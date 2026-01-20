Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί

Σε συνομιλία με “τοίχο” εξελίχθηκε η συζήτηση ακόμα μίας Επίκαιρης Ερώτησης του Πάρι Κουκουλόπουλος με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Ο κ. Τσάφος:

Δεν έδωσε καμία απάντηση για την απαγόρευση εισόδου στην “Πτολεμαΐδα V” στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη (9.1.2026) και προηγουμένως στον Π. Κουκουλόπουλο μαζί με κλιμάκιο του κόμματος (8.9.2025). Τόσο στην πρωτολογία όσο και στη δευτερολογία του, ο Υφυπουργός έκανε σαν να μην διάβασε και σαν να μην άκουσε καν το συγκεκριμένο ερώτημα, απόλυτη σιωπή .

της απόφασης του τη Πτολεμαΐδα V και να την μετατρέψει σε μονάδα εισαγόμενου . Για τα επιχειρήματα του Βουλευτή Κοζάνης, είτε έκανε πως δεν τα άκουγε είτε μάταια προσπαθούσε να τα διαστρεβλώσει, επιχειρώντας να γεμίσει κακήν κακώς τα λεπτά που έπρεπε να μιλήσει με ιστορικές αναδρομές και με φράσεις που ίδιες τις είχε ξαναπεί για προηγούμενη Επίκαιρη Ερώτηση.

Από την πλευρά του, ο Π. Κουκουλόπουλος, όπως κοινοβουλευτικά όφειλε και παρά το ατελέσφορο της “συζήτησης”, καθώς απευθυνόταν “εις ώτα μη ακούοντος”, έθεσε την αναγκαία επιχειρηματολογία, τα βασικά σημεία της οποίας ακολουθούν συνοπτικά:

« I] H ΔΕΗ δεν είναι ιδιοκτησία του κ. Στάσση και ο τόπος μας δεν είναι τσιφλίκι της Κυβέρνησης. Αντίθετα, η Δυτική Μακεδονία είναι ο τόπος στον οποίο αφενός μεν η ΔΕΗ οφείλει την ύπαρξή της, αφετέρου η Ελλάδα για έξι δεκαετίες χρωστά τόσο την ενεργειακή ασφάλεια και αυτάρκειά της, όσο και τη φθηνότερη πανευρωπαϊκά κιλοβατώρα. Λίγος σεβασμός, λοιπόν, στον τόπο και τους ανθρώπους του, δεν βλάπτει.

II] Τον Μάιο 2025, “απαντώντας” στην Επίκαιρη Ερώτησή μου για την καύση απορριμμάτων, κρυφτήκατε πίσω από ψευδείς ισχυρισμούς. Μου είπατε ότι βρισκόσασταν απλά σε στάδιο σκέψεων και μέσα σε δύο μήνες δημοσιεύσατε έτοιμο το σχέδιο καύσης στην αυλή της Πτολεμαΐδας V. Πήρατε αρνητική απάντηση από όλους τους φορείς. Λίγο μετά, το φθινόπωρο, οι πέντε ιδιωτικές εταιρίες που μαζί με τη ΔΕΗ θα ανέπτυσσαν τα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων, έβγαλαν διαρροή στον τύπο ότι -με το χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης που υπάρχει στην Ελλάδα- δεν ενδιαφέρονται για καύση. Δηλαδή, ιδιωτικές εταιρείες έδειξαν μεγαλύτερη εταιρική κοινωνική ευθύνη από την Κυβέρνηση και τη ΔΕΗ. Τέτοια κατάντια.

III] Μην διανοηθείτε να κλείσετε την Πτολεμαΐδα V και να τη μετατρέψετε σε μονάδα εισαγόμενου φυσικού αερίου, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση πολύ σύντομα θα βρεθείτε ενώπιον των ευθυνών σας σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και ενώπιον της Δικαιοσύνης.

