Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Να στηρίξει με χρηματοδότηση τις ενεργειακές κοινότητες η κυβέρνηση

Να στηρίξει με χρηματοδότηση η κυβέρνηση την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων, όπως ζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον Απρίλιο του 2025, με σχετική επικοινωνία της προς τα Κράτη Μέλη, ζητούν εννέα (9) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με ερώτηση που κατέθεσαν με πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Φλώρινας και Γραμματέα της ΚΟ, Πέτης Πέρκα.

Σημειώνουν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθοδηγεί, συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη να μοχλεύσουν τα Ταμεία Συνοχής για: «να ενισχύσουν τη στήριξη για συλλογικές και καθοδηγούμενες από τους πολίτες δράσεις για την ενέργεια, για παράδειγμα τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, μέσω της αύξησης των διοικητικών ικανοτήτων για την παροχή τεχνικών και χρηματοοικονομικών συμβουλών».

Τονίζουν πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται να στηρίξει την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων σε όλους τους Δήμους, όπως θα μπορούσε να είχε κάνει μέσω των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αρνείται επίσης, ακόμη και μετά την απένταξη του Προγράμματος «Απόλλων» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να το επανασχεδιάσει ώστε να αναπτύξουν έργα Ανανεώσιμης Ενέργειας οι ίδιοι οι Δήμοι και επιμένει να στηρίζει έργα ιδιωτών.

Οι Βουλευτές προσθέτουν ότι το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας αναδεικνύει τις ενεργειακές κοινότητες ως μοχλό για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Επισημαίνουν τέλος, πως η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων τόσο από το ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, όσο και από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούν να μάθουν: αν η κυβέρνηση σκοπεύει να συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές τις υποχρεώσεις και να στηρίξει τις ενεργειακές κοινότητες με πόρους από το ΕΣΠΑ και με πόρους από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα καθώς και από πού θα προέλθουν οι πόροι για την υλοποίηση των μέτρων για τις ενεργειακές κοινότητες που περιγράφει το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης ΕΔΩ