ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:54
Semafor: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:28
Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 11:47
Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 11:38
Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 11:20
2nd Greek Water Summit: Η νέα στρατηγική και τα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 11:16
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 10:40
Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 10:17
Νίκος Παπαθανάσης: 12,299 εκατομμύρια ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 10:13
Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 09:27
Motor Oil: Αυξημένη κερδοφορία το 2025, αβεβαιότητα για το 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 09:14
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 09:07
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:56
Πρόσκληση ΡΑΑΕΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:50
Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:26
Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 08:21
ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/03/2026 - 08:05
Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:02
Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:00
Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04
Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά

Newsroom
Τρίτη, 24/03/2026 - 11:47

«Σε μια περίοδο διεθνούς ενεργειακής κρίσης, το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει. Και πρέπει να παρεμβαίνει σωστά: με στοχευμένα μέτρα που στηρίζουν αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, που προστατεύουν την παραγωγή, που συγκρατούν τις τιμές και κρατούν την οικονομία σταθερή» τονίζει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του ο κύριος Πιερρακάκης αναλύει ένα προς ένα τα μέτρα στήριξης τα οποία ανακοίνωσε την Δευτέρα ο Πρωθυπουργός.

Υπογραμμίζει όμως ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί σταδιακά: «Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά» τονίζει, σημειώνοντας όμως και ότι, καθώς η διάρκεια της κρίσης παραμένει ακόμα άγνωστη, «δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα δημοσιονομικά εργαλεία από την αρχή. Κάτι τέτοιο θα ήταν -με μία λέξη- λάθος» όπως αναφέρει.

Και ο κύριος Πιερρακάκης καταλήγει στην ανάρτησή του λέγοντας πως «Η πολιτική ευθύνη δεν είναι να εξαντλείς όλα τα μέτρα από την πρώτη ημέρα, αλλά να έχεις αντοχές για να στηρίξεις την κοινωνία και την οικονομία όσο διαρκεί η κρίση».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

