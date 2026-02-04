Π. Κουκουλόπουλος: Να καταργηθεί η διάταξη της ΝΔ που επιβάλλει αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προς όφελος ενεργειακών εταιρειών

Επαναφέρει στη Βουλή ο Πάρις Κουκουλόπουλος τη διεκδίκηση να καταργηθεί η διάταξη που ψήφισε η ΝΔ για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις με το “έτσι θέλω” ενεργειακών εταιρειών, ακόμα και όταν θεσμικά, ρητά και τεκμηριωμένα αρνούνται οι τοπικές κοινωνίες

Η νέα αυτή κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του Βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής έρχεται σε συνέχεια της Ερώτησης που είχε καταθέσει στις 17 Αυγούστου 2025 με αφορμή τότε συγκεκριμένο παράδειγμα στην Κοινότητα Καστανιάς. Εκείνη η κοινοβουλευτική προσπάθεια πράγματι απέδωσε καρπούς, καθώς-μετά την Ερώτηση- το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας άρον άρον ανακάλεσε την Υπουργική Απόφαση επιβολής της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που ήθελε η εταιρεία.

Τώρα, λοιπόν, ο Π. Κουκουλόπουλος με νέα Ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς ζητά να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα στη ρίζα του. Γιατί εκείνη μεν η περίπτωση έληξε με νίκη της τοπικής κοινωνίας (για το συγκεκριμένο σημείο) και υπαναχώρηση του Υπουργείου, αλλά -όπως εμφατικά τονίζει ο Βουλευτής Κοζάνης-απαιτείται να καταργηθεί πλήρως ο νόμος της ΝΔ. Να διασφαλιστεί, δηλαδή, πως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να παρακάμπτεται η διαφωνία των Δημοτικών Συμβουλίων μέσω άνωθεν επιβολής αναγκαστικών απαλλοτριώσεων προς όφελος ιδιωτικών ενεργειακών συμφερόντων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

Προς:

– Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Στ. Παπασταύρου

– Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θ. Λιβάνιο

Στις 17 Αυγούστου 2025 κατέθεσα την αριθμ. 8123 Ερώτηση«Να καταργηθεί η διάταξη της Ν.Δ. που επιβάλλει αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προς όφελος ενεργειακών εταιρειών παρά τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβουλίων».

Αφορμή είχε αποτελέσει η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/86147/1182 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. Δ’ 612), με την οποία – κατόπιν αίτησης μιας εταιρείας (“ΗλιόθεμαΕνεργειακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.”) και παρά την αρνητική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και την αρνητική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – κηρύχθηκεαναγκαστική απαλλοτρίωση δημοτικής δασικής έκτασης 11.001,53 τ.μ. στη θέση “Χάνι Καμπούρι” εντός της Δημοτικής Κοινότητας Καστανιάς του Δήμου Σερβίων, για να εγκατασταθεί σταθμός αποθήκευσης ενέργειας.

Μετά την Ερώτησή μου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας προχώρησε στην άρον – άρον ανάκληση της Απόφασής του, εκδίδοντας τη νεότερη αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/134570/3908 (Φ.Ε.Κ. Δ’ 1011) «Ανάκληση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/86147/1182 απόφασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αγροτεμαχίου στη θέση “Χάνι Καμπούρι” Δήμου Σερβίων».

Το Υπουργείο Εσωτερικών – ενώ ζητούσα νομοθετική παρέμβαση για να καταργηθεί άμεσα η απαράδεκτη αντιαυτοδιοικητική διάταξη που θέσπισε η Ν.Δ. – μου απάντησε στις 12/9 ότι ζήτησε στοιχεία από την οικεία Αποκεντρωμένη, την Περιφέρεια και το Δήμο και θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση (η οποία δεν ήρθε ποτέ).

Η υπαναχώρηση της Κυβέρνησης, με την ανάκληση στη συγκεκριμένη περίπτωση μόνο για την εν λόγω έκταση (ήδη μάλιστα η Εταιρεία στόχευσε σε άλλο σημείο της Καστανιάς, με το Δήμο να προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας), αποτελεί μεν μιασημειακή νίκη της τοπικής κοινωνίας, αλλά προφανώς δεν επιλύει το ζήτημα στη ρίζα του.

Επαναφέρω, λοιπόν, την επιτακτική αναγκαιότητα να καταργηθεί η παρ.7 του άρθρου 4 του ν. 4951/2022 (ως εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 163 του ν. 5037/2023), με την οποία η Κυβέρνηση έχει οριζοντίως χαρακτηρίσει τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και τους σταθμούς αποθήκευσης, καθώς και τα συναφή έργα, ως «δημόσιας ωφέλειαςπου εξυπηρετούν, εκτός των άλλων, τη δημόσια ασφάλεια και υγεία και έχουν θετικές επιδράσεις πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησής τους». Έχει ορίσει μάλιστα ότι «ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής προβαίνει σε αναγκαστική απαλλοτρίωση του γηπέδου εγκατάστασης, εφόσον έχει εξαντλήσει κάθε άλλο μέσο απόκτησης της νόμιμης χρήσης αυτού».

Επαναλαμβάνοντας τον προβληματισμό που εγείρεται για το κατά πόσο συνάδει η επιβολή αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κατά τις “ορέξεις” ιδιωτικών ενεργειακών συμφερόντων με προβλέψεις του Συντάγματος της Ελλάδας, όπως ενδεικτικά με το άρθρο 17 περί προστασίας της ιδιοκτησίας, με το άρθρο 24 περί προστασίας του περιβάλλοντος και προφανώς με το άρθρο 102 όπου κατοχυρώνεται η αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επαναλαμβάνοντας τα ερωτήματα που υπέβαλα τον Αύγουστο και παραμένουν αναπάντητα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Προτίθεστε να καταργήσετε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 4 του ν. 4951/2022 ως ισχύουν, και κάθε σχετική διάταξη του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με τις οποίες θεσπίσατε τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις αποκλειστικά προς όφελος ιδιωτικών ενεργειακών συμφερόντων, ακόμα και όταν ρητά και τεκμηριωμένα αντιτίθενται οι τοπικές κοινωνίες;

2) Σκοπεύετε να εισάγετε νέα ρύθμιση που θα διασφαλίζει ότι σε καμία περίπτωση, με το “έτσι θέλω” οποιασδήποτε εταιρείας, δεν θα μπορεί να παρακαμφθεί η διαφωνία του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω άνωθεν επιβολής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης;

3) Μέχρι σήμερα, σε πόσες περιπτώσεις ειδικά εντός Δυτικής Μακεδονίας έχουν κηρυχθεί αναγκαστικές απαλλοτριώσεις κατόπιν αιτήσεων ενεργειακών εταιρειών, παρά την ύπαρξη αρνητικώναποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων; Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε, έστω και τώρα εκ των υστέρων, γι’ αυτές τις περιπτώσεις, με έμπρακτο σεβασμό στη βούληση των τοπικών κοινωνιών;