Πέρκα-Τσακαλώτος: Αυξήσεις για τους πολίτες και ιδιωτικοποίηση είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για το νερό

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέρκα-Τσακαλώτος: Αυξήσεις για τους πολίτες και ιδιωτικοποίηση είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για το νερό

Πέρκα-Τσακαλώτος: Αυξήσεις για τους πολίτες και ιδιωτικοποίηση είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για το νερό
Newsroom
Πέμπτη, 15/01/2026 - 12:40

Παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, στην πράξη αποδεικνύεται ότι το πραγματικό σχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι αυξήσεις για τους πολίτες και ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού.

Στις 8 Δεκεμβρίου το Υπερταμείο προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση του 5% των μετοχών της ΕΥΑΘ με τιμή 3,55 € ανά μετοχή με έκπτωση 7,3%.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη, που αποδεικνύει ότι, παρά τις επικοινωνιακές διακηρύξεις της κυβέρνησης περί “απελευθέρωσης της ΕΥΑΘ από το Υπερταμείο”, η ιδιωτικοποίηση του νερού όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά συνεχίζεται και μάλιστα με όρους ξεπουλήματος. Η πώληση με σημαντική έκπτωση εξασφαλίζει άμεσο κέρδος για ιδιώτες επενδυτές, την ώρα που το νερό αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως εμπόρευμα και όχι ως δημόσιο, κοινωνικό αγαθό.

Τώρα προστίθενται οι αυξήσεις στα πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 στην ΕΥΔΑΠ. Για όλα τα νοικοκυριά, το πάγιο ύδρευσης είναι πλέον αυξημένο κατά ένα (1) ευρώ και έχει επιβληθεί και νέο πάγιο ενός (1) ευρώ για την αποχέτευση, πλέον ΦΠΑ, σε μηνιαία βάση. Η συνολική μηνιαία επιβάρυνση των 2,48 ευρώ ήταν και το «δώρο» της κυβέρνησης στους κατοίκους της Αθήνας για το 2026.

Οι αυξήσεις θα προσθέσουν συνολικά 39,6 εκατ. ευρώ, 21,6 εκατ. ευρώ για την ύδρευση και 18,0 εκατ. ευρώ για την αποχέτευση, στο ετήσιο έσοδο της ΕΥΔΑΠ, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 11,8% των εσόδων της εταιρείας. Αυτό όταν η ΕΥΔΑΠ είχε (το 2024) κέρδη 14,7 εκατ. ευρώ από τα οποία 50,7% διανεμήθηκαν στους μετόχους της και διατηρεί παράλληλα ταμειακά διαθέσιμα περίπου 300 εκατ. ευρώ. Δεν είναι σαφές δηλαδή ποια είναι η ανάγκη αύξησης των τιμολογίων.

Το έδαφος βέβαια για τις αυτές αυξήσεις είχαν στρώσει δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και πολυάριθμα δημοσιεύματα σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τους προηγούμενους μήνες, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, σχετικά με την ανάγκη επενδύσεων ύψους 2,5 δισ. για θωράκιση των υποδομών ύδρευσης. Πολλές ειδήσεις που δημοσιεύθηκαν εκείνη την περίοδο ανέφεραν μάλιστα ότι η Αττική κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της λειψυδρίας.

Η δε νέα Τιμολογιακή Πολιτική της ΕΥΔΑΠ για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2025-2029, η οποία προβλέπει 6,96% ποσοστό εγγυημένης απόδοσης (WACC) για τους μετόχους της ΕΥΔΑΠ, αποτελεί μηχανισμό θεσμοθέτησης εγγυημένης χρηματοοικονομικής απόδοσης σε υπηρεσία ύδατος. Μια στρατηγική που εξασφαλίζει του μετόχους, αλλά όχι την παροχή του κοινωνικού αγαθού.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετατρέπει το νερό από αγαθό σε προϊόν και τους παρόχους ύδατος από επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

Παπασταύρου: Πέρασαν από το ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις της Chevron
Παπασταύρου: Πέρασαν από το ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις της Chevron 15 Ιανουαρίου 2026
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια 15 Ιανουαρίου 2026
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια

Νέα Αριστερά: Εκδικητική και αναιτιολόγητη απόλυση εργαζόμενου στα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Εκδικητική και αναιτιολόγητη απόλυση εργαζόμενου στα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας

Περισσότερα από 1 εκατ. ουκρανικά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και νερό έπειτα από ρωσικά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα από 1 εκατ. ουκρανικά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και νερό έπειτα από ρωσικά πλήγματα

ΕΥΔΑΠ: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΥΔΑΠ: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου 2026

Αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ κατά «ένα συν ένα» ευρώ για το πάγιο ύδρευσης και αποχέτευσης αντίστοιχα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ κατά «ένα συν ένα» ευρώ για το πάγιο ύδρευσης και αποχέτευσης αντίστοιχα

Ερώτηση και ΑΚΕ Μ. Ζαμπάρα: Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων της ΕΥΔΑΠ και διαφάνεια στο σχεδιασμό έργων υδροδότησης της Αττικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση και ΑΚΕ Μ. Ζαμπάρα: Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων της ΕΥΔΑΠ και διαφάνεια στο σχεδιασμό έργων υδροδότησης της Αττικής

Η Πέτη Πέρκα στη Βουλή: Προϋπολογισμός βγαλμένος από άλλη δεκαετία, σαν να μην υπάρχει κλιματική κρίση - Ο πλανήτης δεν αντέχει άλλη αναβολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πέτη Πέρκα στη Βουλή: Προϋπολογισμός βγαλμένος από άλλη δεκαετία, σαν να μην υπάρχει κλιματική κρίση - Ο πλανήτης δεν αντέχει άλλη αναβολή