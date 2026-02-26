Σε λειτουργία από σήμερα το railway.gov.gr - Για πρώτη φορά, ζωντανή εικόνα τρένων σε πραγματικό χρόνο

Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το Railway.gov.gr, η νέα ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα εποπτείας του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που αξιοποιεί συνδυαστικά δορυφορικές τεχνολογίες υψηλής ακρίβειας για τον συνεχή εντοπισμό και την παρακολούθηση αμαξοστοιχιών σε εθνική κλίμακα, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο ψηφιακής επιτήρησης του σιδηροδρόμου.

Για πρώτη φορά, υπάρχει ζωντανή, δημόσια και διαρκής εικόνα της κυκλοφορίας των τρένων σε πραγματικό χρόνο, με έναρξη εφαρμογής στον κεντρικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Από σήμερα, οι πολίτες έχουν πρόσβαση στην παρακολούθηση των επιβατικών τρένων που κινούνται στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με σταδιακή επέκταση τους επόμενους δύο μήνες σε ολόκληρο το δίκτυο.

Έως τα τέλη Μαρτίου 2026 θα έχουν εξοπλιστεί με το σύστημα δορυφορικού εντοπισμού όλα τα τρένα που κυκλοφορούν στον άξονα από τον Πειραιά έως τα βόρεια σύνορα της χώρας, ενώ έως το τέλος Απριλίου 2026 το σύστημα θα έχει εγκατασταθεί στο σύνολο των αμαξοστοιχιών που κινούνται στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ελληνική πρωτοπορία στη δορυφορική εποπτεία

Το Railway.gov.gr αποτελεί μια ελληνική τεχνολογική καινοτομία στον τομέα των μεταφορών.

Κάθε συρμός εξοπλίζεται με σύστημα δορυφορικού εντοπισμού υψηλής ακρίβειας του railway.gov.gr, αξιοποιώντας το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό Galileo.

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει:

προσδιορισμό θέσης σε επίπεδο εκατοστών,

επιχειρησιακή διάκριση παράλληλων γραμμών,

συνεχή μετάδοση δεδομένων με καθυστέρηση μικρότερη των 1,2 δευτερολέπτων.

Σε αντίθεση με το συμβατικό GPS, που παρουσιάζει αποκλίσεις έως και 15 μέτρων, το railway.gov.gr παρέχει ακρίβεια επιπέδου γραμμής, λίγων εκατοστών.

Το σύστημα δεν βασίζεται μόνο στο δορυφορικό στίγμα. Συνδυάζει:

ψηφιακά χαρτογραφημένο μοντέλο του σιδηροδρομικού δικτύου,

αλγορίθμους αντιστοίχισης τροχιάς (map matching),

ώστε να προσδιορίζεται με βεβαιότητα σε ποια γραμμή κινείται κάθε τρένο — ακόμη και σε σήραγγες ή περιοχές με περιορισμένο σήμα.

Η ψηφιακή πλατφόρμα υιοθετεί επτά συστάσεις του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για το δυστύχημα των Τεμπών

Η λειτουργία του railway.gov.gr σηματοδοτεί και την ουσιαστική υιοθέτηση επτά εκ των δεκαεπτά συνολικά συστάσεων ασφαλείας που διατυπώθηκαν στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για το δυστύχημα των Τεμπών, σχετικά με τη λειτουργία και την εποπτεία του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος.

Μέσω του railway.gov.gr

μεγιστοποιείται η διαθεσιμότητα καταγεγραμμένων επιχειρησιακών δεδομένων,

καθίσταται δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργιών που σχετίζονται με την ασφάλεια,

ενισχύεται η κατανόηση και η διαχείριση κινδύνων σε πραγματικό χρόνο,

δημιουργείται τεκμηριωμένη βάση ανάλυσης περιστατικών και εξαγωγής επιχειρησιακών συμπερασμάτων,

αναβαθμίζεται η εποπτική ικανότητα του διαχειριστή υποδομής και των αρμόδιων αρχών.

Το railway.gov.gr ενσωματώνει βασικές συστάσεις του πορίσματος στον επιχειρησιακό μηχανισμό εποπτείας του σιδηροδρομικού δικτύου, καθιερώνοντας ένα μοντέλο διαρκούς ψηφιακής παρακολούθησης και τεκμηριωμένης ασφάλειας, βασισμένο σε πραγματικά δεδομένα.

Διαφάνεια προς τον πολίτη - Η πορεία των τρένων και live video streaming

Μέσα από το railway.gov.gr κάθε πολίτης μπορεί να βλέπει:

τη ζωντανή θέση των τρένων στον χάρτη,

την ταχύτητα και την κατεύθυνσή τους,

εκτιμώμενους χρόνους άφιξης,

ενημέρωση για καθυστερήσεις,

συνολική εικόνα της κυκλοφορίας.

Πρόσθετα, μέσω ζωντανής μετάδοσης βίντεο από κάμερα που έχει τοποθετηθεί, οι πολίτες μπορούν να βλέπουν εικόνα της πορείας του τρένου σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον δικλείδα ασφαλείας

Το railway.gov.gr δεν είναι μόνο εργαλείο ενημέρωσης.

Ενσωματώνει δυνατότητες:

αυτόματης ανίχνευσης κινδύνου σύγκρουσης,

άμεσων ειδοποιήσεων,

παρακολούθησης κρίσιμων σημείων και περιστατικών.

Σε περίπτωση απόκλισης ή έκτακτου συμβάντος, ενεργοποιούνται πρωτόκολλα ειδοποίησης προς τα κέντρα ελέγχου.

