Verde.tec: Συνέδριο της ΚΕΔΕ «Κλιματική κρίση και πολιτική προστασία: Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες»

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

Verde.tec: Συνέδριο της ΚΕΔΕ «Κλιματική κρίση και πολιτική προστασία: Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες»

Verde.tec: Συνέδριο της ΚΕΔΕ «Κλιματική κρίση και πολιτική προστασία: Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες»
Newsroom
Τρίτη, 24/02/2026 - 11:21

Παρασκευή 27 & Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 MEC – Παιανία

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) διοργανώνει το διήμερο Συνέδριο με τίτλο: «Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία – Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 8ης διεθνούς έκθεσης «Verde.Tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος», την Παρασκευή 27 & το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο MEC στην Παιανία.
Η κλιματική κρίση είναι εδώ και οι Δήμοι της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των συνεπειών της. Στόχος του Συνεδρίου είναι η ουσιαστική ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της επιχειρησιακής τους ικανότητας απέναντι στην κλιματική κρίση μέσα από:

  • Την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Δήμων.
  • Τη σαφή αποτύπωση των πραγματικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.
  • Τη συζήτηση και ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης και της συνεχούς κατάρτισης των αιρετών, των στελεχών και των πολιτών των Δήμων στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.
  • Τη σύνδεση της Πολιτικής Προστασίας με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές.
  • Την ενημέρωση για διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Ευρωπαϊκά Προγράμματα).

Με ισχυρή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων της Πολιτείας και επιστημόνων, το Συνέδριο της ΚΕΔΕ υπογραμμίζει την ανάγκη για Δήμους ανθεκτικούς και προετοιμασμένους απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και επιβεβαιώνει ότι το φυσικό περιβάλλον για τη διεξαγωγή του δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τη Verde.Tec, την έκθεση η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τις πράσινες τεχνολογίες, την προώθηση της βιωσιμότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Μην χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Συνεδρίου και να ενημερωθείτε για τις βέλτιστες πρακτικές που θα καθορίσουν το μέλλον της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας.

Δείτε το σχέδιο του προγράμματος του Συνεδρίου, όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα, εδώ

