Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια

Η υποβάθμιση ή η άρνηση της κλιματικής αλλαγής καθιστά τον εκάστοτε μηχανισμό εθνικής ασφάλειας λιγότερο προετοιμασμένο απέναντι σε κινδύνους που δεν θα αργήσουν να απειλήσουν την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία.

Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί μόνο υπαρξιακή απειλή για τον πλανήτη, αλλά και σοβαρό παράγοντα αποσταθεροποίησης της εθνικής και διεθνούς ασφάλειας.

Η ενίσχυση της επισιτιστικής ανασφάλειας, η σπανιότητα των φυσικών πόρων και τα ασταθή σύνορα εντείνουν τον κίνδυνο πολιτικών εντάσεων τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και μεταξύ κρατών.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ένα πιο απρόβλεπτο κλίμα αυξάνει τον κίνδυνο διαπροσωπικής και διακρατικής βίας.

Αύξηση της θερμοκρασίας κατά έναν βαθμό Κελσίου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της διαπροσωπικής βίας κατά περίπου 2%, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ ομάδων μπορεί να αυξηθούν κατά 2,5% έως 5%. Η βασική αιτία είναι η απώλεια και η πίεση στους φυσικούς πόρους.

Όπως εξηγεί ο κλιματολόγος Kevin Trenberth, με αύξηση δύο βαθμών Κελσίου, τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα είναι συνεχόμενα, οι καλλιέργειες σε πολλές περιοχές δεν θα μπορούν να επιβιώσουν, οι ελλείψεις νερού θα γίνουν εκτεταμένες και τα τρόφιμα δυσεύρετα.

Οι συνέπειες αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε κύματα κλιματικών προσφύγων, επιδεινώνοντας περιφερειακές συγκρούσεις που ενδέχεται να κλιμακωθούν και να εμπλέξουν πολλές χώρες. Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής απειλών», ενισχύοντας φαινόμενα που ήδη προκαλούν ανησυχία, όπως ο εξτρεμισμός και η τρομοκρατία. Η πίεση στα συστήματα τροφίμων και στις κοινωνικές δομές επιδεινώνει υπάρχουσες εσωτερικές εντάσεις, ιδίως σε ευάλωτα κράτη.

Η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται την κλιματική αλλαγή

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κίνδυνοι αυτοί συνδέονται με έναν συνδυασμό συγκρούσεων, ασθενειών, μεταναστευτικών ροών και φτώχειας, αλλά και με τη δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων να επιχειρούν αποτελεσματικά σε παγκόσμιο επίπεδο - σχολιάζει στους New York Times ο Τζέικ Σάλιβαν, πρώην σύμβουλος ασφαλείας του προέδρου Μπάιντεν.

Ταυτόχρονα, η ηγετική θέση στην καινοτομία και την παραγωγή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας θεωρείται κρίσιμη για την οικονομική και στρατηγική ισχύ της χώρας.

Παρότι η απειλή της κλιματικής αλλαγής για την εθνική ασφάλεια είχε αναγνωριστεί διαχρονικά και από τα δύο μεγάλα πολιτικά στρατόπεδα στις ΗΠΑ, η πρόσφατη απομάκρυνσή της από την Ετήσια Εκτίμηση Απειλών της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών για το 2025 σηματοδοτεί μια αλλαγή προσέγγισης.

Η υποβάθμιση ή η άρνηση της κλιματικής απειλής, προειδοποιούν ειδικοί, καθιστά τον μηχανισμό εθνικής ασφάλειας λιγότερο προετοιμασμένο απέναντι σε κινδύνους που δεν μπορούν απλώς να αγνοηθούν.

