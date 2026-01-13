Κ. Τσουκαλάς: Η “Πτολεμαΐδα V” από ευκαιρία για φτηνή ενέργεια έγινε μνημείο αδράνειας και επιτομή της απουσίας ενεργειακής στρατηγικής της χώρας

Ενόψει της επικείμενης συνάντησης της κυβέρνησης με τους αγρότες, ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε ως σημαντικό «να υπάρξει η μέγιστη αντιπροσωπευτικότητα στην εκπροσώπηση των αγροτών, στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να έχουμε και λύσεις και εξηγήσεις, οι οποίες θα αφορούν στο σύνολο του πρωτογενούς τομέα ώστε να προχωρήσει η αποκλιμάκωση. Εμείς θέλουμε και το διάλογο και την αποκλιμάκωση. Υπάρχουν καταγγελίες ότι γίνονται αλχημείες από πλευράς της κυβέρνησης όσον αφορά στην αντιπροσωπευτικότητα των αγροτών στη συνάντηση με την κυβέρνηση με στόχο να είναι η σύνθεση πιο “φιλική” προς εκείνη. Δεν χρειάζεται show αλλά ουσιαστικός διάλογος .Αυτό δεν είναι κάτι που γνωρίζω αλλά αυτό καταλαβαίνω από τις δηλώσεις των ορισμένων αγροτών».

«Εμείς θέλουμε από την συνάντηση αυτή να προκύψουν καθαρές λύσεις, να υπάρξει συμφωνία στα σημαντικά ζητήματα και να επιστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί στις παραγωγές και τα χωράφια τους, να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του εισοδήματός τους και η προοπτική για εκείνους και τις οικογένειές τους.

Δεν αρκεί να ζητάμε ανοιχτούς δρόμους, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ανοιχτά χωριά. Ζωντανή και όχι ερειπωμένη ύπαιθρο, όπως την έχει αφήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», πρόσθεσε και εκτίμησε τους λόγους που μετέβαλλαν την στάση της κυβέρνησης.

«Εμείς χαιρόμαστε που η κυβέρνηση μετέβαλε, έστω και στα λόγια, άποψη και από εκεί που είχαμε τον κ. Σιμόπουλο να στέλνει τους αγρότες στην πυρά τώρα η κυβέρνηση συζητά μαζί τους. Προφανώς δεν το είπε επειδή άλλαξε γνώμη. Το είπε, γιατί αντιλήφθηκε την κοινωνική πίεση και την πίεση της αντιπολίτευσης, αλλά και ότι η κοινωνία στάθηκε αλληλέγγυα στον αγώνα των αγροτών και δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν οι αυτοματισμοί, τους οποίους επιχείρησε να θέσει σε κίνηση η κυβέρνηση – με το blame game που έπαιξε και με τις προσπάθειες να χρεώσει το κλείσιμο των δρόμων στους αγρότες ενώ απεδείχθη από την πλειοψηφία ότι εκείνη έπαιζε παιχνίδια με τους δρόμους».

Στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, ο Εκπρόσωπος Τύπου σταχυολόγησε ορισμένες προτάσεις που θα βοηθήσουν αλλά δεν θα επιβαρύνουν το δημοσιονομικό κόστος.

«Θα σας πω τρία απλά πραγματάκια που δεν αλλάζουν τον πυρήνα του περιορισμένου εύρους που βάζει η κυβέρνηση – δεν έχουν δηλαδή δημοσιονομικό κόστος.

Τα 0,085€ να γίνουν 0,08€ ανά κιλοβατώρα – εμείς λέμε να γίνουν 0,07€ – δεν αλλάζουν το δημοσιονομικό κόστος αλλά αφορούν στην κερδοφορία της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει τεράστια κερδοφορία και προφανώς μπορεί να το αντέχει.

