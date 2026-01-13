Κουκουλόπουλος: Η “Πτολεμαΐδα V” πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και δεν είναι “τσιφλίκι” κανενός

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουκουλόπουλος: Η “Πτολεμαΐδα V” πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και δεν είναι “τσιφλίκι” κανενός

Κουκουλόπουλος: Η “Πτολεμαΐδα V” πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και δεν είναι “τσιφλίκι” κανενός
Newsroom
Τρίτη, 13/01/2026 - 10:57

Άμεση συνέχεια στη Βουλή έδωσε ο Πάρις Κουκουλόπουλος σε όσα τόνισε την Κυριακή στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας για την Πτολεμαΐδα V τόσο ο ίδιος όσο και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Με Επίκαιρη Ερώτηση που ήδη κατέθεσε, ο Βουλευτής Κοζάνης φέρνει στην Ολομέλεια την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ώστε να λάβει ζωντανά πρόσωπο με πρόσωπο απαντήσεις για δύο παραμέτρους:

1) Την απαγόρευση εισόδου στην “Πτολεμαΐδα V” στον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης (9.1.2026) και προηγουμένως στον Π. Κουκουλόπουλο μαζί με κλιμάκιο του κόμματος (8.9.2025), καθώς η Κυβέρνηση δεν απάντησε ποτέ στη σχετική Ερώτηση που είχε καταθέσει για την απαγόρευση εισόδου του Σεπτεμβρίου.

2) Το μέλλον της “Πτολεμαΐδας V”, διεκδικώντας ξανά (όπως και με προηγούμενη Επίκαιρη Ερώτηση στις 8.10.2025, αλλά και με σειρά Ερωτήσεων και Αναφορών) να αποτραπεί ο -επιζήμιος για το δημόσιο συμφέρον- σχεδιασμός μετατροπής της “Πτολεμαΐδας V” σε μονάδα φυσικού αερίου και να παραταθεί η λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Στ. Παπασταύρου

Χωρίς απάντηση αφήσατε τα ερωτήματα της αριθμ. 8463/8.9.2025 Ερώτησής μου με θέμα «Μείζον θεσμικό ατόπημα προσβολής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η απαγόρευση της Διοίκησης της ΔΕΗ να εισέλθουμε στην “Πτολεμαΐδα V”, παρά την επίσημη υποβολή έγγραφου αιτήματος».

Τέσσερις μήνες μετά μάλιστα η εν λόγω θεσμική απρέπεια όχι απλά επαναλήφθηκε αλλά κορυφώθηκε, με την απαγόρευση εισόδου στην “Πτολεμαΐδα V” και στον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη. Ως γνωστόν, δεν είχε συμβεί το ίδιο όταν π.χ. ο Πρωθυπουργός στις 14.2.2023 περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της.

Υπενθυμίζεται ότι η “Πτολεμαΐδα V”, η πιο σύγχρονη λιγνιτική μονάδα, κατασκευάστηκε με δαπάνες 1.6 δις του ελληνικού λαού. Η συνειδητή επιλογή σας να καθυστερήσετε για δύο χρόνια την ένταξή της στο δίκτυο (εξαιτίας της απαράδεκτης εμμονής να εξαρτήσετε την Ελλάδα από το εισαγόμενο φυσικό αέριο), με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσει κατά την ενεργειακή κρίση (2021-2022), είναι σκανδαλώδης. Εάν είχε εγκαίρως τεθεί σε λειτουργία, θα είχαν αποφευχθεί κρατικές δαπάνες 1.6 δις επιδοτήσεων στο ρεύμα, δηλαδή μέσα σε 18 μήνες θα είχε ήδη αποσβεστεί το κόστος κατασκευής της.

Δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός, ακολουθώντας κατά πόδας το δόγμα Τραμπ υπέρ των εξορύξεων, πραγματοποίησε στροφή 180 μοιρών στα ενεργειακά, από το “απεταξάμην” τα ορυκτά καύσιμα το 2019 στο “ωσαννά” στους ορυκτούς υδρογονάνθρακες το 2025.

Δεδομένου ότι η ΔΕΗ δεν είναι μια οιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει την καταστατική μειοψηφία στη μετοχική της σύνθεση.

Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος της ΔΕΗ εκλέχθηκε μεν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόπιν όμως πρότασης της ΕΕΣΥΠ, γνωστής ως Υπερταμείου, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι το Δημόσιο (βάσει του αρ.187 ν.4389/2016, ως έχει τροποποιηθεί με το αρ.4 ν.5131/2024).