IV] Όσον αφορά την επίκληση της κλιματικής αλλαγής: Tο 2019 ο Πρωθυπουργός, επιβάλλοντας το πιο βίαιο χρονοδιάγραμμα απολιγνιτοποίησης, αποσιώπησε το δεδομένο ότι η κλιματική αλλαγή είναι ζήτημα παγκόσμιας εμβέλειας και δεν κρίνεται σε μία χώρα. Γι’ αυτό, με την ίδια ευκολία το 2025 είπε ακριβώς τα αντίθετα και πανηγυρίζει που μετέτρεψε την Ελλάδα σε κόμβο του ρυπογόνου LNG. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο, δηλαδή οι αντίθετες απόψεις του κ. Μητσοτάκη το 2019 και το 2025.

V] Ως ΠΑΣΟΚ είμαστε πολύ νωρίτερα και πολύ περισσότερο “πράσινοι” από εσάς. Έχουμε την ολοκληρωμένη πρόταση για Ενεργειακή Δημοκρατία, με ξεκάθαρες θέσεις. Επιγραμματικά, λέμε ναι στη μετάβαση, αλλά με δίκαιο και ελεγχόμενο τρόπο ανάπτυξης των ΑΠΕ και διασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας μεταβατικά με τον εγχώριο λιγνίτη και μετά με τους εγχώριους υδρογονάνθρακες, η εξόρυξη των οποίων “ενταφιάστηκε” από το 2015 μέχρι το 2025. Εσείς τόσα χρόνια “παγώσατε” τις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων. Εσείς εξαρτήσατε τη Χώρα από το εισαγόμενο και εξίσου ρυπογόνο φυσικό αέριο. Εμείς δεν αλλάξαμε πότε θέση.

VI] Γνωρίζουμε γιατί τρέξατε τόσο βίαια την απολιγνιτοποίηση: θέλατε εναγωνίως τις γραμμές υψηλής και υπερυψηλής τάσης της Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι το δίκτυο μέσης και χαμηλής δεν έχει αναβαθμιστεί πανελλαδικά πουθενά. Δεν είχατε άλλη διέξοδο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, παρά μόνο εκεί που περνούν οι γραμμές υψηλής και υπερυψηλής. Έτσι, λοιπόν, θυσιάσατε έναν τόπο, τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό ήταν το σχέδιό σας, το ξέραμε, δεν είμαστε “ιθαγενείς”.

VII] Για την ανταγωνιστικότητα της Πτολεμαΐδας V: Αποκρύπτετε το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Συνειδητά καθυστερήσατε 2,5 χρόνια την ένταξη της Πτολεμαΐδας V σε εμπορική λειτουργία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Μονάδα έλειπε στην ενεργειακή κρίση και αυτό κόστισε στη Χώρα. Εάν εγκαίρως λειτουργούσε, το Κράτος θα είχε γλιτώσει 1,6 δις επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος την περίοδο 2021-2022, δηλαδή η Μονάδα θα είχε αποσβεστεί.

VIII] Οποιοσδήποτε ιδιώτης κι αν είχε την Πτολεμαΐδα V, θα την έβαζε σε λειτουργία κάθε μέρα. Ξέρετε γιατί; Θα δήλωνε ένα κόστος. Και ξέρετε με ποια σιγουριά; Κάθε μέρα (με εξαίρεση μόνο κάποιες ελάχιστες) η μέση τιμή στην οποία κλείνει η μέρα είναι σταθερά υψηλότερη -έως διπλάσια- του πραγματικού κόστους της Πτολεμαΐδας V. Αυτό είναι το κρυμμένο σκάνδαλο που παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Και στη λεγόμενη “μίνι κρίση”, διπλασιάστηκε σε μια νύχτα (όλως παραδόξως) πέρυσι τον Ιούνιο η τιμή του λιγνίτη, για να μην μπει η Πτολεμαΐδα V ούτε στη “μίνι κρίση” του 4μήνου.ΙΧ] Tέλος, με τις πρωτόγνωρες επιλογές σας, προκαλέσατε τεράστια ζημιά στις δύο τηλεθερμάνσεις, κυρίως στης Πτολεμαΐδας που υπερφορτώσατε με υπέρογκα χρέη».