Κουκουλόπουλος: Η “Πτολεμαΐδα V” πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και δεν είναι “τσιφλίκι” κανενός

Άμεση συνέχεια στη Βουλή έδωσε ο Πάρις Κουκουλόπουλος σε όσα τόνισε την Κυριακή στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας για την Πτολεμαΐδα V τόσο ο ίδιος όσο και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Με Επίκαιρη Ερώτηση που ήδη κατέθεσε, ο Βουλευτής Κοζάνης φέρνει στην Ολομέλεια την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ώστε να λάβει ζωντανά πρόσωπο με πρόσωπο απαντήσεις για δύο παραμέτρους:

1) Την απαγόρευση εισόδου στην “Πτολεμαΐδα V” στον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης (9.1.2026) και προηγουμένως στον Π. Κουκουλόπουλο μαζί με κλιμάκιο του κόμματος (8.9.2025), καθώς η Κυβέρνηση δεν απάντησε ποτέ στη σχετική Ερώτηση που είχε καταθέσει για την απαγόρευση εισόδου του Σεπτεμβρίου.

2) Το μέλλον της “Πτολεμαΐδας V”, διεκδικώντας ξανά (όπως και με προηγούμενη Επίκαιρη Ερώτηση στις 8.10.2025, αλλά και με σειρά Ερωτήσεων και Αναφορών) να αποτραπεί ο -επιζήμιος για το δημόσιο συμφέρον- σχεδιασμός μετατροπής της “Πτολεμαΐδας V” σε μονάδα φυσικού αερίου και να παραταθεί η λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Στ. Παπασταύρου

Χωρίς απάντηση αφήσατε τα ερωτήματα της αριθμ. 8463/8.9.2025 Ερώτησής μου με θέμα «Μείζον θεσμικό ατόπημα προσβολής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η απαγόρευση της Διοίκησης της ΔΕΗ να εισέλθουμε στην “Πτολεμαΐδα V”, παρά την επίσημη υποβολή έγγραφου αιτήματος».

Τέσσερις μήνες μετά μάλιστα η εν λόγω θεσμική απρέπεια όχι απλά επαναλήφθηκε αλλά κορυφώθηκε, με την απαγόρευση εισόδου στην “Πτολεμαΐδα V” και στον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη. Ως γνωστόν, δεν είχε συμβεί το ίδιο όταν π.χ. ο Πρωθυπουργός στις 14.2.2023 περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της.

Υπενθυμίζεται ότι η “Πτολεμαΐδα V”, η πιο σύγχρονη λιγνιτική μονάδα, κατασκευάστηκε με δαπάνες 1.6 δις του ελληνικού λαού. Η συνειδητή επιλογή σας να καθυστερήσετε για δύο χρόνια την ένταξή της στο δίκτυο (εξαιτίας της απαράδεκτης εμμονής να εξαρτήσετε την Ελλάδα από το εισαγόμενο φυσικό αέριο), με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσει κατά την ενεργειακή κρίση (2021-2022), είναι σκανδαλώδης. Εάν είχε εγκαίρως τεθεί σε λειτουργία, θα είχαν αποφευχθεί κρατικές δαπάνες 1.6 δις επιδοτήσεων στο ρεύμα, δηλαδή μέσα σε 18 μήνες θα είχε ήδη αποσβεστεί το κόστος κατασκευής της.

Δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός, ακολουθώντας κατά πόδας το δόγμα Τραμπ υπέρ των εξορύξεων, πραγματοποίησε στροφή 180 μοιρών στα ενεργειακά, από το “απεταξάμην” τα ορυκτά καύσιμα το 2019 στο “ωσαννά” στους ορυκτούς υδρογονάνθρακες το 2025.

Δεδομένου ότι η ΔΕΗ δεν είναι μια οιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει την καταστατική μειοψηφία στη μετοχική της σύνθεση.

Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος της ΔΕΗ εκλέχθηκε μεν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόπιν όμως πρότασης της ΕΕΣΥΠ, γνωστής ως Υπερταμείου, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι το Δημόσιο (βάσει του αρ.187 ν.4389/2016, ως έχει τροποποιηθεί με το αρ.4 ν.5131/2024).

Δεδομένου ότι η ΔΕΗ μέχρι αυτή τη στιγμή αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου σας ότι περιλαμβάνεται στους «εποπτευόμενους φορείς» σας.

Δεδομένων των εγγυήσεων που θεμελιώνονται στο Σύνταγμα αφενός μεν για τους Βουλευτές αφετέρου για τη δράση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, οι οποίες πόρρω απέχουν από τη θεσμική προσβολή που βιώσαμε με τις απαγορεύσεις εισόδου.

Δεδομένων των σφοδρών τεκμηριωμένων αντιδράσεων Φορέων της Δυτικής Μακεδονίας και πανελλαδικά, που έχουν επίσημα διατυπώσει την αντίθεσή τους στο χρονοδιάγραμμα απολιγνιτοποίησης, όπως το ΤΕΕ και βεβαίως η ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας.

Δεδομένου ότι ο “μεγάλος ασθενής” της ελληνικής οικονομίας, το ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, όπως αναλυτικά ανέδειξα κατά την κοινοβουλευτική συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, επιβαρύνεται υπέρμετρα από την επιλογή αντικατάστασης του εγχώριου λιγνίτη από το εισαγόμενο φυσικό αέριο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Για ποιους λόγους απαγορεύτηκε η είσοδος στην “Πτολεμαΐδα V” στον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης (9.1.2026) και προηγουμένως σε εμένα ως Βουλευτή μαζί με κλιμάκιο του κόμματος (8.9.2025), καθώς και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να μην επαναληφθεί αντίστοιχο αντιδημοκρατικό ατόπημα και να εκριζωθούν νοοτροπίες ότι αποτελούν “τσιφλίκι” του καθενός οι χώροι μιας Εταιρείας όπου το Δημόσιο εξακολουθεί να έχει καθοριστικό ρόλο;

2) Προτίθεστε να αποτρέψετε τον -επιζήμιο για το δημόσιο συμφέρον- σχεδιασμό μετατροπής της “Πτολεμαΐδας V” σε μονάδα φυσικού αερίου και να αποδεχτείτε το πάνδημο αίτημα για παράταση ζωής των λιγνιτικών μονάδων, τουλάχιστον έως ότου αποδώσει η ήδη δρομολογηθείσα αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων;