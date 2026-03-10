Α. Σπυρόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά

«Μου προκαλεί εντύπωση το ότι οι τιμές αυξάνονται τόσο ραγδαία, όταν γνωρίζουμε ότι το πετρέλαιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, έχει αγοραστεί με χαμηλότερες τιμές».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Σήμερα» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο, βρέθηκε ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Αναφερόμενος στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας, ο κ. Σπυρόπουλος, σημείωσε χαρακτηριστικά πως: «Μου προκαλεί εντύπωση το ότι οι τιμές αυξάνονται τόσο ραγδαία, όταν γνωρίζουμε ότι το πετρέλαιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, έχει αγοραστεί με χαμηλότερες τιμές».

Επέμεινε στην ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά για να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας έθεσε ζήτημα αποτελεσματικότητας των προστίμων που επιβάλλονται. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Έχετε πάρει απάντηση από το υπουργείο Ανάπτυξης κατά πόσο τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στον πρώτο βαθμό, έχουν εισπραχθεί; Να μην ξεκινάμε λέγοντας ότι έχουν επιβληθεί κάποια πρόστιμα και στο τέλος να έχει εισπραχθεί το ένα δέκατο από αυτά. Η χώρα μας έχει τεράστιο πρόβλημα στο κομμάτι του ελέγχου της αγοράς και ακόμη και τα πρόστιμα που επιβάλλονται δεν φοβίζουν τις μεγάλες αλυσίδες που κερδοσκοπούν γιατί ξέρουν ότι στο τέλος δεν θα εισπραχθούν στο μέτρο που έχουν αρχικά επιβληθεί, για αυτό υπάρχει ανεξέλεγκτη κατάσταση».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τη σωρευτική αύξηση σε τιμές αγαθών και υπηρεσιών από την περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η κυβέρνηση οφείλει σήμερα να παρέμβει. Θα περιμένουμε όταν περάσει η αύξηση σε όλα τα προϊόντα οριζόντια στην αγορά, εκτοξευθεί κι άλλο το κόστος ζωής για να έρθει η κυβέρνηση να δώσει άλλο ένα “pass” και να πει ότι έκανε παρέμβαση που θα είναι ψίχουλα σε σχέση με τις αυξήσεις;» αναρωτήθηκε.

Τέλος, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος υπογράμμισε την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες τονίζοντας ότι «θα επαναφέρουμε την τροπολογία για τα υπερκέρδη των τραπεζών, γιατί δεν μπορεί να είμαστε σε αυτή την οικονομική συγκυρία και οι τράπεζες να συνεχίζουν να μην χρηματοδοτούν την αγορά και ταυτόχρονα να βγάζουν υπερκέρδη».