Δεδομένου ότι η ΔΕΗ μέχρι αυτή τη στιγμή αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου σας ότι περιλαμβάνεται στους «εποπτευόμενους φορείς» σας.

Δεδομένων των εγγυήσεων που θεμελιώνονται στο Σύνταγμα αφενός μεν για τους Βουλευτές αφετέρου για τη δράση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, οι οποίες πόρρω απέχουν από τη θεσμική προσβολή που βιώσαμε με τις απαγορεύσεις εισόδου.

Δεδομένων των σφοδρών τεκμηριωμένων αντιδράσεων Φορέων της Δυτικής Μακεδονίας και πανελλαδικά, που έχουν επίσημα διατυπώσει την αντίθεσή τους στο χρονοδιάγραμμα απολιγνιτοποίησης, όπως το ΤΕΕ και βεβαίως η ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας.

Δεδομένου ότι ο “μεγάλος ασθενής” της ελληνικής οικονομίας, το ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, όπως αναλυτικά ανέδειξα κατά την κοινοβουλευτική συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, επιβαρύνεται υπέρμετρα από την επιλογή αντικατάστασης του εγχώριου λιγνίτη από το εισαγόμενο φυσικό αέριο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Για ποιους λόγους απαγορεύτηκε η είσοδος στην “Πτολεμαΐδα V” στον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης (9.1.2026) και προηγουμένως σε εμένα ως Βουλευτή μαζί με κλιμάκιο του κόμματος (8.9.2025), καθώς και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να μην επαναληφθεί αντίστοιχο αντιδημοκρατικό ατόπημα και να εκριζωθούν νοοτροπίες ότι αποτελούν “τσιφλίκι” του καθενός οι χώροι μιας Εταιρείας όπου το Δημόσιο εξακολουθεί να έχει καθοριστικό ρόλο;

2) Προτίθεστε να αποτρέψετε τον -επιζήμιο για το δημόσιο συμφέρον- σχεδιασμό μετατροπής της “Πτολεμαΐδας V” σε μονάδα φυσικού αερίου και να αποδεχτείτε το πάνδημο αίτημα για παράταση ζωής των λιγνιτικών μονάδων, τουλάχιστον έως ότου αποδώσει η ήδη δρομολογηθείσα αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κ. Τσουκαλάς: Η “Πτολεμαΐδα V” από ευκαιρία για φτηνή ενέργεια έγινε μνημείο αδράνειας και επιτομή της απουσίας ενεργειακής στρατηγικής της χώρας
Κ. Τσουκαλάς: Η “Πτολεμαΐδα V” από ευκαιρία για φτηνή ενέργεια έγινε μνημείο αδράνειας και επιτομή της απουσίας ενεργειακής στρατηγικής της χώρας 13 Ιανουαρίου 2026
Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Στερεά Ελλάδα 13 Ιανουαρίου 2026
Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Στερεά Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης

Έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στον Δήμο Ηρακλείου, ζήτησε από τρεις Υπουργούς ο Φραγκίσκος Παρασύρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στον Δήμο Ηρακλείου, ζήτησε από τρεις Υπουργούς ο Φραγκίσκος Παρασύρης

Κ. Τσουκαλάς: Η “Πτολεμαΐδα V” από ευκαιρία για φτηνή ενέργεια έγινε μνημείο αδράνειας και επιτομή της απουσίας ενεργειακής στρατηγικής της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Τσουκαλάς: Η “Πτολεμαΐδα V” από ευκαιρία για φτηνή ενέργεια έγινε μνημείο αδράνειας και επιτομή της απουσίας ενεργειακής στρατηγικής της χώρας

Ν. Ανδρουλάκης: Υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων της χώρας η μετατροπή του Πτολεμαϊδα 5 σε μονάδα φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Ανδρουλάκης: Υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων της χώρας η μετατροπή του Πτολεμαϊδα 5 σε μονάδα φυσικού αερίου

ΠΑΣΟΚ- Την Κυριακή στην Κοζάνη η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας: Από τη βίαιη μετάβαση στην ανάπτυξη για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ- Την Κυριακή στην Κοζάνη η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας: Από τη βίαιη μετάβαση στην ανάπτυξη για όλους

Επίσκεψη του Ν. Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία: Από τη λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» ξεκίνησε την περιοδεία του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη του Ν. Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία: Από τη λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» ξεκίνησε την περιοδεία του