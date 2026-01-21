Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας

Ερώτηση στη Βουλή με πέντε ερωτήματα και περισσότερα από δεκαπέντε υποερωτήματα για τα έργα ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) ανά νομό Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, κατέθεσε ο Πάρις Κουκουλόπουλος.

Όπως υπογραμμίζει ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, «στόχος της Ερώτησης είναι η λεπτομερής ενημέρωση του Κοινοβουλίου και κατ’ επέκταση κάθε πολίτη της Δυτικής Μακεδονίας για την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη ΑΠΕ ανά νομό της περιφέρειάς μας. Η διαφάνεια και δημοσιοποίηση εξειδικευμένων στοιχείων για τις ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία, όπως αυτά αρμοδίως τηρούνται και συνεχώς επικαιροποιούνται, αποτελεί την απαραίτητη βάση πάνω στην οποία όλοι μπορούμε να διεξάγουμε έναν πιο εποικοδομητικό και ποιοτικό δημόσιο διάλογο για το παρόν και το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας, αποφεύγοντας είτε τις γενικολογίες είτε την επανάληψη μη επικαιροποιημένων δεδομένων που οι εξελίξεις έχουν ήδη προσπεράσει. Η επίσημη γνωστοποίηση όλων των δεδομένων που ισχύουν, χωρίς να απαιτείται πολυήμερη συγκριτική έρευνα σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων και σε επιμέρους δημοσιεύματα, αποτελεί “κλειδί” για την αποτελεσματικότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί του θέματος».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Στ. Παπασταύρου και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κ. Πιερρακάκη:

Στην ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για Ενεργειακή Δημοκρατία, που ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχουμε εδώ και χρόνια αναλυτικά παρουσιάσει, η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έχει κεντρική θέση, μαζί βεβαίως με τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας της Χώρας στη βάση των εγχώριων πόρων της πατρίδας μας, δηλαδή μεταβατικά με τον εγχώριο λιγνίτη και έπειτα με τους εγχώριους υδρογονάνθρακες, την εξόρυξη των οποίων η Κυβέρνηση πάγωσε για χρόνια. Στο σχέδιό μας για Ενεργειακή Δημοκρατία, κατά το σκέλος που αφορά τις ΑΠΕ, έχουμε προ πολλού προτάξει την αναγκαιότητα διείσδυσης των ΑΠΕ, με ταυτόχρονη έμφαση στην αποθήκευση και τη σοβαρή αναβάθμιση του δικτύου μέσης και χαμηλής, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ πρέπει να είναι ισόρροπη σε όλη τη Χώρα, ενώ η χωροθέτησή τους απαιτείται να γίνεται με αποφασιστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην παρούσα φάση, όπως πια δυστυχώς εξελίχθηκαν οι κυβερνητικές επιλογές, επιπλέον προτείνουμε για τη Δυτική Μακεδονία: 1) Σταματά κάθε νέα αδειοδότηση ΑΠΕ μέχρι να ολοκληρωθεί το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο με εξαντλητική διαβούλευση με τους δύο βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 2) Για τα υφιστάμενα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα αυξάνονται σημαντικά τα ανταποδοτικά στις τοπικές κοινωνίες. 3) Παύει κάθε παραχώρηση ηλεκτρικού χρόνου στη ΔΕΗ και στις πέντε οικογένειες της ενεργειακής ολιγαρχίας. Ο ηλεκτρικός χώρος μένει διαθέσιμος για τις ανάγκες της Αυτοδιοίκησης, των κοινωνικά ευάλωτων, των ενεργειακών κοινοτήτων, των αγροτών και της μεταποίησης.

