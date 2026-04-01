Στρατηγική συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και της ΕΤΕπ για την ενεργειακή υποστήριξη των ηλεκτρικών λεωφορείων στην Αθήνα

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την ΟΣΥ Α.Ε., προχωρά στον σχεδιασμό σύγχρονων υποδομών φόρτισης στα αμαξοστάσια για τα ηλεκτρικά λεωφορεία, με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η συνεργασία αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΤΕπ, μέσω του προγράμματος Invest EU, με στόχο την προετοιμασία και ωρίμανση ενός συνεκτικού επενδυτικού προγράμματος που περιλαμβάνει ενεργειακές λύσεις, υποδομές φόρτισης και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για τα αμαξοστάσια.

Η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της Αττικής με ηλεκτρικά λεωφορεία δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο ενεργειακής επάρκειας και διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά, για πρώτη φορά, στον συνολικό σχεδιασμό της ενεργειακής τροφοδοσίας των αστικών συγκοινωνιών, διασφαλίζοντας ότι η επέκταση του στόλου θα συνοδεύεται από τις απαραίτητες υποδομές.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ΟΣΥ Α.Ε., με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων και την αποτελεσματική υλοποίηση σύνθετων επενδυτικών έργων.

Με την υποστήριξη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΤΕπ, θα αξιολογηθούν οι διαθέσιμες τεχνολογικές επιλογές και στρατηγικές υλοποίησης, θα καταρτιστεί αναλυτικός προγραμματισμός δράσεων και θα διαμορφωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες υλοποίησης. Παράλληλα, θα διερευνηθούν κατάλληλα χρηματοδοτικά σχήματα και θα υποστηριχθεί η προετοιμασία των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών.

«Η μετάβαση σε καθαρότερες αστικές μεταφορές προϋποθέτει ολοκληρωμένο σχεδιασμό και αξιόπιστη προετοιμασία. Μέσω της συνεργασίας αυτής, οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της ΕΤΕπ στηρίζουν την Ελλάδα για ακόμη μια φορά, για την ανάπτυξη λύσεων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των δημόσιων συγκοινωνιών», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης.

«Ανανεώνουμε ριζικά τον στόλο των λεωφορείων στην Αττική. Τις επόμενες ημέρες φτάνουμε τα 1.076 νέα λεωφορεία στην Αθήνα. Η ανανέωση, όμως, δεν σταματά στα οχήματα. Απαιτεί και τις κατάλληλες υποδομές.

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προχωρούμε στη δημιουργία σύγχρονων ενεργειακών υποδομών στα αμαξοστάσια, ώστε τα νέα λεωφορεία να φορτίζουν αξιόπιστα, με χαμηλότερο κόστος και με πιο φιλικό αποτύπωμα για το περιβάλλον. Αυτό μεταφράζεται σε ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων προς όφελος των φορολογουμένων, μαζί με μια πιο καθαρή πόλη», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σχετικά με το InvestEU

Το πρόγραμμα InvestEU ενισχύει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, κινητοποιώντας σημαντικούς ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους προς στήριξη μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάπτυξης. Παράλληλα, συμβάλλει στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ψηφιακή μετάβαση.

Το InvestEU ενοποιεί σε ένα ενιαίο πλαίσιο τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για την υποστήριξη επενδύσεων, καθιστώντας τη χρηματοδότηση έργων στην Ευρώπη απλούστερη, αποτελεσματικότερη και πιο ευέλικτη. Αποτελείται από τρία βασικά σκέλη: το Ταμείο InvestEU, τον Συμβουλευτικό Κόμβο InvestEU και την Πύλη InvestEU.

Το Ταμείο InvestEU υλοποιείται μέσω εταίρων εφαρμογής, οι οποίοι επενδύουν σε έργα αξιοποιώντας την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 26,2 δισ. ευρώ. Η εγγύηση αυτή ενισχύει την ικανότητά τους για ανάληψη κινδύνου και αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 372 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.