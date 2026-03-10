ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43
Η METLEN φέρνει τη νέα γενιά μηχανικών στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλουργίας – «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων» για 2η χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 15:07
Κυριάκος Μητσοτάκης από τη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια: Είναι σαφές ότι η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:00
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5,3% για τον Ιανουάριο του 2026 παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 14:31
Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 13:48
Φον ντερ Λάιεν: Στρατηγικό σφάλμα η απόφαση για την μείωση του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας στην ενεργειακή παραγωγή στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 13:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Χάος στην τηλεμέτρηση του ΔΕΔΔΗΕ – Εξωφρενικοί λογαριασμοί πνίγουν οικονομικά τους αγρότες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 12:53
Πρόεδρος ΕΤΕπ για την ενεργειακή κρίση: Είμαστε σε καλύτερη θέση από το 2022
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 12:21
Πτώση 15% στην Τιμή του Ευρωπαϊκού Φυσικού Αερίου μετά τις Δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για το Τέλος του Πολέμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 11:46
Α. Σπυρόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 11:19
Σήμερα στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 10:10
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01
Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
09/03/2026 - 12:55
Power Connect Day Greece: Η Sungrow αναδεικνύει τις προοπτικές των έργων και ESS στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 12:31

Α. Σπυρόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά

Α. Σπυρόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά
Newsroom
Τρίτη, 10/03/2026 - 11:19

«Μου προκαλεί εντύπωση το ότι οι τιμές αυξάνονται τόσο ραγδαία, όταν γνωρίζουμε ότι το πετρέλαιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, έχει αγοραστεί με χαμηλότερες τιμές».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Σήμερα» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο, βρέθηκε ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Αναφερόμενος στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας, ο κ. Σπυρόπουλος, σημείωσε χαρακτηριστικά πως: «Μου προκαλεί εντύπωση το ότι οι τιμές αυξάνονται τόσο ραγδαία, όταν γνωρίζουμε ότι το πετρέλαιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, έχει αγοραστεί με χαμηλότερες τιμές».

Επέμεινε στην ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά για να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας έθεσε ζήτημα αποτελεσματικότητας των προστίμων που επιβάλλονται. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Έχετε πάρει απάντηση από το υπουργείο Ανάπτυξης κατά πόσο τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στον πρώτο βαθμό, έχουν εισπραχθεί; Να μην ξεκινάμε λέγοντας ότι έχουν επιβληθεί κάποια πρόστιμα και στο τέλος να έχει εισπραχθεί το ένα δέκατο από αυτά. Η χώρα μας έχει τεράστιο πρόβλημα στο κομμάτι του ελέγχου της αγοράς και ακόμη και τα πρόστιμα που επιβάλλονται δεν φοβίζουν τις μεγάλες αλυσίδες που κερδοσκοπούν γιατί ξέρουν ότι στο τέλος δεν θα εισπραχθούν στο μέτρο που έχουν αρχικά επιβληθεί, για αυτό υπάρχει ανεξέλεγκτη κατάσταση».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τη σωρευτική αύξηση σε τιμές αγαθών και υπηρεσιών από την περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η κυβέρνηση οφείλει σήμερα να παρέμβει. Θα περιμένουμε όταν περάσει η αύξηση σε όλα τα προϊόντα οριζόντια στην αγορά, εκτοξευθεί κι άλλο το κόστος ζωής για να έρθει η κυβέρνηση να δώσει άλλο ένα “pass” και να πει ότι έκανε παρέμβαση που θα είναι ψίχουλα σε σχέση με τις αυξήσεις;» αναρωτήθηκε.

Τέλος, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος υπογράμμισε την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες τονίζοντας ότι «θα επαναφέρουμε την τροπολογία για τα υπερκέρδη των τραπεζών, γιατί δεν μπορεί να είμαστε σε αυτή την οικονομική συγκυρία και οι τράπεζες να συνεχίζουν να μην χρηματοδοτούν την αγορά και ταυτόχρονα να βγάζουν υπερκέρδη».