Στον αντίποδα του σχεδίου μας για Ενεργειακή Δημοκρατία, η Κυβέρνηση από το 2019 έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο προώθησης της ενεργειακής ολιγαρχίας, το οποίο κινείται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από τις προτάσεις μας. Ειδικά όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία, το κυβερνητικό “αναπτυξιακό” όραμα επιδιώκει μια ερημοποιημένη περιοχή, ιδανική “πρίζα” για τα φωτοβολταϊκά λίγων ισχυρών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το 2,5% του πληθυσμού της Χώρας καταδικάστηκε ερήμην να φορτωθεί το 25% της πανελλαδικής ανάπτυξης ΑΠΕ, με ταυτόχρονο αποκλεισμό του από τον ηλεκτρικό χώρο. Παράλληλα, η ποιότητα ζωής κατακρημνίζεται, όταν μόνο στο νομό Κοζάνης επιβλήθηκαν 126 αδειοδοτημένα φωτοβολταϊκά πάρκα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας σε απόσταση μικρότερη των 1.000 μέτρων από τα χωριά, έως και σε μηδενική απόσταση από τις αυλές. Ακόμα και στο δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, 564 εκατ. χαμηλότοκα δάνεια κατευθύνθηκαν σε 17 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 14 μεγάλες, μόνο 2 με έδρα στην περιφέρειά μας, ενώ οι 14 από αυτές τις 17 “επενδύσεις” αφορούν ΑΠΕ.

Δεδομένων των ανωτέρω και δεδομένου του πλήθους μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου, που έχω καταθέσει για τις παραμέτρους επίτευξης της Ενεργειακής Δημοκρατίας με έμφαση στη Δυτική Μακεδονία, τα οποία είναι δημοσίως διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων και δεν θα τα επαναλάβω στην παρούσα Ερώτηση.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, ανά νομό Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας και ανά είδος ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά):

1) Πόσα και ποια έργα ΑΠΕ:

Α) Έχουν αδειοδοτηθεί, έχουν λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης (ΟΠΣ) και είναι ήδη υπό κατασκευή ή/και σε λειτουργία;

Β) Βρίσκονται ακόμα σε στάδιο αδειοδότησης;

Γ) Βρίσκονται σε στάδιο αναμονής της οριστικής προσφοράς σύνδεσης;

Δ) Έλαβαν απόρριψη αδειοδότησης κατά τα τελευταία πέντε έτη;

Ε) Έλαβαν γνωστοποίηση άρνησης/αδυναμίας σύνδεσης κατά τα τελευταία πέντε έτη;

2) Για τα ανωτέρω έργα ΑΠΕ και συγκεκριμένα για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες 1A, 1Β, 1Γ:

– i) Που βρίσκεται το καθένα; (ακριβής γεωγραφικός προσδιορισμός θέσης)

– ii) Ποια είναι η ισχύς εκάστου;

– iii) Πόσα και ποια ανήκουν σε νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός Δυτικής Μακεδονίας;

– iv) Πόσα και ποια ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες;

– v) Πόσα και ποια ανήκουν σε μικρομεσαίες εταιρείες;

– vi) Πόσα και ποια ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες;

– vii) Πόσα και ποια είναι έργα αυτοπαραγωγής (όχι εμπορικά) ;

– viii) Πόσα και ποια έλαβαν/λαμβάνουν χρηματοδότηση/δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας;

– ix) Πόσα και ποια έλαβαν/λαμβάνουν χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (1ος πυλώνας – ΠΔΑΜ, 2ος ή 3ος πυλώνας) ;

3) Σε ποια απόσταση από κατοικία βρίσκεται κάθε ένα από τα ανωτέρω 1A, 1Β, 1Γ έργα ΑΠΕ;

4) Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ; Ειδικότερα, ποια έργα αποθήκευσης:

– i) Έχουν αδειοδοτηθεί και βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή ή/και σε λειτουργία;

– ii) Βρίσκονται ακόμα σε στάδιο αδειοδότησης;

5) Τι ποσοστό της πανελλαδικά αδειοδοτημένης ισχύος, έχει αδειοδοτηθεί μέχρι στιγμής στη Δυτική Μακεδονία;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)