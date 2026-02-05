Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54
Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/02/2026 - 11:23
Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 10:55
Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 10:22
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 09:38
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 09:04
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 08:37
Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/02/2026 - 08:06
Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/02/2026 - 08:04
Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/02/2026 - 08:02
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/02/2026 - 15:35
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Δεκέμβριος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 15:16
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/02/2026 - 14:40
Προδημοσίευση προγράμματος «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 14:13
ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:58
ΔΕΔΔΗΕ: Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση

Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
Newsroom
Πέμπτη, 05/02/2026 - 08:37

Επτά (07) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, μετά από πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Φλώρινας και Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς Πέτης Πέρκα, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά την κυβερνητική αποτυχία στην ανακύκλωση, η οποία οδηγεί σε παραβίαση δεσμεύσεων και κίνδυνο προστίμων από την ΕΕ.

Οι Βουλευτές επισημαίνουν ότι παρά την κυβερνητική ρητορική περί «πράσινης μετάβασης», «κυκλικής οικονομίας» και «βιώσιμης ανάπτυξης», η πραγματική εικόνα της ανακύκλωσης στη χώρα αποκαλύπτει μια βαθιά αποτυχία της ασκούμενης πολιτικής. Σύμφωνα με το από 26.01.2026 Δελτίο Τύπου (αρ. 1064) του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας μόλις 48% για το 2023, έναντι 67,5% του ευρωπαϊκού μέσου όρου .

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η κατάσταση στην ανακύκλωση πλαστικών, όπου το ποσοστό στη χώρα μας περιορίζεται στο 32,7%, όταν ο δεσμευτικός ευρωπαϊκός στόχος ανέρχεται στο 55% έως το 2030. Αντίστοιχα, η κατανάλωση πλαστικών σακουλών παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα (110 σακούλες ανά κάτοικο ετησίως), υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού ορίου που προβλέπεται να ισχύει ήδη από το 2025. Τα δεδομένα αυτά συνιστούν σαφή ένδειξη μη συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο και θέτουν τη χώρα σε τροχιά νέων διαδικασιών επί παραβάσει.

Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί συγκυριακή υστέρηση, αλλά αποτέλεσμα συνειδητών πολιτικών επιλογών: απουσία επαρκών υποδομών και εργοστασίων ανακύκλωσης, αποσπασματική εφαρμογή της νομοθεσίας, ανεπαρκής έλεγχος των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και ουσιαστική αδράνεια του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Παρά τη θεσμική του αποστολή, ο ΕΟΑΝ λειτουργεί χωρίς ουσιαστική διαφάνεια και χωρίς να διασφαλίζει την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, ενώ η κυβέρνηση επιλέγει να μετακυλίει τις ευθύνες στους πολίτες και στους ΟΤΑ, χωρίς τους αναγκαίους πόρους και εργαλεία.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπη με διαδικασίες επί παραβάσει, καταλογισμό προστίμων και απώλεια ευρωπαϊκών πόρων, όπως έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Η επιμονή σε ένα αποτυχημένο μοντέλο, που εξαντλείται σε επικοινωνιακές εξαγγελίες και όχι σε μετρήσιμα αποτελέσματα, υπονομεύει τόσο την περιβαλλοντική προστασία όσο και τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι τα ισχύοντα ποσοστά ανακύκλωσης συνιστούν ουσιαστική απόκλιση από τις δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου και ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες διαδικασίες επί παραβάσει και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
  2. Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο για την αποτροπή οικονομικών κυρώσεων και ποιο είναι το επικαιροποιημένο σχέδιο συμμόρφωσης της χώρας με τους ευρωπαϊκούς στόχους έως το 2030;
  3. Πόσα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης έχουν ελεγχθεί, ποια έχουν αποτύχει να επιτύχουν τους στόχους τους και ποιες κυρώσεις έχουν επιβληθεί τα τελευταία έτη;
  4. Για ποιον λόγο, παρά τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, η χώρα εξακολουθεί να στερείται ολοκληρωμένου δικτύου σύγχρονων υποδομών και εργοστασίων ανακύκλωσης;
  5. Σκοπεύει η κυβέρνηση να εγκαταλείψει την επικοινωνιακή ρητορική περί «πράσινης» πολιτικής και να προχωρήσει σε ουσιαστική, ελεγχόμενη και κοινωνικά δίκαιη πολιτική ανακύκλωσης ή θα συνεχίσει να εκθέτει τη χώρα σε περιβαλλοντικό, θεσμικό και οικονομικό κόστος;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τζούφη Μερόπη

Φωτίου Θεανώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο
Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο 04 Φεβρουαρίου 2026
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία 05 Φεβρουαρίου 2026
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία

Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®

Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος

ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Να στηρίξει με χρηματοδότηση τις ενεργειακές κοινότητες η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Να στηρίξει με χρηματοδότηση τις ενεργειακές κοινότητες η κυβέρνηση

Πέρκα-Τσακαλώτος: Αυξήσεις για τους πολίτες και ιδιωτικοποίηση είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για το νερό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέρκα-Τσακαλώτος: Αυξήσεις για τους πολίτες και ιδιωτικοποίηση είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για το νερό