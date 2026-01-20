ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 15:34
Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:22
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11

Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο

Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
Newsroom
Τρίτη, 20/01/2026 - 09:08

Σε συνέχεια της επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, στο Κάιρο και των διμερών συναντήσεων που πραγματοποίησε με την πολιτική ηγεσία της Αιγύπτου, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Ναυτιλίας συνάντηση του Υπουργού με αποστολή από το Υπουργείο Μεταφορών της Αιγύπτου και την εταιρεία "Pan Marine", παρουσία του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελου Κυριαζόπουλου και του Επιτετραμμένου της Αιγυπτιακής Πρεσβείας, Amr Yousry.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η περαιτέρω προώθηση των θεσμικών και επιχειρησιακών συνεργασιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και η ανάπτυξη νέων ακτοπλοϊκών συνδέσεων, όπως είχαν τεθεί ως βασική προτεραιότητα στη συνάντηση του κ. Κικίλια στο Κάιρο με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη και Υπουργό Μεταφορών, Kamel Al Wazir.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Υποναύαρχος Sherif Zakaria, εκπρόσωπος του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Αιγύπτου, ενώ συμμετείχαν η Διευθύντρια Διμερών Σχέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας του Τομέα Θαλάσσιων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Marwa Zeidan, καθώς και στελέχη της εταιρείας "Pan Marine" με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο, Marwan El Shazly.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών θα υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με την εταιρεία "Pan Marine" για την ανάπτυξη ακτοπλοϊκής σύνδεσης ή συνδέσεων με αιγυπτιακούς λιμένες, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία νέων διαύλων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Ο Υπουργός υπογράμμισε την καθοριστικής σημασίας συνεργασία της Ελλάδας με την κυβέρνηση του Προέδρου Sissi, επισημαίνοντας ότι ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί «κλειδί» στις σχέσεις Ελλάδας - Αιγύπτου λόγω του σπουδαίου και δυναμικά εξελισσόμενου ρόλου που διαδραματίζουν οι δύο χώρες στην παγκόσμια ναυτιλία. Επιπλέον, τόνισε ότι οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις όπως η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, όπου διατηρούν πολύ στενή συνεργασία. Τέλος, ευχήθηκε στα μέλη της αποστολής κάθε επιτυχία στις επαφές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν σε σημαντικούς λιμένες στη χώρα μας.

Κατά τη διήμερη τεχνική επίσκεψη στην Ελλάδα, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος και ο Ακόλουθος Θαλάσσιων Μεταφορών στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., Αντώνης Αβρανάς, θα συνοδεύσουν την αιγυπτιακή αποστολή στους λιμένες Λαυρίου και Πατρών και θα συμμετέχουν σε συναντήσεις με τις διοικήσεις των αντίστοιχων Οργανισμών Λιμένων και τους Διευθύνοντες Συμβούλους, κ.κ. Βακόνδιο και Αναστασόπουλο.

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων θα αποτελέσουν μέρος της θεματικής της 3ης Κοινής Επιτροπής Θαλασσίων Υποθέσεων Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως τον Ιούνιο του 2026 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

