Νίκος Τσάφος: 41.000 οι δικαιούχους του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025»

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Τσάφος: 41.000 οι δικαιούχους του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025»

Νίκος Τσάφος: 41.000 οι δικαιούχους του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025»
Newsroom
Τρίτη, 13/01/2026 - 08:57

Στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» καταφέραμε και αυξήσαμε από 17.000 σε 41.000 τους δικαιούχους, ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, απαντώντας σε σχετική Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Βλάχου.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι το «Εξοικονομώ 2025» είχε αρχικό προϋπολογισμό περίπου 434 εκατ. ευρώ για 17.000 δυνητικά ωφελούμενους και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν περισσότερες από 55.000. Ο πρωταρχικός μας στόχος, πρόσθεσε, ήταν να βρούμε περισσότερους πόρους ώστε να καλυφθεί αυτό το πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και όντως το καταφέραμε, αυξάνοντας τους δικαιούχους σε 41.000, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των αιτούντων από τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και από οικογένειες που βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές.

Σε κάθε κύκλο προγράμματος «Εξοικονομώ», είπε ο υφυπουργός, γίνονται στοχευμένες βελτιώσεις. Σχετικά με το κριτήριο του εύλογου κόστους που τέθηκε, ο κ. Τσάφος ανέφερε ότι αυτό «απορρέει από την γενικότερη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία» και υπήρχε και στα προγράμματα του 2021, 2023 και ήταν περίπου στα 200 ευρώ και στα 240 ευρώ αντίστοιχα, ενώ στο «Εξοικονομώ» του 2025 αυτό ανήλθε στα 280 ευρώ.

Για την στόχευση του προγράμματος σε έργα θέρμανσης, ο υφυπουργός εξήγησε ότι αυτό έγινε γιατί η θέρμανση χώρων αντιστοιχεί στο 60% του κόστους των καταναλώσεων ενέργειας των νοικοκυριών, αλλά και για τη μείωση των ρύπων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αναφορικά με το μέλλον του προγράμματος «Εξοικονομώ», ο υφυπουργός είπε ότι μέχρι σήμερα γινόταν μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που όμως τελειώνει. Θα υπάρξουν όμως πόροι από το Κλιματικό και Ενεργειακό Ταμείο και όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και εμείς προσπαθούμε να δούμε για το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα που δεν θα βασίζεται αποκλειστικά σε κρατικούς πόρους αλλά στο να μπορέσουμε να μοχλεύσουμε και ιδιωτικά κεφάλαια για να πετύχουμε πολύ υψηλότερα επίπεδα εξοικονόμησης στην χώρα, ανέφερε.

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος ανέφερε ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» εκδόθηκαν με μεγάλη καθυστερημένα στο τέλος του έτους από την αρχικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης και όπως προέκυψε από αυτά δημιουργούνται πολλά προβλήματα από τα κριτήρια που τελικά τέθηκαν και για την βαθμολόγηση αλλά και για την καταλληλόλητα της εποχής για την υλοποίηση των έργων. Παράλληλα, ο βουλευτής ανέφερε ότι έχει υπάρξει και άνιση κατανομή, με την Αττική να λαμβάνει μόλις το 5% των αιτήσεων. Ένα μάλιστα επίσης κορυφαίο ζήτημα, είπε ο κ. Βλάχος, είναι ότι τέθηκε εκ των υστέρων πλαφόν εργασιών στα 280 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, δημιουργώντας αδικίες και αδιαφάνεια, σημειώνοντας πως εάν ο ενδιαφερόμενος ήξερε το ποσό του πλαφόν δεν θα έβαζε να κάνει δύο ή τρείς εργασίες αναβάθμισης, αλλά θα ιεραρχούσε τις ανάγκες του. Ο βουλευτής της ΝΔ ζήτησε να υπάρξουν πρόνοιες για τους επιλαχόντες, για εκείνους που μέσα στο 2025 ξεκίνησαν τις εργασίες, που έχουν δώσει προκαταβολές και έχουν κάνει ήδη εργασίες. Θα πρέπει, είπε, «να γίνουν διορθώσεις». Παράλληλα είπε ότι από τις εγκρίσεις δεν θα πρέπει να τεθούν εκτός οι μηχανικοί και να γίνονται από παρόχους, καθώς οι μηχανικοί και το ΤΕΕ είναι θεσμικός σύμβουλος του κράτους.

Τα θέματα αυτά, ανέφερε ο κ. Βλάχος, απαιτούν σοβαρότητα γιατί τέτοιες διαχειρίσεις «έχουν αντίκτυπο στον κόσμο, που για έναν τεχνοκράτη μπορεί να μην τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος αλλά για εμάς που ερχόμαστε σε επαφή με τους πολίτες, μας ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος γιατί καλούμαστε να δίνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις όταν μας ρωτούν».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η δυναμική της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας παραμένει ισχυρή και πολυεπίπεδη
Η δυναμική της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας παραμένει ισχυρή και πολυεπίπεδη 13 Ιανουαρίου 2026
Κ. Τσουκαλάς: Η “Πτολεμαΐδα V” από ευκαιρία για φτηνή ενέργεια έγινε μνημείο αδράνειας και επιτομή της απουσίας ενεργειακής στρατηγικής της χώρας 13 Ιανουαρίου 2026
Κ. Τσουκαλάς: Η “Πτολεμαΐδα V” από ευκαιρία για φτηνή ενέργεια έγινε μνημείο αδράνειας και επιτομή της απουσίας ενεργειακής στρατηγικής της χώρας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ

Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας

Η δυναμική της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας παραμένει ισχυρή και πολυεπίπεδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δυναμική της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας παραμένει ισχυρή και πολυεπίπεδη

Στη Σαουδική Αραβία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Σαουδική Αραβία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

Συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος

Ζαμπάρας: Για ποιο λόγο το ΥΠΕΝ έχασε πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης για το πρόγραμμα «Απόλλων»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαμπάρας: Για ποιο λόγο το ΥΠΕΝ έχασε πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης για το πρόγραμμα «Απόλλων»