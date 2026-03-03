ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες

ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
Newsroom
Τρίτη, 03/03/2026 - 14:07
  • Σταθερή χρέωση προμήθειας 12 μηνών και διπλή κλίμακα κατανάλωσης για υψηλές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας
  • Προνόμια ενεργοποίησης και εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα brands μέσω ΔΕΗmyRewards

Η ΔΕΗ παρουσιάζει το ΔΕΗ myHome Maxima, το νέο σταθερό 12μηνο οικιακό προϊόν ρεύματος, ειδικά σχεδιασμένο για νοικοκυριά με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Το προϊόν περιλαμβάνει δύο κλιμάκια κατανάλωσης και σταθερή χρέωση προμήθειας ανά κλιμάκιο, συνδυάζοντας σταθερότητα, προβλέψιμο και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας.

Το ΔΕΗ myHome Maxima απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με μη τηλεμετρούμενο μετρητή και υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενδεικτικά άνω των 600 kWh/μήνα, όπως νοικοκυριά με αυξημένες καταναλώσεις που μπορεί να χρησιμοποιούν αντλίες θερμότητας ή να φορτίζουν ηλεκτρικά οχήματα. Το ΔΕΗ myHome Maxima καλύπτει αυτές τις ανάγκες, προσφέροντας χαμηλότερη σταθερή χρέωση στο δεύτερο κλιμάκιο για 12 μήνες, καθώς αυξάνεται η κατανάλωση.

Οι πελάτες που επιλέγουν το ΔΕΗ myHome Maxima κερδίζουν 6 μήνες δωρεάν συνδρομή στο Disney+, εκπτώσεις σε προϊόντα τεχνολογίας και οικιακού εξοπλισμού από τον Κωτσόβολο και κουπόνι αξίας 60€ για αγορές από efood market και επιλεγμένα super market. Με την ενεργοποίηση του προϊόντος, οι πελάτες ΔΕΗ κερδίζουν επιπλέον 30% έκπτωση στον ComfortFlex ναύλο και 2.500 Miles+Bonus μίλια από την AEGEAN, ενώ μέσω του ΔΕΗ myRewards Coupons αποκτούν πρόσβαση σε προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό και καφέ, αγορές, ψυχαγωγία, υπηρεσίες και τεχνολογία από συνεργαζόμενα brands.

Με το ΔΕΗ myHome Maxima, η ΔΕΗ διευρύνει τη γκάμα των σταθερών οικιακών προϊόντων της, καλύπτοντας τις υψηλές ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών, ενισχύοντας παράλληλα, τη δυνατότητα επιλογής προϊόντος με βάση το ενεργειακό προφίλ κάθε πελάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν εύκολα και γρήγορα το ΔΕΗ myHome Maxima μέσα από το myΔΕΗ και το dei.gr, να επισκεφτούν το πλησιέστερο Κατάστημα ΔΕΗ ή να ενημερωθούν τηλεφωνικά καλώντας στο 800-900-1000.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΗ: Αίτημα χορήγησης Αδειών Παραγωγής μισθωμένης ισχύος για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών θέρους 2026 στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΔΕΗ: Αίτημα χορήγησης Αδειών Παραγωγής μισθωμένης ισχύος για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών θέρους 2026 στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 03 Μαρτίου 2026
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026 04 Μαρτίου 2026
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM

Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ

PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική &amp; Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία &amp; την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»

Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες εάν χρειαστεί – 12 Μαρτίου η ψηφοφορία για τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες εάν χρειαστεί – 12 Μαρτίου η ψηφοφορία για τη Chevron

ΔΕΗ: Αίτημα χορήγησης Αδειών Παραγωγής μισθωμένης ισχύος για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών θέρους 2026 στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Αίτημα χορήγησης Αδειών Παραγωγής μισθωμένης ισχύος για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών θέρους 2026 στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά