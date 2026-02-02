Γιάννης Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08
Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας τσιμεντοειδών «Vracs De L’Estuaire» στη Γαλλία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/02/2026 - 11:38
Φ. Τίμερμανς: Η Πράσινη Συμφωνία παραμένει μονόδρομος - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 11:18
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 10:49
Λουμάκης: Διαφορετικά τα δεδομένα μεταξύ standalone και behind the meter μπαταριών σε έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 10:47
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 10:07
Πτωτικές τιμές στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/02/2026 - 09:48
Έναρξη του έργου LIFE SIP GR Blue – «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 09:37
Γιάννης Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 09:09
Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 08:50
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 08:40
Γιάννης Τριήρης: Συνταγματική αναθεώρηση ή συνταγματική εκτροπή;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/02/2026 - 08:12
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:09
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:06
Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 06:45
Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:45
Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:46
Πότε έρχεται το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» - Τα τελευταία νέα για τη νέα επιδότηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/02/2026 - 08:51
Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Newsroom
Δευτέρα, 02/02/2026 - 09:09

Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση

Ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, με αφορμή δημοσιεύματα για ηλεκτρική διασύνδεση Τουρκίας και ψευκροκράτους, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ενώ Κύπρος και Ελλάδα παραπέμπουν το ηλεκτρικό καλώδιο GSI σε νέες μελέτες, Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε ηλεκτρική διασύνδεση σύμφωνα με δηλώσεις του «πρωθυπουργού» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, που δημοσιεύονται σε κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης. Στόχος τους είναι να παρουσιάσουν το έργο ως καταλληλότερη λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διεκδικήσουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υλοποίησή του. Σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτές, όλες οι μελέτες σκοπιμότητας έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται έγκριση για διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο μέσω του ευρωπαϊκού οργανισμού ENTSO-E.

Κατά τις ίδιες δηλώσεις, η υλοποίηση του έργου θα επιτρέψει στα κατεχόμενα να αναπτύξουν μονάδες φωτοβολταϊκών με μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και όλες τις αντίστοιχες θετικές επιδράσεις στην τοπική τους οικονομία.

Την ίδια στιγμή, Ελλάδα και Κύπρος προχωρούν σε δήθεν μελέτες επικαιροποίησης της σκοπιμότητας και των οικονομικών μεγεθών του καλωδίου GSI, υποτίθεται για εξεύρεση νέων επενδυτών, όταν το έργο αυτό εντάχθηκε για πρώτη φορά στα έργα ευρωπαϊκής προτεραιότητας PCI για χρηματοδότηση το 2013 και μέχρι τώρα έχει αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άλλες 6 φορές (!), επαναβεβαιώνοντας κάθε φορά την οικονομοτεχνική και γεωπολιτική χρησιμότητά του, για την ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε. και την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, με παράλληλη εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης άνω των 657 εκατ. ευρώ.

Οι κινήσεις αυτές Κύπρου και Ελλάδας έχουν προκαλέσει εξαιρετικά αρνητικές εντυπώσεις στις Βρυξέλλες, με προφανείς επιπτώσεις στο σύνολο των ενεργειακών θεμάτων.

Η παραπάνω εξέλιξη συνιστά σοβαρή γεωπολιτική ήττα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί επικίνδυνη αναβάθμιση του ψευδοκράτους, το οποίο θα διεκδικήσει τη διεθνή του παρουσία ως ενεργειακός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου.

Έχουμε προτείνει επανειλημμένα Ελλάδα και Κύπρος να προχωρήσουν άμεσα στην επίλυση του προβλήματος των 25 εκατ. ευρώ, που υποτίθεται ότι τις χωρίζει και ταυτόχρονα, να ζητήσουν από κοινού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταδικάσει τις παράνομες παρεμβάσεις της Τουρκίας στις ερευνητικές εργασίες του έργου.

Άμεσα καταθέτω σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

