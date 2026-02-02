Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας

Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 16 κράτη μέλη που παραμένουν συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας μετά την αποχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρατόμ από την εν λόγω Συνθήκη στις 28 Ιουνίου 2025.

Τα εν λόγω κράτη μέλη είναι τα εξής:

Βέλγιο [INFR(2026)2222], Βουλγαρία [INFR(2026)2223], Τσεχία [INFR(2025)2225], Εσθονία [INFR(2025)2226], Ιρλανδία [INFR(2025)2231], Ελλάδα [INFR(2025)2227], Κροατία [INFR(2025)2229], Κύπρος [INFR(2025)2224], Λετονία [INFR(2025)2232], Ουγγαρία [INFR(2025)2230], Μάλτα [INFR(2025)2233], Αυστρία [INFR(2025)2221], Ρουμανία [INFR(2025)2234], Σλοβακία [INFR(2025)2236], Φινλανδία [INFR(2025)2228] και Σουηδία [INFR(2025)2235].

Η Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας οργανώνει τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της. Σύμφωνα με τις Συνθήκες, το εμπόριο και οι επενδύσεις εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη μπορούν να ασκούν την αρμοδιότητα αυτή μόνον εάν η Ένωση τους εξουσιοδοτήσει προς τούτο. Μετά την αποχώρηση της Ένωσης και της Ευρατόμ από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας, τα οικεία κράτη μέλη δεν έχουν λάβει τέτοια εξουσιοδότηση ούτε έχουν λάβει μέτρα για να αποχωρήσουν από τη Συνθήκη. Η Επιτροπή καλεί τώρα τα οικεία κράτη μέλη να αποχωρήσουν από τη Συνθήκη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.