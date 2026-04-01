ΕΝΔΙΑΛΕ: Πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

Σε φάση επέκτασης και τεχνολογικής αναβάθμισης περνά η ΕΝΔΙΑΛΕ, με αιχμή τη δημιουργία νέου κέντρου συλλογής στη ΒΙΠΕ Καβάλας και την ενίσχυση της παρουσίας της σε ευρωπαϊκά δίκτυα διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων) που ελέγχεται κατά 100% από την LPC, θυγατρική του ομίλου Motor Oil, θα θέσει σε λειτουργία στο πρώτο εξάμηνο του 2027 το νέο κέντρο συλλογής χρησιμοποιημένων λιπαντικών της ΕΝΔΙΑΛΕ σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή της Καβάλας, το οποίο έχει εισέλθει στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Την ίδια ώρα βρίσκεται προ των πυλών μνημόνιο συνεργασίας με το ιταλικό Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΛΕ CONOU, το παλαιότερο σύστημα της Ευρώπης, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου συστημάτων διαχείρισης ανά την Ευρώπη. Άλλωστε ήδη γίνεται για αυτό συζητήσεις με τα αντίστοιχα συστήματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ αποτελεί πρότυπο κυκλικής οικονομίας με υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης. Μάλιστα βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση μεταξύ των αντίστοιχων συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας ταυτόχρονα χαμηλό κόστος διαχείρισης, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 18 ευρώ ανά τόνο παλαιού λιπαντικού, ποσό που είναι τέσσερις φορές χαμηλότερο από το κόστος του αμέσως επόμενου φθηνότερου συστήματος στην ΕΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε χθες σε συνέντευξη τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ Γιώργος Δεληγιώργης το ποσοστό συλλογής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στην Ελλάδα το 2025 έφθασε στο 81 % (έναντι ευρωπαϊκού στόχου 70 %) και το ποσοστό αναγέννησης 100 % (έναντι στόχου 70 %). Συγκεκριμένα από τους 38.610 τόνους αποβλήτων λιπαντικών, συλλέχθηκαν 31.448 τόνοι, και οδηγήθηκαν σε αναγέννηση.

Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια συλλέγονται από συνεργεία αυτοκινήτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλοία κλπ, συγκεντρώνονται στις δεξαμενές της ΕΝΔΙΑΛΕ ανά την Ελλάδα και από εκεί διοχετεύονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας όπου γίνεται η αναγέννηση προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν ως βάση για την παραγωγή λιπαντικών. Η ΕΝΔΙΑΛΕ εκτιμά ότι λειτουργούν περίπου 15.000-20.000 σημεία συλλογής λιπαντικών ελαίων σε όλη την Ελλάδα μεταξύ των οποίων και 43 ΚΤΕΟ.

Οι επενδύσεις αναβάθμισης του συστήματος συλλογής και διαχείρισης των λιπαντικών που προωθεί η ΕΝΙΔΑΛΕ συνοψίζονται στα εξής:

Μετέγκατασταση του Κέντρου Συλλογής Καβάλας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ Καβάλας και τον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Συλλογής Θεσσαλονίκης.

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εντύπου Αναγνώρισης (e-Έντυπο), το οποίο αντικαθιστά τα χειρόγραφα έντυπα που συμπληρώνονταν σε όλα τα στάδια διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών. Η νέα εφαρμογή συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ταχύτητας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας διαχείρισης.

Αγορά νέων οργάνων ανάλυσης με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

Ανάπτυξη συνεργασιών με ομοειδείς φορείς, όπως με το ιταλικό Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΛΕ CONOU με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών καθώς και τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

Ο επικεφαλής της ΕΝΔΙΑΛΕ δήλωσε σχετικά ότι «για ακόμη μία χρονιά αποδεικνύουμε ότι με καθημερινό έργο και μετρήσιμα αποτελέσματα, η χώρα μας πρωτοπορεί διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Συνεχίζουμε με συνέπεια, επενδύοντας στην αναβάθμιση των υποδομών, στην εισαγωγή της καινοτομίας, στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και στην ενημέρωση των πολιτών, με στόχο ακόμη υψηλότερες κορυφές και πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον».