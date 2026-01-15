Πέρκα-Τσακαλώτος: Αυξήσεις για τους πολίτες και ιδιωτικοποίηση είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για το νερό

Παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, στην πράξη αποδεικνύεται ότι το πραγματικό σχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι αυξήσεις για τους πολίτες και ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού.

Στις 8 Δεκεμβρίου το Υπερταμείο προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση του 5% των μετοχών της ΕΥΑΘ με τιμή 3,55 € ανά μετοχή με έκπτωση 7,3%.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη, που αποδεικνύει ότι, παρά τις επικοινωνιακές διακηρύξεις της κυβέρνησης περί “απελευθέρωσης της ΕΥΑΘ από το Υπερταμείο”, η ιδιωτικοποίηση του νερού όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά συνεχίζεται και μάλιστα με όρους ξεπουλήματος. Η πώληση με σημαντική έκπτωση εξασφαλίζει άμεσο κέρδος για ιδιώτες επενδυτές, την ώρα που το νερό αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως εμπόρευμα και όχι ως δημόσιο, κοινωνικό αγαθό.

Τώρα προστίθενται οι αυξήσεις στα πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 στην ΕΥΔΑΠ. Για όλα τα νοικοκυριά, το πάγιο ύδρευσης είναι πλέον αυξημένο κατά ένα (1) ευρώ και έχει επιβληθεί και νέο πάγιο ενός (1) ευρώ για την αποχέτευση, πλέον ΦΠΑ, σε μηνιαία βάση. Η συνολική μηνιαία επιβάρυνση των 2,48 ευρώ ήταν και το «δώρο» της κυβέρνησης στους κατοίκους της Αθήνας για το 2026.

Οι αυξήσεις θα προσθέσουν συνολικά 39,6 εκατ. ευρώ, 21,6 εκατ. ευρώ για την ύδρευση και 18,0 εκατ. ευρώ για την αποχέτευση, στο ετήσιο έσοδο της ΕΥΔΑΠ, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 11,8% των εσόδων της εταιρείας. Αυτό όταν η ΕΥΔΑΠ είχε (το 2024) κέρδη 14,7 εκατ. ευρώ από τα οποία 50,7% διανεμήθηκαν στους μετόχους της και διατηρεί παράλληλα ταμειακά διαθέσιμα περίπου 300 εκατ. ευρώ. Δεν είναι σαφές δηλαδή ποια είναι η ανάγκη αύξησης των τιμολογίων.

Το έδαφος βέβαια για τις αυτές αυξήσεις είχαν στρώσει δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και πολυάριθμα δημοσιεύματα σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τους προηγούμενους μήνες, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, σχετικά με την ανάγκη επενδύσεων ύψους 2,5 δισ. για θωράκιση των υποδομών ύδρευσης. Πολλές ειδήσεις που δημοσιεύθηκαν εκείνη την περίοδο ανέφεραν μάλιστα ότι η Αττική κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της λειψυδρίας.

Η δε νέα Τιμολογιακή Πολιτική της ΕΥΔΑΠ για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2025-2029, η οποία προβλέπει 6,96% ποσοστό εγγυημένης απόδοσης (WACC) για τους μετόχους της ΕΥΔΑΠ, αποτελεί μηχανισμό θεσμοθέτησης εγγυημένης χρηματοοικονομικής απόδοσης σε υπηρεσία ύδατος. Μια στρατηγική που εξασφαλίζει του μετόχους, αλλά όχι την παροχή του κοινωνικού αγαθού.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετατρέπει το νερό από αγαθό σε προϊόν και τους παρόχους ύδατος από επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.