Το τρίπτυχο «Νέα Υποδομή – Νέα Τρένα – Νέοι Σταθμοί» για την επανεκκίνηση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου

Η λειτουργία του railway.gov.gr αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της συνολικής επανεκκίνησης του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Στις υποδομές, προχωρά η πλήρης αποκατάσταση και αναβάθμιση του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ώστε το καλοκαίρι του 2026 η γραμμή να διαθέτει 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ETCS on board σε 100 τρένα.

Στα τρένα, μετά από 20 χρόνια χωρίς προμήθεια νέων συρμών, υλοποιείται επένδυση 308 εκατ. ευρώ μέσω της αναθεωρημένης συμφωνίας με τον ιταλικό όμιλο Ferrovie dello Stato, με 23 ολοκαίνουργια τρένα να παραδίδονται σταδιακά έως το 2027 και αυστηρές ρήτρες υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Δοκιμαστικό νέο τρένο βρίσκεται ήδη στην χώρα μας και εκτελεί τα προβλεπόμενα δοκιμαστικά δρομολόγια.

Σε θεσμικό και οργανωτικό επίπεδο, δημιουργήθηκε ο νέος ενιαίος ΟΣΕ, καταργήθηκε η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του οργανισμού και θεσπίστηκε νέο πλαίσιο λειτουργίας με τον Ν. 5220/2025, αυστηρότερες ποινές για σοβαρά λάθη, ενίσχυση ΡΑΣ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ, νέα μοντέλα στελέχωσης και εκπαίδευσης με σύγχρονους προσομοιωτές, διενέργεια ψυχομετρικών εξετάσεων σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ και διεθνείς συνεργασίες.

Το railway.gov.gr έρχεται να συμπληρώσει αυτή τη μεταρρύθμιση ως το κεντρικό ψηφιακό εργαλείο εποπτείας. Μαζί με την πλήρη ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας, τη θεσμική αναδιάρθρωση και την ανανέωση του στόλου, ο σιδηρόδρομος περνά οριστικά από την αποσπασματική διαχείριση σε ένα ενιαίο, τεχνολογικά τεκμηριωμένο και μετρήσιμο μοντέλο λειτουργίας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε: «Από σήμερα, ο ελληνικός σιδηρόδρομος περνά σε μια νέα εποχή ψηφιακής καταγραφής και επιτήρησης. Όπως είχαμε δεσμευθεί από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντα μας στο Υπουργείο Μεταφορών, δημιουργήσαμε το railway.gov.gr και δίνουμε για πρώτη φορά ζωντανή, δημόσια και ακριβή εικόνα της κυκλοφορίας των τρένων.

Για πρώτη φορά, ο πολίτης αποκτά πραγματική ορατότητα στη λειτουργία του δικτύου. Ένας γονιός μπορεί να βλέπει σε πραγματικό χρόνο το τρένο με το οποίο ταξιδεύει το παιδί του και να γνωρίζει πού βρίσκεται κάθε στιγμή της διαδρομής.

Το σύστημα βασίζεται σε τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, με δυνατότητα εντοπισμού σε επίπεδο εκατοστών και συνεχή μετάδοση δεδομένων. Δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας, τα ενισχύει. Αποτελεί μια πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, ένα ψηφιακό δίχτυ που λειτουργεί διαρκώς, σε πραγματικό χρόνο.

Το railway.gov.gr δεν είναι απλώς μια εφαρμογή ενημέρωσης. Στο Κέντρο Ελέγχου του ΟΣΕ λειτουργεί πλέον ειδική ομάδα στελεχών που παρακολουθεί συνεχώς αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις του συστήματος. Αποστολή τους είναι να παρεμβαίνουν άμεσα όταν εντοπίζεται παραβίαση κανόνων κυκλοφορίας.

Δημιουργούμε μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας που λειτουργεί διαρκώς, σε πραγματικό χρόνο. Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να μην συγκρουστούν ποτέ ξανά τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Με το railway.gov.gr μπαίνει τέλος στην εποχή του “μπλάνκο” και περνάμε οριστικά από την εποχή της αβεβαιότητας στην εποχή της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της τεκμηριωμένης ασφάλειας».

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος δήλωσε: «Με το Railway.gov.gr η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που αξιοποιεί σε εθνική κλίμακα δορυφορικές τεχνολογίες υψηλής ακρίβειας για την επιχειρησιακή επιτήρηση του σιδηροδρόμου.

Δεν πρόκειται για μια απλή ψηφιακή εφαρμογή. Πρόκειται για μια νέα επιχειρησιακή υποδομή, όπου κάθε αμαξοστοιχία παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο, με ακρίβεια εκατοστών και βεβαιότητα ως προς τη γραμμή στην οποία κινείται.

Σήμερα ενεργοποιούμε την πρώτη έκδοση του συστήματος, που καλύπτει όλα τα επιβατικά δρομολόγια στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, εξελίσσεται η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού στο σύνολο των 140 μηχανών που κινούνται στο εθνικό δίκτυο, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης ορατότητα στα 2.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής.

Το Railway.gov.gr αποτελεί τον πυρήνα του νέου ψηφιακού ΟΣΕ. Ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, όπου οι κρίσιμες για την ασφάλεια διαδικασίες καταγράφονται ψηφιακά και η επιχειρησιακή απόδοση αποτυπώνεται σε πραγματικό χρόνο και μετρήσιμα κριτήρια.

Ο σιδηρόδρομος περνά οριστικά στην εποχή της τεκμηριωμένης εποπτείας και της διαρκούς ψηφιακής παρακολούθησης».