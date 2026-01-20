Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί

Newsroom
Τρίτη, 20/01/2026 - 14:23

Σε συνομιλία με “τοίχο” εξελίχθηκε η συζήτηση ακόμα μίας Επίκαιρης Ερώτησης του Πάρι Κουκουλόπουλος με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Ο κ. Τσάφος:

  • Δεν έδωσε καμία απάντηση για την απαγόρευση εισόδου στην “Πτολεμαΐδα V” στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη (9.1.2026) και προηγουμένως στον Π. Κουκουλόπουλο μαζί με κλιμάκιο του κόμματος (8.9.2025). Τόσο στην πρωτολογία όσο και στη δευτερολογία του, ο Υφυπουργός έκανε σαν να μην διάβασε και σαν να μην άκουσε καν το συγκεκριμένο ερώτημα, απόλυτη σιωπή.
  • Περιορίστηκε σε άκαμπτη υπεράσπιση της απόφασης του κ. Στάσση να κλείσει τη Πτολεμαΐδα V και να την μετατρέψει σε μονάδα εισαγόμενου φυσικού αερίου.
  • Για τα επιχειρήματα του Βουλευτή Κοζάνης, είτε έκανε πως δεν τα άκουγε είτε μάταια προσπαθούσε να τα διαστρεβλώσει, επιχειρώντας να γεμίσει κακήν κακώς τα λεπτά που έπρεπε να μιλήσει με ιστορικές αναδρομές και με φράσεις που ίδιες τις είχε ξαναπεί για προηγούμενη Επίκαιρη Ερώτηση.

Από την πλευρά του, ο Π. Κουκουλόπουλος, όπως κοινοβουλευτικά όφειλε και παρά το ατελέσφορο της “συζήτησης”, καθώς απευθυνόταν “εις ώτα μη ακούοντος”, έθεσε την αναγκαία επιχειρηματολογία, τα βασικά σημεία της οποίας ακολουθούν συνοπτικά:

« I] H ΔΕΗ δεν είναι ιδιοκτησία του κ. Στάσση και ο τόπος μας δεν είναι τσιφλίκι της Κυβέρνησης. Αντίθετα, η Δυτική Μακεδονία είναι ο τόπος στον οποίο αφενός μεν η ΔΕΗ οφείλει την ύπαρξή της, αφετέρου η Ελλάδα για έξι δεκαετίες χρωστά τόσο την ενεργειακή ασφάλεια και αυτάρκειά της, όσο και τη φθηνότερη πανευρωπαϊκά κιλοβατώρα. Λίγος σεβασμός, λοιπόν, στον τόπο και τους ανθρώπους του, δεν βλάπτει.

II] Τον Μάιο 2025, “απαντώντας” στην Επίκαιρη Ερώτησή μου για την καύση απορριμμάτων, κρυφτήκατε πίσω από ψευδείς ισχυρισμούς. Μου είπατε ότι βρισκόσασταν απλά σε στάδιο σκέψεων και μέσα σε δύο μήνες δημοσιεύσατε έτοιμο το σχέδιο καύσης στην αυλή της Πτολεμαΐδας V. Πήρατε αρνητική απάντηση από όλους τους φορείς. Λίγο μετά, το φθινόπωρο, οι πέντε ιδιωτικές εταιρίες που μαζί με τη ΔΕΗ θα ανέπτυσσαν τα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων, έβγαλαν διαρροή στον τύπο ότι -με το χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης που υπάρχει στην Ελλάδα- δεν ενδιαφέρονται για καύση. Δηλαδή, ιδιωτικές εταιρείες έδειξαν μεγαλύτερη εταιρική κοινωνική ευθύνη από την Κυβέρνηση και τη ΔΕΗ. Τέτοια κατάντια.

III] Μην διανοηθείτε να κλείσετε την Πτολεμαΐδα V και να τη μετατρέψετε σε μονάδα εισαγόμενου φυσικού αερίου, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση πολύ σύντομα θα βρεθείτε ενώπιον των ευθυνών σας σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και ενώπιον της Δικαιοσύνης.

IV] Όσον αφορά την επίκληση της κλιματικής αλλαγής: Tο 2019 ο Πρωθυπουργός, επιβάλλοντας το πιο βίαιο χρονοδιάγραμμα απολιγνιτοποίησης, αποσιώπησε το δεδομένο ότι η κλιματική αλλαγή είναι ζήτημα παγκόσμιας εμβέλειας και δεν κρίνεται σε μία χώρα. Γι’ αυτό, με την ίδια ευκολία το 2025 είπε ακριβώς τα αντίθετα και πανηγυρίζει που μετέτρεψε την Ελλάδα σε κόμβο του ρυπογόνου LNG. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο, δηλαδή οι αντίθετες απόψεις του κ. Μητσοτάκη το 2019 και το 2025.

