WWF: Ισχυρό μήνυμα των ευρωπαίων πολιτών για την προάσπιση των οδηγιών για τη φύση

Καθώς ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους, περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει ψήφισμα καλώντας την ΕΕ να υπερασπιστεί τη νομοθεσία της για την προστασία της φύσης

Ενώ οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη προστασίας της φύσης, η συμμαχία οργανώσεων #HandsOffNature – την οποία αποτελούν οι BirdLife Europe, ClientEarth, European Environmental Bureau και WWF EU – καλεί μέσα από την εκστρατεία της την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει την επανεξέταση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή και επαρκή χρηματοδότηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, αντί να την αποδυναμώσει.

Παρόλο που η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι το «stress test» της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση, δηλαδή των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους, αποσκοπεί στη «μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων», η συμμαχία των ΜΚΟ προειδοποιεί να μην παρουσιάζεται η προστασία του περιβάλλοντος ως «γραφειοκρατία» που πρέπει να περιοριστεί.

Οι συγκεκριμένοι νόμοι είχαν ήδη αξιολογηθεί ως «κατάλληλοι για τον σκοπό τους» στον «Έλεγχο έλεγχο καταλληλότητας» (Fitness Check) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2016. Συμβάλλουν στην προστασία των δασών, των υγροτόπων, των ποταμών και των οικοτόπων που παρέχουν καθαρό νερό, υγιή εδάφη και ανθεκτικότητα απέναντι σε κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι ξηρασίες.

Όπως καταδεικνύει η κλιματική κρίση, πρόκειται για ουσιώδεις προστατευτικές δικλίδες τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τη φύση, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση υγιών οικοσυστημάτων, τα οποία αποτελούν θεμέλιο για τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα, ασφάλεια και ευημερία της Ευρώπης.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι επίσης σαφείς ως προς την επιθυμία τους για ισχυρότερη δράση με στόχο την προστασία της φύσης. Η πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου διαπίστωσε ότι σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι θεωρούν σημαντικό να ανακοπεί η απώλεια της βιοποικιλότητας, ενώ το 94% δηλώνει ότι η προστασία της φύσης είναι σημαντική για τη μακροπρόθεσμη οικονομική μας ευημερία.

Σε ξεχωριστό ψήφισμα, το οποίο οργανώθηκε από τη συμμαχία #HandsOffNature, περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν καλέσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην ΕΕ να υπερασπιστούν τους νόμους που προστατεύουν τη φύση και την άγρια ζωή της Ευρώπης.

«Το “stress test” της Επιτροπής δεν πρέπει να μετατραπεί σε κερκόπορτα για την αποδυνάμωση της περιβαλλοντικής προστασίας. Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει ακόμη ένα καλοκαίρι ακραίας ζέστης, δασικών πυρκαγιών και ξηρασίας, η αποδυνάμωση των νόμων που προστατεύουν τα δάση, τους υγροτόπους και την άγρια ζωή μας θα ήταν απερίσκεπτη και βαθιά ανεύθυνη. Το μήνυμα των πολιτών είναι σαφές: Η ΕΕ πρέπει να υπερασπιστεί τους νόμους που προστατεύουν τους ανθρώπους και τη φύση», δήλωσε η συμμαχία Hands Off Nature.

φωτογραφία: © Φώτης Καφέτσης / Click στη φύση / LIFE-IP 4 NATURA