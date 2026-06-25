“Με κοιτάς που σε κοιτάω;”: τι κάνουν ένας ροφός κι ένα χταπόδι στο Αττικό Μετρό;

Τι μπορεί να ζητάει ένα κεφαλόποδο από έναν βιαστικό άνθρωπο της πόλης; Η νέα καμπάνια των Greenpeace Greece, WWF Ελλάς και Vouliwatch στο Αττικό Μετρό μας καλεί να κοιτάξουμε τα ζώα στα μάτια, να κοιτάξουμε τη θάλασσα και το φυσικό περιβάλλον με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα.

Η νέα καμπάνια των Greenpeace, WWF Ελλάς και Vouliwatch μάς καλεί να δούμε κάτι ενδιαφέρον…

Μέσα στην καθημερινότητά μας, σπάνια στεκόμαστε να σκεφτούμε τη θαλάσσια ζωή, τα ζώα της θάλασσας, τα θαλάσσια οικοσυστήματα- χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινότητά μας δεν τα επηρεάζουμε.

Όπως πιστώνεται στην εμβληματική Dr. Jane Goodall, “Δεν μπορείς να περάσεις ούτε μία μέρα χωρίς να επηρεάσεις τον κόσμο γύρω σου. Ό,τι κάνεις έχει αντίκτυπο, και πρέπει να αποφασίσεις τι είδους αντίκτυπο θέλεις να έχεις.”

Οι αγοραστικές μας επιλογές, η διατροφή μας, οι διακοπές μας, το ενεργειακό μας σύστημα, η πολιτική, επηρεάζουν τη θάλασσα και τα είδη της κάθε μέρα. Παρότι η θάλασσα είναι παντού γύρω μας, οι πραγματικές ανάγκες της μάς είναι συχνά αόρατες…

Η νέα επικοινωνιακή Καμπάνια “Με κοιτάς που σε κοιτάω” μάς καλεί να κάνουμε το αόρατο ορατό. Μέσα από αφίσεις σε σταθμούς και συρμούς του μετρό, ψάρια και χταπόδια μας καλούν να τα κοιτάξουμε και αναρωτηθούμε τι μπορεί αυτά τα είδη να θέλουν από εμάς. Τι μπορεί να ζητάει ένα κεφαλόποδο από έναν βιαστικό άνθρωπο της πόλης;

Το QR στις εικόνες μας παραπέμπει στο WeSeaYou, το πρώτο εργαλείο για την καταγραφή και παρακολούθηση των πολιτικών εξελίξεων για θέματα θαλάσσιας προστασίας στην Ελλάδα. Μέσα στον ιστότοπο, ο πολίτης βλέπει το θέμα “Θάλασσα” με μια νέα ματιά. Μέσα από τον διαδραστικό χάρτη μπορεί να εξερευνήσει τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές ανά την Ελλάδα: πού βρίσκονται, τι σημαίνει το ότι είναι προστατευόμενες, τι ζει και τι προστατεύεται εκεί και γιατί. Το ελληνικό θαλάσσιο τοπίο, αλλιώς.

Μέσα από το Γλωσσάρι η χρήστρια μπορεί να περιηγηθεί στην αλφάβητο της… θάλασσας, μαθαίνοντας τη συχνά δύσκολη ορολογία που διέπει τις συζητήσεις για τη θάλασσα: τι θα πει βιοποικιλότητα, τι είναι το Σύμφωνο για τους Ωκεανούς, τι ακριβώς είναι τα θαλάσσια καταφύγια;

Το Παρατηρητήριο WeSeaYou γεννήθηκε ως μια πρωτοβουλία ουσιαστικής καταγραφής και παρακολούθησης των 21 δεσμεύσεων της κυβέρνησης απέναντι στη θαλάσσια προστασία το 2024. Οι 8 από τις 21 δεσμεύσεις που αφορούν τα θαλάσσια πάρκα παρακολουθούνται στενά από το Παρατηρητήριο, ενώ σε ποσοστά αποτυπώνονται τα βήματα προς εκπλήρωση της κάθε μιας. Με τον τρόπο αυτό, ο πολίτης μπορεί εύκολα, γρήγορα και οπτικά να κατανοήσει το πολιτικό σκηνικό για τη θαλάσσια προστασία στην Ελλάδα. Παράλληλα, στο WeSeaYou θα βρει κανείς επίσημες εκθέσεις, άρθρα, κείμενα και νέα των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για την προστασία της θάλασσας στην Ελλάδα.

To WeSeaYou μας καλεί να δούμε τη θάλασσα αλλιώς: να γνωρίσουμε τις ανάγκες και τα είδη της. Να μάθουμε τις νομοθεσίες που την προστατεύουν. Να διαβάσουμε τις θέσεις των επιστημονικών φορέων για τη θαλάσσια ρύπανση, την αλιεία, την κλιματική κρίση και όσα απειλούν τις θάλασσες.

Για τις επόμενες λίγες μέρες οι σταθμοί του μετρό μας καλούν να κοιτάξουμε: να κοιτάξουμε τα ζώα στα μάτια, να κοιτάξουμε τη θάλασσα με ενδιαφέρον και να κοιτάξουμε το φυσικό περιβάλλον με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα.

κείμενο: ΗρώΤσαρμποπούλου-Φωκιανού