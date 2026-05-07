Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα

Η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται με ανησυχητικά γρήγορους ρυθμούς, σε βαθμό που το φαινόμενο είναι πλέον ορατό ακόμη και από το διάστημα.

Δορυφορικές εικόνες από προηγμένο σύστημα ραντάρ της NASA καταγράφουν καθίζηση που ξεπερνά τη μισή ίντσα τον μήνα, κατατάσσοντας τη μεξικανική πρωτεύουσα ανάμεσα στις ταχύτερα βυθιζόμενες μεγάλες πόλεις του πλανήτη.

Η τεράστια μητροπολιτική περιοχή, όπου ζουν περίπου 22 εκατομμύρια άνθρωποι, έχει αναπτυχθεί πάνω σε λίμνη μεγάλου υψομέτρου και σε έναν αρχαίο υδροφορέα, από τον οποίο προέρχεται περίπου το 60% του πόσιμου νερού της πόλης. Η υπεράντληση νερού επί δεκαετίες έχει αποδυναμώσει τα υπόγεια στρώματα, προκαλώντας σταδιακή καθίζηση του εδάφους.

Παράλληλα, η υπερβολική εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων έχει οδηγήσει σε χρόνια υδατική κρίση, με την πόλη να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας μελλοντικής «day zero», οπότε η παροχή νερού θα μπορούσε να διακοπεί.

Το πρόβλημα επιτείνεται από τη συνεχή αστική ανάπτυξη: Η επέκταση των υποδομών και των κτιρίων προσθέτει επιπλέον βάρος σε εδάφη πλούσια σε άργιλο, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη συμπίεση. Η καθίζηση είχε ήδη καταγραφεί από τη δεκαετία του 1920, όμως σήμερα οι επιπτώσεις είναι πιο ορατές από ποτέ: δρόμοι ρηγματώνονται, κτίρια γέρνουν και υποδομές μεταφορών υφίστανται σοβαρές ζημιές.

Νέα στοιχεία από τον δορυφόρο NISAR - κοινό πρόγραμμα της NASA και του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικής Έρευνας - αποτυπώνουν με ακρίβεια την έκταση του φαινομένου. Ο δορυφόρος έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί λεπτές κινήσεις της επιφάνειας της Γης και θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα συστήματα ραντάρ που έχουν τεθεί ποτέ σε τροχιά.

Είναι χαρακτηριστικό πως μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, κατά την ξηρή περίοδο της πόλης, καταγράφηκε καθίζηση έως και 0,8 ίντσες τον μήνα - περισσότερο από 9,5 ίντσες ετησίως. Από τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο Benito Juarez.

Ενδεικτική είναι και η περίπτωση του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας, ιστορικού μνημείου που ανεγέρθηκε το 1910: στη βάση του έχουν προστεθεί 14 σκαλοπάτια, καθώς το έδαφος συνεχίζει να υποχωρεί.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα δεδομένα του NISAR αποτελούν μόνο την αρχή, καθώς ο δορυφόρος θα επιτρέψει την παρακολούθηση παρόμοιων φαινομένων και άλλων δυναμικών διεργασιών σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Πηγή: CNN