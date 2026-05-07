Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
07/05/2026 - 12:18
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
07/05/2026 - 11:46
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
07/05/2026 - 10:51
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
07/05/2026 - 10:18
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
07/05/2026 - 10:02
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
07/05/2026 - 09:43
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
07/05/2026 - 09:22
ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
07/05/2026 - 09:04
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
07/05/2026 - 08:39
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
07/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
07/05/2026 - 08:12
Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
07/05/2026 - 08:06
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
07/05/2026 - 08:03
Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο
07/05/2026 - 06:42
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
07/05/2026 - 06:42
Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
06/05/2026 - 15:56
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
06/05/2026 - 15:42
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
06/05/2026 - 14:13
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
06/05/2026 - 14:11
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
06/05/2026 - 14:26
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
06/05/2026 - 14:09
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
06/05/2026 - 13:35
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
06/05/2026 - 13:24
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
06/05/2026 - 12:50

Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα

Πέμπτη, 07/05/2026 - 06:42
Η καθίζηση είχε ήδη καταγραφεί από τη δεκαετία του 1920, όμως σήμερα οι επιπτώσεις είναι πιο ορατές από ποτέ.

Η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται με ανησυχητικά γρήγορους ρυθμούς, σε βαθμό που το φαινόμενο είναι πλέον ορατό ακόμη και από το διάστημα.

Δορυφορικές εικόνες από προηγμένο σύστημα ραντάρ της NASA καταγράφουν καθίζηση που ξεπερνά τη μισή ίντσα τον μήνα, κατατάσσοντας τη μεξικανική πρωτεύουσα ανάμεσα στις ταχύτερα βυθιζόμενες μεγάλες πόλεις του πλανήτη.

Η τεράστια μητροπολιτική περιοχή, όπου ζουν περίπου 22 εκατομμύρια άνθρωποι, έχει αναπτυχθεί πάνω σε λίμνη μεγάλου υψομέτρου και σε έναν αρχαίο υδροφορέα, από τον οποίο προέρχεται περίπου το 60% του πόσιμου νερού της πόλης. Η υπεράντληση νερού επί δεκαετίες έχει αποδυναμώσει τα υπόγεια στρώματα, προκαλώντας σταδιακή καθίζηση του εδάφους.

Παράλληλα, η υπερβολική εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων έχει οδηγήσει σε χρόνια υδατική κρίση, με την πόλη να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας μελλοντικής «day zero», οπότε η παροχή νερού θα μπορούσε να διακοπεί.

Το πρόβλημα επιτείνεται από τη συνεχή αστική ανάπτυξη: Η επέκταση των υποδομών και των κτιρίων προσθέτει επιπλέον βάρος σε εδάφη πλούσια σε άργιλο, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη συμπίεση. Η καθίζηση είχε ήδη καταγραφεί από τη δεκαετία του 1920, όμως σήμερα οι επιπτώσεις είναι πιο ορατές από ποτέ: δρόμοι ρηγματώνονται, κτίρια γέρνουν και υποδομές μεταφορών υφίστανται σοβαρές ζημιές.

Νέα στοιχεία από τον δορυφόρο NISAR - κοινό πρόγραμμα της NASA και του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικής Έρευνας - αποτυπώνουν με ακρίβεια την έκταση του φαινομένου. Ο δορυφόρος έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί λεπτές κινήσεις της επιφάνειας της Γης και θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα συστήματα ραντάρ που έχουν τεθεί ποτέ σε τροχιά.

Είναι χαρακτηριστικό πως μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, κατά την ξηρή περίοδο της πόλης, καταγράφηκε καθίζηση έως και 0,8 ίντσες τον μήνα - περισσότερο από 9,5 ίντσες ετησίως. Από τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο Benito Juarez.

Ενδεικτική είναι και η περίπτωση του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας, ιστορικού μνημείου που ανεγέρθηκε το 1910: στη βάση του έχουν προστεθεί 14 σκαλοπάτια, καθώς το έδαφος συνεχίζει να υποχωρεί.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα δεδομένα του NISAR αποτελούν μόνο την αρχή, καθώς ο δορυφόρος θα επιτρέψει την παρακολούθηση παρόμοιων φαινομένων και άλλων δυναμικών διεργασιών σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Πηγή: CNN

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 06:42
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ 06 Μαϊος 2026
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια

Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
Σε παραλίες έφτασε πετρέλαιο που διέρρευσε στον Κόλπο του Μεξικού
Συνεργασία για προμήθεια LNG πρότεινε το Μεξικό στη Γερμανία
Το Μεξικό θα αγοράσει το μερίδιο Shell στο διυλιστήριο του Τέξας για 600 εκατομμύρια δολάρια
Nordex: Νέα παραγγελία ανεμογεννητριών 96 MW για αιολικό πάρκο στο Μεξικό
Η Σωληνουργεία Κορίνθου επελέγη για το υποθαλάσσιο έργο σε μεγάλο βάθος King's Quay στον κόλπο του Μεξικού.
