παρόλο που μεσολαβεί Μεγάλη Εβδομάδα, εμείς ιδανικά θα θέλαμε οι πληρωμές να γίνουν μέχρι το Πάσχα» και μάλιστα, με μία κίνηση για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου, τόνισε ο Θ. Κοντογεώργης. «Η λογική των μέτρων είναι να πάνε κατευθείαν στην τσέπη και η ενίσχυση στους ανθρώπους που το χρειάζονται», εξήγησε επίσης.

Για τα λιπάσματα προχώρησε στη διευκρίνιση ότι «θα είναι αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών», με στόχο το μέτρο να πιάσει και καλλιεργητές που είχαν κάνει νωρίτερα τις παραγγελίες τους. «Αμέσως ανταποκρίθηκαν ο αντιπρόεδρος (της κυβέρνησης), το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να δοθεί λύση σε αυτό», επεσήμανε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και προσέθεσε:

«Η ενίσχυση που δίνουμε, είναι μεγαλύτερη και πιο γενναιόδωρη από αυτήν αν μειωνόταν ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το ντίζελ και για τη βενζίνη. Άρα αυτή η συζήτηση παρέλκει». Συν τοις άλλοις, συνέχισε, «το να πας να μειώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης έχει σοβαρό δημοσιονομικό αντίκτυπο και με αυτό χρηματοδοτούμε πολιτικές».

Το να ληφθούν επιπρόσθετες αποφάσεις είναι πάνω στο τραπέζι της κυβέρνησης ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία «όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός, πάμε σε μια επιδείνωση του πεδίου στον Περσικό Κόλπο και παραταθεί η κρίση». Ενώ στην ανάλυσή του ο Θ. Κοντογεώργης έθεσε δύο ακόμη παραμέτρους: το έκτακτο Eurogroup της Παρασκευής και η λήξη, την ίδια ημέρα, της «πενθήμερης "προθεσμίας" που έθεσε ο Πρόεδρος Τραμπ». Ακόμη, συμπλήρωσε, «αυτές τις ημέρες υπάρχουν αντικρουόμενες εκτιμήσεις και πληροφορίες».

Και, περιγράφοντας τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, ο υφυπουργός σημείωσε με έμφαση: «Εμείς, με ψυχραιμία και βήμα-βήμα θα βρισκόμαστε πάντοτε δίπλα στον κάθε πολίτη και σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι μια δυναμική κατάσταση και εμείς πρέπει να κάνουμε τα κουμάντα μας».

Εν κατακλείδι, «δίνουμε περισσότερα από αυτά που δίνουν η Ισπανία και η Ιταλία». Από την άλλη, «η αντιπολίτευση μπορεί εύκολα και άκριτα να λέει στους συμπολίτες μας ευχάριστα πράγματα. Αλλά θα πρέπει να μας πει πώς μπορεί να γίνει αυτό». Συνέστησε, ωστόσο, «ειδικά σε στιγμές κρίσης» να επιδεικνύεται «υπευθυνότητα από όλους». Τέλος, «αν παρ' ελπίδα - που το απευχόμαστε - τα πράγματα επιδεινωθούν, προφανώς θα έχουμε ευρωπαϊκές και εθνικές λύσεις».

Επόμενο θέμα της συνέντευξης, οι δημοσκοπήσεις: «Η βελτίωση που δείχνει η κυβέρνηση σε κάποια δημοσκοπικά δεδομένα οφείλεται στο γεγονός ότι υλοποιεί την πολιτική της. Ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις κρίσεις. Ένα ποσοστό της κοινωνίας που είναι πέραν της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας ανταποκρίνεται θετικά. Αυτό φανερώνει ότι υπάρχει μια προοπτική για την επόμενη ημέρα. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και αυτή είναι η δικιά μας υποχρέωση και δουλειά για τη συνέχεια. Δουλειά, ανταπόκριση στις κρίσεις, γρήγορα αντανακλαστικά, όμως με μια συνέπεια και συγκράτηση βάσει των συνθηκών. Έτσι θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα», διαβεβαίωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Για τη δίκη της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, τέλος, έκανε εν πρώτοις λόγο για «πολύ σημαντική στιγμή, κορυφαία δίκη ειδικά για τους συγγενείς των θυμάτων, τους τραυματισμένους, τους ανθρώπους που έχουν υποφέρει μέσα από αυτήν την τραγωδία».

Με την επισήμανση δε, ότι «οφείλουμε να διασφαλίζουμε τις απαραίτητες συνθήκες», αναγνώρισε ότι «παρόλο που είναι μια πολύ μεγάλη αίθουσα, η δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα, οι εικόνες δεν ήταν ικανοποιητικές».

Και, επικαλούμενος την προσωπική επαγγελματική εμπειρία του ως νομικού, προχώρησε στην εκτίμηση ότι «η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί, την άλλη εβδομάδα θα είναι βελτιωμένη ως προς τις συνθήκες».

Εν τέλει, «όλοι οι παράγοντες της δίκης οφείλουν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις προκειμένου ανεπηρέαστη και απερίσπαστη η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και ταυτόχρονα οι συγγενείς των θυμάτων να βρουν το δίκιο τους και την απόδοση δικαιοσύνης, και να ηρεμήσει η ψυχή τους», κατέληξε.

Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια 24 Μαρτίου 2026

