ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό

Αντίθετα, για τους επιχειρηματικούς ομίλους που θα το μεταφέρουν, θα κατασκευάζουν τις υποδομές και θα το εμπορεύονται σε άλλες χώρες, θα σημάνει νέες ευκαιρίες κερδοφορίας» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τις εξελίξεις σχετικά με τον «Κάθετο Διάδρομο» και καταλήγει:
«Την ίδια στιγμή ο λαός θα συνεχίζει να πληρώνει πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως συμβαίνει σήμερα, μετά από τόσες και τόσες υποσχέσεις για "ενεργειακή ασφάλεια" και "μείωση των τιμών" που έχει ακούσει από τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια και έχουν μία προς μία διαψευσθεί».