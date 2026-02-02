Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08
Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας τσιμεντοειδών «Vracs De L’Estuaire» στη Γαλλία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/02/2026 - 11:38
Φ. Τίμερμανς: Η Πράσινη Συμφωνία παραμένει μονόδρομος - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 11:18
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 10:49
Λουμάκης: Διαφορετικά τα δεδομένα μεταξύ standalone και behind the meter μπαταριών σε έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 10:47
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 10:07
Πτωτικές τιμές στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/02/2026 - 09:48
Έναρξη του έργου LIFE SIP GR Blue – «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 09:37
Γιάννης Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 09:09
Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 08:50
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 08:40
Γιάννης Τριήρης: Συνταγματική αναθεώρηση ή συνταγματική εκτροπή;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/02/2026 - 08:12
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:09
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:06
Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 06:45
Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:45
Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:46
Πότε έρχεται το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» - Τα τελευταία νέα για τη νέα επιδότηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/02/2026 - 08:51
Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ
Newsroom
Δευτέρα, 02/02/2026 - 08:40

Σταύρος Παπασταύρου: «Η ακίνητη περιουσία είναι κάτι παραπάνω από ένα περιουσιακό στοιχείο, είναι κόπος ζωής, είναι οι ρίζες μας. Σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η προστασία και η ενίσχυσή της με υπεύθυνες πολιτικές»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, απηύθυνε χαιρετισμό στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, κατόπιν πρόσκλησης που έλαβε από την ΠΟΜΙΔΑ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βούληση για ουσιαστικό διάλογο και συνεργασία με τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «για τη Νέα Δημοκρατία, η ακίνητη περιουσία είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα περιουσιακό στοιχείο, είναι κόπος ζωής, είναι οι ρίζες μας. Και γι’ αυτό είναι σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησής μας, η προστασία της και η ενίσχυση της, με υπεύθυνες πολιτικές».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντησή με την ΠΟΜΙΔΑ, υπενθύμισε ότι επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικοί κοινοί τόποι και ουσιαστικά σημεία σύγκλισης που οδήγησαν μάλιστα σε νομοθετικές παρεμβάσεις που είχαν προταθεί από την Ομοσπονδία..

Ο κ. Παπασταύρου είπε ότι «απαίτηση των καιρών μας είναι να μπει τάξη και να οργανωθεί ο χώρος. Να υπάρξει επιτέλους απλοποίηση, διαφάνεια, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότητα, σε ασφάλεια δικαίου και σε πραγματική προστασία της ακίνητης περιουσίας».

«Προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να οργανώσουν τον το χώρο. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν έχουν πολιτικό χρώμα, έχουν εθνικό χρώμα», εξήγησε.

IMG-20260131-WA0000-1024x683.jpg

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία αποτέλεσε ένα τιτάνιο έργο εφτά ετών, «συγκεντρώνοντας σε 477 άρθρα, νομοθεσία 102 ετών, σε πάνω από 170 νομοθετήματα», αλλά και στην πολύ σημαντική μεταρρύθμιση της δημιουργίας 227 τοπικών και 18 ειδικών πολεοδομικών σχεδίων.

Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νέο σημαντικό πρόγραμμα, που ξεκινά με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το «Ανακαινίζω-Αναβαθμίζω», ύψους 400 εκατ. ευρώ: «Πρόκειται για το πρόγραμμα που θα βγει σε δύο μήνες για ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις, με το οποίο θα μπορέσουν να αναβαθμιστούν πολλά ακίνητα, με όρους που θα επιτρέψουν στη μεσαία τάξη να αξιοποιήσει κλειστά ακίνητα που είναι μια πληγή».

Εν συνεχεία ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην άλλη σημαντική πολεοδομική μεταρρύθμιση, η οποία είναι σε εξέλιξη για τη δημιουργία ενός «gov.gr» στην πολεοδομία: «Να κάνουμε δηλαδή ένα ψηφιακό ενιαίο σημείο όπου όλα τα θέματα της ιδιοκτησίας και του ακινήτου θα είναι ουσιαστικά κάτω από μια ομπρέλα». Και επεσήμανε ότι συγκροτείται ο Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης, ένας ενιαίος, ψηφιακός φορέας εθνικής εμβέλειας για όλα τα ζητήματα που αφορούν στο ακίνητο.

