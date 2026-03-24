Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά

«Σε μια περίοδο διεθνούς ενεργειακής κρίσης, το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει. Και πρέπει να παρεμβαίνει σωστά: με στοχευμένα μέτρα που στηρίζουν αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, που προστατεύουν την παραγωγή, που συγκρατούν τις τιμές και κρατούν την οικονομία σταθερή» τονίζει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του ο κύριος Πιερρακάκης αναλύει ένα προς ένα τα μέτρα στήριξης τα οποία ανακοίνωσε την Δευτέρα ο Πρωθυπουργός.

Υπογραμμίζει όμως ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί σταδιακά: «Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά» τονίζει, σημειώνοντας όμως και ότι, καθώς η διάρκεια της κρίσης παραμένει ακόμα άγνωστη, «δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα δημοσιονομικά εργαλεία από την αρχή. Κάτι τέτοιο θα ήταν -με μία λέξη- λάθος» όπως αναφέρει.

Και ο κύριος Πιερρακάκης καταλήγει στην ανάρτησή του λέγοντας πως «Η πολιτική ευθύνη δεν είναι να εξαντλείς όλα τα μέτρα από την πρώτη ημέρα, αλλά να έχεις αντοχές για να στηρίξεις την κοινωνία και την οικονομία όσο διαρκεί η κρίση».