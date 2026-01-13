Νίκος Τσάφος: 41.000 οι δικαιούχους του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025»

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι το «Εξοικονομώ 2025» είχε αρχικό προϋπολογισμό περίπου 434 εκατ. ευρώ για 17.000 δυνητικά ωφελούμενους και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν περισσότερες από 55.000. Ο πρωταρχικός μας στόχος, πρόσθεσε, ήταν να βρούμε περισσότερους πόρους ώστε να καλυφθεί αυτό το πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και όντως το καταφέραμε, αυξάνοντας τους δικαιούχους σε 41.000, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των αιτούντων από τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και από οικογένειες που βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές.

Σε κάθε κύκλο προγράμματος «Εξοικονομώ», είπε ο υφυπουργός, γίνονται στοχευμένες βελτιώσεις. Σχετικά με το κριτήριο του εύλογου κόστους που τέθηκε, ο κ. Τσάφος ανέφερε ότι αυτό «απορρέει από την γενικότερη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία» και υπήρχε και στα προγράμματα του 2021, 2023 και ήταν περίπου στα 200 ευρώ και στα 240 ευρώ αντίστοιχα, ενώ στο «Εξοικονομώ» του 2025 αυτό ανήλθε στα 280 ευρώ.

Για την στόχευση του προγράμματος σε έργα θέρμανσης, ο υφυπουργός εξήγησε ότι αυτό έγινε γιατί η θέρμανση χώρων αντιστοιχεί στο 60% του κόστους των καταναλώσεων ενέργειας των νοικοκυριών, αλλά και για τη μείωση των ρύπων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αναφορικά με το μέλλον του προγράμματος «Εξοικονομώ», ο υφυπουργός είπε ότι μέχρι σήμερα γινόταν μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που όμως τελειώνει. Θα υπάρξουν όμως πόροι από το Κλιματικό και Ενεργειακό Ταμείο και όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και εμείς προσπαθούμε να δούμε για το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα που δεν θα βασίζεται αποκλειστικά σε κρατικούς πόρους αλλά στο να μπορέσουμε να μοχλεύσουμε και ιδιωτικά κεφάλαια για να πετύχουμε πολύ υψηλότερα επίπεδα εξοικονόμησης στην χώρα, ανέφερε.

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος ανέφερε ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» εκδόθηκαν με μεγάλη καθυστερημένα στο τέλος του έτους από την αρχικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης και όπως προέκυψε από αυτά δημιουργούνται πολλά προβλήματα από τα κριτήρια που τελικά τέθηκαν και για την βαθμολόγηση αλλά και για την καταλληλόλητα της εποχής για την υλοποίηση των έργων. Παράλληλα, ο βουλευτής ανέφερε ότι έχει υπάρξει και άνιση κατανομή, με την Αττική να λαμβάνει μόλις το 5% των αιτήσεων. Ένα μάλιστα επίσης κορυφαίο ζήτημα, είπε ο κ. Βλάχος, είναι ότι τέθηκε εκ των υστέρων πλαφόν εργασιών στα 280 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, δημιουργώντας αδικίες και αδιαφάνεια, σημειώνοντας πως εάν ο ενδιαφερόμενος ήξερε το ποσό του πλαφόν δεν θα έβαζε να κάνει δύο ή τρείς εργασίες αναβάθμισης, αλλά θα ιεραρχούσε τις ανάγκες του. Ο βουλευτής της ΝΔ ζήτησε να υπάρξουν πρόνοιες για τους επιλαχόντες, για εκείνους που μέσα στο 2025 ξεκίνησαν τις εργασίες, που έχουν δώσει προκαταβολές και έχουν κάνει ήδη εργασίες. Θα πρέπει, είπε, «να γίνουν διορθώσεις». Παράλληλα είπε ότι από τις εγκρίσεις δεν θα πρέπει να τεθούν εκτός οι μηχανικοί και να γίνονται από παρόχους, καθώς οι μηχανικοί και το ΤΕΕ είναι θεσμικός σύμβουλος του κράτους.

Τα θέματα αυτά, ανέφερε ο κ. Βλάχος, απαιτούν σοβαρότητα γιατί τέτοιες διαχειρίσεις «έχουν αντίκτυπο στον κόσμο, που για έναν τεχνοκράτη μπορεί να μην τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος αλλά για εμάς που ερχόμαστε σε επαφή με τους πολίτες, μας ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος γιατί καλούμαστε να δίνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις όταν μας ρωτούν».