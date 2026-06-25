ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Γιάννης Μπρατάκος για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ: Σαφές πλαίσιο, χωρίς αναδρομικότητα και διοικητική ακινητοποίηση της αγοράς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/06/2026 - 15:42
Το ZAP Taxi Club στο 7th Electric Vehicles Conference: Γιατί η ηλεκτροκίνηση των ταξί κρίνεται στη χρηματοδότηση και τις υποδομές φόρτισης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/06/2026 - 15:25
Υ. Α. για διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ που αφορά σεισμικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης σε Δυτική και Νότια Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/06/2026 - 15:05
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Ομολογία ΑΔΜΗΕ για “συμφέροντα” που ωφελούνται από την καθυστέρηση υλοποίησης των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 14:53
Στ. Παπασταύρου: Καταδικάζουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 14:13
Έρευνα EY: Στο επίκεντρο η ενεργειακή ευημερία για τους Έλληνες καταναλωτές, σε ένα περιβάλλον πιέσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/06/2026 - 13:29
Απάντηση Π. Κουκουλόπουλου στην Ανακοίνωση της ΔΕΗ: Η Δυτική Μακεδονία ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 13:02
Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία που έγινε στόχος επιδρομής της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
25/06/2026 - 12:32
“Με κοιτάς που σε κοιτάω;”: τι κάνουν ένας ροφός κι ένα χταπόδι στο Αττικό Μετρό;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/06/2026 - 12:07
Δήμος Αθηναίων: Ενισχύεται ο στόλος της Δημοτικής Αστυνομίας με 20 νέα ηλεκτρικά οχήματα και 30 δίκυκλα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/06/2026 - 11:46
Η Ευρώπη χρειάζεται στόχο για τις ΑΠΕ έως το 2040 – Κίνδυνος να χαθούν η ενεργειακή ασφάλεια, οι επενδύσεις και η βιομηχανική της ηγεσία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/06/2026 - 11:35
Η Hellenic Cables αναλαμβάνει το Α μέρος της συμφωνίας-πλαίσιο του ΑΔΜΗΕ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις ελληνικών νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/06/2026 - 11:19
CR Index Awards 2026: Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που ενσωματώνουν βιώσιμες πρακτικές και ESG κριτήρια στη στρατηγική τους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/06/2026 - 10:27
Στο Λουξεμβούργο ο Σταύρος Παπασταύρου για τα Συμβούλια των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 09:59
Ν.Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 09:39
Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για την εφαρμογή των νέων απαλλαγών από το τέλος υπέρ ΕΡΤ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/06/2026 - 09:01
10 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας από το ΥΠΕΝ σε 9 νησιωτικούς Δήμους ύψους 15 εκ. ευρώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/06/2026 - 08:37
Η ATLANTIC SEE LNG TRADE επιταχύνει την ανάπτυξή της στον Κάθετο Διάδρομο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/06/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: «Ιερή αγελάδα» του νεοφιλελευθερισμού το 5% στα μερίσματα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/06/2026 - 08:05
Ο χάρτης των ενεργειακών κοινοτήτων: Πού προχωρούν και πού ακυρώνονται τα περισσότερα έργα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/06/2026 - 08:02
Ελληνικά Καλώδια: Νέα ώθηση στην επένδυση των 72 εκατ. ευρώ για καλώδια υψηλής τάσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/06/2026 - 07:58
Το απλό κόλπο που κρατάει το σπίτι έως και 10 βαθμούς πιο δροσερό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/06/2026 - 06:37
2.500 στρέμματα στον Υμηττό παραμένουν να καθαριστούν ακόμη και σήμερα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/06/2026 - 15:48
Στον ανακριτή οι 5 συλληφθέντες για τις ρευματοκλοπές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 15:40
Η Huawei θέτει νέα πρότυπα στα φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας με διεθνή διάκριση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 15:30
Αλλαγή Σύνθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΒΑΞ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 15:21
Οι απόψεις και προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 15:10
Τι δείχνουν τα δεδομένα για τις πυρκαγιές καθώς ανοίγει το καλοκαίρι και ποιο είναι το πραγματικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/06/2026 - 14:31
Δ.Α.Ο.Ε: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/06/2026 - 14:16
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Αμιγώς πολιτικό θέμα η καθυστέρηση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/06/2026 - 13:48

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

“Με κοιτάς που σε κοιτάω;”: τι κάνουν ένας ροφός κι ένα χταπόδι στο Αττικό Μετρό;

“Με κοιτάς που σε κοιτάω;”: τι κάνουν ένας ροφός κι ένα χταπόδι στο Αττικό Μετρό;
Newsroom
Πέμπτη, 25/06/2026 - 12:07
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τι μπορεί να ζητάει ένα κεφαλόποδο από έναν βιαστικό άνθρωπο της πόλης; Η νέα καμπάνια των Greenpeace Greece, WWF Ελλάς και Vouliwatch στο Αττικό Μετρό μας καλεί να κοιτάξουμε τα ζώα στα μάτια, να κοιτάξουμε τη θάλασσα και το φυσικό περιβάλλον με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα.

Η νέα καμπάνια των Greenpeace, WWF Ελλάς και Vouliwatch μάς καλεί να δούμε κάτι ενδιαφέρον…

Μέσα στην καθημερινότητά μας, σπάνια στεκόμαστε να σκεφτούμε τη θαλάσσια ζωή, τα ζώα της θάλασσας, τα θαλάσσια οικοσυστήματα- χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινότητά μας δεν τα επηρεάζουμε.

Όπως πιστώνεται στην εμβληματική Dr. Jane Goodall, “Δεν μπορείς να περάσεις ούτε μία μέρα χωρίς να επηρεάσεις τον κόσμο γύρω σου. Ό,τι κάνεις έχει αντίκτυπο, και πρέπει να αποφασίσεις τι είδους αντίκτυπο θέλεις να έχεις.”

