Verde.tec: Συνέδριο της ΚΕΔΕ «Κλιματική κρίση και πολιτική προστασία: Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες»

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) διοργανώνει το διήμερο Συνέδριο με τίτλο: «Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία – Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 8ης διεθνούς έκθεσης «Verde.Tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος», την Παρασκευή 27 & το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο MEC στην Παιανία.

Η κλιματική κρίση είναι εδώ και οι Δήμοι της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των συνεπειών της. Στόχος του Συνεδρίου είναι η ουσιαστική ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της επιχειρησιακής τους ικανότητας απέναντι στην κλιματική κρίση μέσα από:

Την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Δήμων.

Τη σαφή αποτύπωση των πραγματικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Τη συζήτηση και ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης και της συνεχούς κατάρτισης των αιρετών, των στελεχών και των πολιτών των Δήμων στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Τη σύνδεση της Πολιτικής Προστασίας με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές.

Την ενημέρωση για διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Ευρωπαϊκά Προγράμματα).

Με ισχυρή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων της Πολιτείας και επιστημόνων, το Συνέδριο της ΚΕΔΕ υπογραμμίζει την ανάγκη για Δήμους ανθεκτικούς και προετοιμασμένους απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και επιβεβαιώνει ότι το φυσικό περιβάλλον για τη διεξαγωγή του δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τη Verde.Tec, την έκθεση η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τις πράσινες τεχνολογίες, την προώθηση της βιωσιμότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Μην χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Συνεδρίου και να ενημερωθείτε για τις βέλτιστες πρακτικές που θα καθορίσουν το μέλλον της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας.

Δείτε το σχέδιο του προγράμματος του Συνεδρίου, όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα, εδώ