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WWF: Αυτή να είναι η τελευταία ευρωπαϊκή κρίση που προκαλείται από τα ορυκτά καύσιμα: ανοιχτή επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ

WWF: Αυτή να είναι η τελευταία ευρωπαϊκή κρίση που προκαλείται από τα ορυκτά καύσιμα: ανοιχτή επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ
Newsroom
Τετάρτη, 17/06/2026 - 11:47
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Εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18-19 Ιουνίου 2026, μια ευρεία συμμαχία 21 φορέων καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία ώστε αυτή να είναι η τελευταία κρίση που πλήττει την Ευρώπη λόγω των ορυκτών καυσίμων.

Σε ανοιχτή κοινή επιστολή τους, μια συμμαχία συνδικαλιστικών οργανισμών, ομάδων καταναλωτών, φορέων του κλάδου της καθαρής ενέργειας, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ακαδημαϊκών υποστηρίζει ότι η οικονομική ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και η ανθεκτικότητα στις διακυμάνσεις των τιμών δεν μπορούν να διασφαλιστούν όσο η Ευρώπη παραμένει δομικά εξαρτημένη από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η Ευρώπη διαθέτει τις τεχνολογίες, τη δημόσια υποστήριξη, τη βιομηχανική τεχνογνωσία και τα πολιτικά εργαλεία για να ηγηθεί αυτής της μεταμόρφωσης. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική αποφασιστικότητα για την υλοποίησή της.

Οι υπογράφοντες καλούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση σε τέσσερις προτεραιότητες: την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και του βιομηχανικού εκσυγχρονισμού, την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης κανονιστικής βεβαιότητας για τις επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια, τη θέσπιση ενός στρατηγικού πλαισίου για την ανεξαρτησία από τα ορυκτά καύσιμα και την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων στην κλίμακα που απαιτεί η πρόκληση.

Η επιστολή, την οποία το WWF Ελλάς έστειλε στον υπουργό και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνυπογράφεται από τους εξής φορείς: E3G, Beyond Fossil Fuels, Energy Storage Europe, Eurosif, IndustriAll, Beuc-The European Consumer Organisation, Global Renewables Alliance, Climate Alliance, European Heat Pump Association, Eurocadres, EGEC Geothermal, E-Mobility Europe, International Hydropower Association, REScoop.EU, Climate Action Network (CAN) Europe, ENERGYCITIES, Solar Impulse Foundation, CLG Europe, SuperGrid Europe, Solidar, WWF

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