ΕΝΔΙΑΛΕ: Πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
ΕΝΔΙΑΛΕ: Πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

ΕΝΔΙΑΛΕ: Πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
Άννα Διανά
Τετάρτη, 01/04/2026 - 08:03

Νέες επενδύσεις και διεθνείς συνέργειες

Σε φάση επέκτασης και τεχνολογικής αναβάθμισης περνά η ΕΝΔΙΑΛΕ, με αιχμή τη δημιουργία νέου κέντρου συλλογής στη ΒΙΠΕ Καβάλας και την ενίσχυση της παρουσίας της σε ευρωπαϊκά δίκτυα διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων) που ελέγχεται κατά 100% από την LPC, θυγατρική του ομίλου Motor Oil, θα θέσει σε λειτουργία στο πρώτο εξάμηνο του 2027 το νέο κέντρο συλλογής χρησιμοποιημένων λιπαντικών της ΕΝΔΙΑΛΕ σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή της Καβάλας, το οποίο έχει εισέλθει στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Την ίδια ώρα βρίσκεται προ των πυλών μνημόνιο συνεργασίας με το ιταλικό Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΛΕ CONOU, το παλαιότερο σύστημα της Ευρώπης, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου συστημάτων διαχείρισης ανά την Ευρώπη. Άλλωστε ήδη γίνεται για αυτό συζητήσεις με τα αντίστοιχα συστήματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ αποτελεί πρότυπο κυκλικής οικονομίας με υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης. Μάλιστα βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση μεταξύ των αντίστοιχων συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας ταυτόχρονα χαμηλό κόστος διαχείρισης, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 18 ευρώ ανά τόνο παλαιού λιπαντικού, ποσό που είναι τέσσερις φορές χαμηλότερο από το κόστος του αμέσως επόμενου φθηνότερου συστήματος στην ΕΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε χθες σε συνέντευξη τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ Γιώργος Δεληγιώργης το ποσοστό συλλογής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στην Ελλάδα το 2025 έφθασε στο 81 % (έναντι ευρωπαϊκού στόχου 70 %) και το ποσοστό αναγέννησης 100 % (έναντι στόχου 70 %). Συγκεκριμένα από τους 38.610 τόνους αποβλήτων λιπαντικών, συλλέχθηκαν 31.448 τόνοι, και οδηγήθηκαν σε αναγέννηση.

Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια συλλέγονται από συνεργεία αυτοκινήτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλοία κλπ, συγκεντρώνονται στις δεξαμενές της ΕΝΔΙΑΛΕ ανά την Ελλάδα και από εκεί διοχετεύονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας όπου γίνεται η αναγέννηση προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν ως βάση για την παραγωγή λιπαντικών. Η ΕΝΔΙΑΛΕ εκτιμά ότι λειτουργούν περίπου 15.000-20.000 σημεία συλλογής λιπαντικών ελαίων σε όλη την Ελλάδα μεταξύ των οποίων και 43 ΚΤΕΟ.

Οι επενδύσεις αναβάθμισης του συστήματος συλλογής και διαχείρισης των λιπαντικών που προωθεί η ΕΝΙΔΑΛΕ συνοψίζονται στα εξής:

  • Μετέγκατασταση του Κέντρου Συλλογής Καβάλας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ Καβάλας και τον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Συλλογής Θεσσαλονίκης.
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εντύπου Αναγνώρισης (e-Έντυπο), το οποίο αντικαθιστά τα χειρόγραφα έντυπα που συμπληρώνονταν σε όλα τα στάδια διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών. Η νέα εφαρμογή συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ταχύτητας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας διαχείρισης.
  • Αγορά νέων οργάνων ανάλυσης με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
  • Ανάπτυξη συνεργασιών με ομοειδείς φορείς, όπως με το ιταλικό Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΛΕ CONOU με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών καθώς και τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

Ο επικεφαλής της ΕΝΔΙΑΛΕ δήλωσε σχετικά ότι «για ακόμη μία χρονιά αποδεικνύουμε ότι με καθημερινό έργο και μετρήσιμα αποτελέσματα, η χώρα μας πρωτοπορεί διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Συνεχίζουμε με συνέπεια, επενδύοντας στην αναβάθμιση των υποδομών, στην εισαγωγή της καινοτομίας, στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και στην ενημέρωση των πολιτών, με στόχο ακόμη υψηλότερες κορυφές και πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον».

Οριστική λύση στο πρόβλημα πόσιμου νερού στις Σέρρες
Στρατηγική συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και της ΕΤΕπ για την ενεργειακή υποστήριξη των ηλεκτρικών λεωφορείων στην Αθήνα

Μπιρόλ (ΙΑΕ): Οι διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή αναμένεται να πλήξουν την Ευρώπη τον Απρίλιο
Αλ. Εξάρχου: Οι μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας LNG είναι κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