Δεύτερον, για ποιον λόγο να εξαιρεθούν από αυτό το μέτρο όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές; Οι περισσότεροι έχουν οφειλές, αλλά γιατί; Διότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να τους πληρώσει. Άρα και τους έφερε σε αυτήν την κατάσταση και τους τιμωρεί εκδικητικά επειδή βγήκαν στους δρόμους;

Εμείς θέσαμε, επίσης, το θέμα του παγίου. Δεν είναι μόνο η τιμή ανά κιλοβατώρα αλλά είναι και το πάγιο. Εμείς λέμε να πάει στα 5€ ή λέμε να υπάρχει έκπτωση 20% στον συνεπή που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του. Να δούμε και το ζήτημα των ΑΠΕ και του ενεργειακού χώρου και πως μπορούμε να έχουμε αυτοπαραγωγή για τους αγρότες. Άλλο θέμα είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, εξαιτίας της καθυστέρησης των πληρωμών, μπήκαν στον Τειρεσία, καταγγέλθηκαν τα δάνειά τους, μπήκαν στο ΚΕΑΟ και δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα να πάρουν να γράψουν εξετάσεις. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους η κυβέρνηση οφείλει να βρει μία λύση».

Εμβαθύνοντας στο κομμάτι που αφορά στην ενέργεια και στον απόηχο της απαγόρευσης εισόδου του Νίκου Ανδρουλάκη στο Πτολεμαΐδα V, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «εμείς καταθέσαμε μια σειρά προτάσεων όσον αφορά στο κόστος ενέργειας αλλά μάλλον η κυβέρνηση δεν ακούει. Πιο πολύ την ενδιέφερε να απαγορεύσει στον κ. Ανδρουλάκη να πάει στο Πτολεμαΐδα V, παρά να βρει λύση για την ενέργεια. Είδαμε βέβαια και τι συμβαίνει και στο Πτολεμαΐδα V – ένα τεράστιο έργο, το οποίο θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για φτηνή ενέργεια, κόστισε 1,5 δισ. στον ελληνικό λαό και έχει γίνει ένα μνημείο αδράνειας και επιτομή της απουσίας ενεργειακής στρατηγικής της χώρας.

Άρα εδώ χρειάζεται να αντιληφθεί η κυβέρνηση τις γεωπολιτικές αλλαγές και την ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια και να αλλάξει τελείως ρότα. Αντί να έχει μια πολιτική που εξυπηρετεί συμφέροντα -όπως έχει σήμερα- να υπάρχει μια πολιτική που εξυπηρετεί την κοινωνία και όχι μόνο την κερδοφορία κάποιων επιχειρήσεων, κάποιων παρόχων ή κάποιων που στην ουσία θέλουν μέσω άλλων μορφών ενέργειας να κερδοφορούν εις βάρος των πολιτών».

Ερωτηθείς, δε, για τη συμφωνία Mercosur ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για «μη ισορροπημένη συμφωνία. Δεν είναι μία συμφωνία που προστατεύει τους Έλληνες αγρότες και τα προϊόντα τους αλλά ευνοεί την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη που έχει άλλου τύπου παραγωγή και βιομηχανία. Η Mercosur δεν ευνοεί τη Νότια Ευρώπη. Παρόλα αυτά, η Ιταλία διαπραγματεύθηκε και πήρε ταχύτερη χρηματοδότηση 45 δισ. παραπάνω. Η χώρα μας δεν διαπραγματεύτηκε τίποτα. Η συμφωνία αυτή βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης εδώ και χρόνια, γιατί η κυβέρνηση δεν το συζήτησε ποτέ με τους αγρότες; Να καθίσει σε ένα τραπέζι και να τους πει ότι έχουμε εξαγωγές στην Λατινική Αμερική 35 εκατομμύρια ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές είναι 470 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, αντιλαμβανόμαστε την ανισορροπία, η οποία με τη συμφωνία διευρύνονεται και δημιουργεί κινδύνους , η τροφη που θα έχουμε να είναι μη ασφαλή προϊόντα, τα οποία έχουν άλλα πρότυπα περιβαλλοντικά, ποιοτικά και κτηνιατρικά. Ξέρετε ότι εκεί πέρα υπάρχουν δραστικές ουσίες, επίσης, που απαγορεύονται στην Ευρώπη. Ορμόνες, επίσης, που απαγορεύονται και κινδυνεύουμε να έχουμε για τους πιο αδύναμους πιο φθηνά μεν προϊόντα αλλά καθόλου ασφαλή και οι εύποροι να έχουν άλλου τύπου ευρωπαϊκά προϊόντα. Αυτοί είναι οι λόγοι που η ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τις ρήτρες τον Δεκέμβριο. Η συμφωνία αυτή θέλει μεγάλες αλλαγές».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τον φορέα που θα δημιουργήσει η κα Καρυστιανού επανέλαβε ότι «το μέτωπο μας είναι απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν πιστεύουμε ότι έχει υπάρξει υπέρβαση στον διαχωρισμό κεντροαριστεράς και κεντροδεξιάς. Εμείς θέλουμε λύσεις προοδευτικές, μεταρρυθμιστικές με κοινωνικό πρόσημο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο δεύτερος πόλος στο πολιτικό σκηνικό, ένας πόλος προοδευτικός, αντιδεξιός και μία δύναμη που διεκδικεί το να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Εμείς θέλουμε να περάσει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και να γίνουμε η κυβέρνηση που θα καταπολεμήσει τις ανισότητες, θα επαναφέρει την ισχύ των θεσμών, δεν θα χάνει ευκαιρίες ανάπτυξης και ταυτόχρονα θα έχει μία εξωτερική πολιτική που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στον τουρκικό αναθεωρητισμό, στον οποίο κλείνει το μάτι η κυβέρνηση με την ανερμάτιστη πολιτική που έχει.

Όσον αφορά στην κα Καρυστιανού θα περιμένουμε να μάθουμε τι έχει να πει επι της ουσίας για τα πολιτικά ζητήματα . Το θέμα της δικαιοσύνης, αν και πολύ σημαντικό – και εμείς έχουμε αναφερθεί στην αναθεώρηση του άρθρου 86 -, δεν αρκεί. Ενώ η κυβέρνηση προσπάθησε μουλωχτά να διευθετήσει το ζήτημα των Ανεξάρτητων Αρχών, την αναγκάσαμε να γίνει δημόσια συζήτηση και περιμένουμε από τον Πρόεδρο της Βουλής να ορίσει την ημερομηνία διάσκεψης των Προέδρων. Το ζήτημα της δικαιοσύνης δεν είναι παζάρι. Ο κ. Μητσοτάκης βέβαια τα βλέπει όλα ως τέτοιο. Επιστρέφοντας, στην κα Καρυστιανού, δεν πρόκειται για ένα όμορο με εμάς χώρο αλλά προέρχεται κατά τα λεγόμενα της από την δεξιά. Η ίδια αποτελεί ένα σύμβολο, που και εμείς στηρίξαμε, και έδωσε μία μάχη ως Πρόεδρος του Συλλόγου των Γονέων των θυμάτων των Τεμπών. Όταν μπαίνει στον πολιτικό στίβο, προφανώς θα αξιολογηθεί για αυτό το οποίο θα πει. Εμείς ούτε την ηρωοποιήσαμε για να την εργαλειοποιήσουμε όπως έκαναν άλλοι ούτε την δαιμονοποιούμε».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κερδίσει τις εκλογές του 2027. Κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί ταυτόχρονα να απευθυνθεί στον κόσμο της αριστεράς γιατί είναι ένα κόμμα προοδευτικό, στον κόσμο του κέντρου γιατί είναι ένα κόμμα που δίνει λύσεις, αλλά ακόμα και στον κόσμο που ψήφιζε Νέα Δημοκρατία και είναι πιο συντηρητικός αλλά θέλει ασφάλεια, θέλει σταθερότητα, θέλει αξιοκρατία, θέλει να μην έχουμε σκάνδαλα και θέλει να έχουμε ισχυρούς θεσμούς. Η μεγάλη πλειοψηφία, και κοινωνικά και πολιτικά, μπορεί να εκφραστεί στη συγκυρία αυτή απέναντι σε μια κυβέρνηση, η οποία είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα, από το ΠΑΣΟΚ και από τον Νίκο Ανδρουλάκη», κατέληξε.