Οι αγοραστικές μας επιλογές, η διατροφή μας, οι διακοπές μας, το ενεργειακό μας σύστημα, η πολιτική, επηρεάζουν τη θάλασσα και τα είδη της κάθε μέρα. Παρότι η θάλασσα είναι παντού γύρω μας, οι πραγματικές ανάγκες της μάς είναι συχνά αόρατες…

Η νέα επικοινωνιακή Καμπάνια “Με κοιτάς που σε κοιτάω” μάς καλεί να κάνουμε το αόρατο ορατό. Μέσα από αφίσεις σε σταθμούς και συρμούς του μετρό, ψάρια και χταπόδια μας καλούν να τα κοιτάξουμε και αναρωτηθούμε τι μπορεί αυτά τα είδη να θέλουν από εμάς. Τι μπορεί να ζητάει ένα κεφαλόποδο από έναν βιαστικό άνθρωπο της πόλης;

Το QR στις εικόνες μας παραπέμπει στο WeSeaYou, το πρώτο εργαλείο για την καταγραφή και παρακολούθηση των πολιτικών εξελίξεων για θέματα θαλάσσιας προστασίας στην Ελλάδα. Μέσα στον ιστότοπο, ο πολίτης βλέπει το θέμα “Θάλασσα” με μια νέα ματιά. Μέσα από τον διαδραστικό χάρτη μπορεί να εξερευνήσει τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές ανά την Ελλάδα: πού βρίσκονται, τι σημαίνει το ότι είναι προστατευόμενες, τι ζει και τι προστατεύεται εκεί και γιατί. Το ελληνικό θαλάσσιο τοπίο, αλλιώς.

Μέσα από το Γλωσσάρι η χρήστρια μπορεί να περιηγηθεί στην αλφάβητο της… θάλασσας, μαθαίνοντας τη συχνά δύσκολη ορολογία που διέπει τις συζητήσεις για τη θάλασσα: τι θα πει βιοποικιλότητα, τι είναι το Σύμφωνο για τους Ωκεανούς, τι ακριβώς είναι τα θαλάσσια καταφύγια;

Το Παρατηρητήριο WeSeaYou γεννήθηκε ως μια πρωτοβουλία ουσιαστικής καταγραφής και παρακολούθησης των 21 δεσμεύσεων της κυβέρνησης απέναντι στη θαλάσσια προστασία το 2024. Οι 8 από τις 21 δεσμεύσεις που αφορούν τα θαλάσσια πάρκα παρακολουθούνται στενά από το Παρατηρητήριο, ενώ σε ποσοστά αποτυπώνονται τα βήματα προς εκπλήρωση της κάθε μιας. Με τον τρόπο αυτό, ο πολίτης μπορεί εύκολα, γρήγορα και οπτικά να κατανοήσει το πολιτικό σκηνικό για τη θαλάσσια προστασία στην Ελλάδα. Παράλληλα, στο WeSeaYou θα βρει κανείς επίσημες εκθέσεις, άρθρα, κείμενα και νέα των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για την προστασία της θάλασσας στην Ελλάδα.

To WeSeaYou μας καλεί να δούμε τη θάλασσα αλλιώς: να γνωρίσουμε τις ανάγκες και τα είδη της. Να μάθουμε τις νομοθεσίες που την προστατεύουν. Να διαβάσουμε τις θέσεις των επιστημονικών φορέων για τη θαλάσσια ρύπανση, την αλιεία, την κλιματική κρίση και όσα απειλούν τις θάλασσες.

Για τις επόμενες λίγες μέρες οι σταθμοί του μετρό μας καλούν να κοιτάξουμε: να κοιτάξουμε τα ζώα στα μάτια, να κοιτάξουμε τη θάλασσα με ενδιαφέρον και να κοιτάξουμε το φυσικό περιβάλλον με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα.

κείμενο: ΗρώΤσαρμποπούλου-Φωκιανού

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

10 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας από το ΥΠΕΝ σε 9 νησιωτικούς Δήμους ύψους 15 εκ. ευρώ
10 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας από το ΥΠΕΝ σε 9 νησιωτικούς Δήμους ύψους 15 εκ. ευρώ 25 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευ.Τουρνάς: Η πρόληψη δεν είναι κάτι που σταματάει σήμερα – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευ.Τουρνάς: Η πρόληψη δεν είναι κάτι που σταματάει σήμερα – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Σ. Αρναούτογλου: Η Δεξιά παγώνει την προστασία των υδάτων και στέλνει τον λογαριασμό στους πολίτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ. Αρναούτογλου: Η Δεξιά παγώνει την προστασία των υδάτων και στέλνει τον λογαριασμό στους πολίτες

Ευ. Τουρνάς προς τους Δήμους της Αττικής: Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για ακαθάριστα οικόπεδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευ. Τουρνάς προς τους Δήμους της Αττικής: Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για ακαθάριστα οικόπεδα

Η LG Electronics στηρίζει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η LG Electronics στηρίζει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

WWF: Αυτή να είναι η τελευταία ευρωπαϊκή κρίση που προκαλείται από τα ορυκτά καύσιμα: ανοιχτή επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

WWF: Αυτή να είναι η τελευταία ευρωπαϊκή κρίση που προκαλείται από τα ορυκτά καύσιμα: ανοιχτή επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ

Φρένο στο greenwashing: Τι δεν θα μπορούν πλέον να ισχυρίζονται οι επιχειρήσεις
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φρένο στο greenwashing: Τι δεν θα μπορούν πλέον να ισχυρίζονται οι επιχειρήσεις