V] Ως ΠΑΣΟΚ είμαστε πολύ νωρίτερα και πολύ περισσότερο “πράσινοι” από εσάς. Έχουμε την ολοκληρωμένη πρόταση για Ενεργειακή Δημοκρατία, με ξεκάθαρες θέσεις. Επιγραμματικά, λέμε ναι στη μετάβαση, αλλά με δίκαιο και ελεγχόμενο τρόπο ανάπτυξης των ΑΠΕ και διασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας μεταβατικά με τον εγχώριο λιγνίτη και μετά με τους εγχώριους υδρογονάνθρακες, η εξόρυξη των οποίων “ενταφιάστηκε” από το 2015 μέχρι το 2025. Εσείς τόσα χρόνια “παγώσατε” τις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων. Εσείς εξαρτήσατε τη Χώρα από το εισαγόμενο και εξίσου ρυπογόνο φυσικό αέριο. Εμείς δεν αλλάξαμε πότε θέση.

VI] Γνωρίζουμε γιατί τρέξατε τόσο βίαια την απολιγνιτοποίηση: θέλατε εναγωνίως τις γραμμές υψηλής και υπερυψηλής τάσης της Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι το δίκτυο μέσης και χαμηλής δεν έχει αναβαθμιστεί πανελλαδικά πουθενά. Δεν είχατε άλλη διέξοδο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, παρά μόνο εκεί που περνούν οι γραμμές υψηλής και υπερυψηλής. Έτσι, λοιπόν, θυσιάσατε έναν τόπο, τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό ήταν το σχέδιό σας, το ξέραμε, δεν είμαστε “ιθαγενείς”.

VII] Για την ανταγωνιστικότητα της Πτολεμαΐδας V: Αποκρύπτετε το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Συνειδητά καθυστερήσατε 2,5 χρόνια την ένταξη της Πτολεμαΐδας V σε εμπορική λειτουργία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Μονάδα έλειπε στην ενεργειακή κρίση και αυτό κόστισε στη Χώρα. Εάν εγκαίρως λειτουργούσε, το Κράτος θα είχε γλιτώσει 1,6 δις επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος την περίοδο 2021-2022, δηλαδή η Μονάδα θα είχε αποσβεστεί.

VIII] Οποιοσδήποτε ιδιώτης κι αν είχε την Πτολεμαΐδα V, θα την έβαζε σε λειτουργία κάθε μέρα. Ξέρετε γιατί; Θα δήλωνε ένα κόστος. Και ξέρετε με ποια σιγουριά; Κάθε μέρα (με εξαίρεση μόνο κάποιες ελάχιστες) η μέση τιμή στην οποία κλείνει η μέρα είναι σταθερά υψηλότερη -έως διπλάσια- του πραγματικού κόστους της Πτολεμαΐδας V. Αυτό είναι το κρυμμένο σκάνδαλο που παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Και στη λεγόμενη “μίνι κρίση”, διπλασιάστηκε σε μια νύχτα (όλως παραδόξως) πέρυσι τον Ιούνιο η τιμή του λιγνίτη, για να μην μπει η Πτολεμαΐδα V ούτε στη “μίνι κρίση” του 4μήνου.ΙΧ] Tέλος, με τις πρωτόγνωρες επιλογές σας, προκαλέσατε τεράστια ζημιά στις δύο τηλεθερμάνσεις, κυρίως στης Πτολεμαΐδας που υπερφορτώσατε με υπέρογκα χρέη».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο 20 Ιανουαρίου 2026
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 21 Ιανουαρίου 2026
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ

Κουκουλόπουλος: Η “Πτολεμαΐδα V” πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και δεν είναι “τσιφλίκι” κανενός
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουκουλόπουλος: Η “Πτολεμαΐδα V” πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και δεν είναι “τσιφλίκι” κανενός

Πτολεμαΐδα: Οδηγός λεωφορείου που μετέφερε εργαζομένους της ΔΕΗ υπέστη ανακοπή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πτολεμαΐδα: Οδηγός λεωφορείου που μετέφερε εργαζομένους της ΔΕΗ υπέστη ανακοπή

ΔΕΤΗΠ: Έκπτωση στο κόστος τηλεθέρμανσης για πολίτες κοινωνικά ευάλωτων κατηγοριών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΤΗΠ: Έκπτωση στο κόστος τηλεθέρμανσης για πολίτες κοινωνικά ευάλωτων κατηγοριών

Π. Κουκουλόπουλος: Ξεκάθαρες απαντήσεις τώρα στη Δυτ. Μακεδονία για την παράταση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Κουκουλόπουλος: Ξεκάθαρες απαντήσεις τώρα στη Δυτ. Μακεδονία για την παράταση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων

Έναρξη λειτουργίας Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας για το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έναρξη λειτουργίας Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας για το 2025