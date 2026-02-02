Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08
Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας τσιμεντοειδών «Vracs De L'Estuaire» στη Γαλλία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/02/2026 - 11:38
Φ. Τίμερμανς: Η Πράσινη Συμφωνία παραμένει μονόδρομος - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 11:18
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 10:49
Λουμάκης: Διαφορετικά τα δεδομένα μεταξύ standalone και behind the meter μπαταριών σε έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 10:47
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 10:07
Πτωτικές τιμές στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/02/2026 - 09:48
Έναρξη του έργου LIFE SIP GR Blue – «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 09:37
Γιάννης Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 09:09
Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 08:50
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 08:40
Γιάννης Τριήρης: Συνταγματική αναθεώρηση ή συνταγματική εκτροπή;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/02/2026 - 08:12
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:09
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:06
Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 06:45
Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:45
Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:46
Πότε έρχεται το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» - Τα τελευταία νέα για τη νέα επιδότηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/02/2026 - 08:51
Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34

Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια

Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια
Li-An Lim on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 02/02/2026 - 06:45

Η υποβάθμιση ή η άρνηση της κλιματικής αλλαγής καθιστά τον εκάστοτε μηχανισμό εθνικής ασφάλειας λιγότερο προετοιμασμένο απέναντι σε κινδύνους που δεν θα αργήσουν να απειλήσουν την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία.

Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί μόνο υπαρξιακή απειλή για τον πλανήτη, αλλά και σοβαρό παράγοντα αποσταθεροποίησης της εθνικής και διεθνούς ασφάλειας.

Η ενίσχυση της επισιτιστικής ανασφάλειας, η σπανιότητα των φυσικών πόρων και τα ασταθή σύνορα εντείνουν τον κίνδυνο πολιτικών εντάσεων τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και μεταξύ κρατών.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ένα πιο απρόβλεπτο κλίμα αυξάνει τον κίνδυνο διαπροσωπικής και διακρατικής βίας.

Αύξηση της θερμοκρασίας κατά έναν βαθμό Κελσίου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της διαπροσωπικής βίας κατά περίπου 2%, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ ομάδων μπορεί να αυξηθούν κατά 2,5% έως 5%. Η βασική αιτία είναι η απώλεια και η πίεση στους φυσικούς πόρους.

Όπως εξηγεί ο κλιματολόγος Kevin Trenberth, με αύξηση δύο βαθμών Κελσίου, τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα είναι συνεχόμενα, οι καλλιέργειες σε πολλές περιοχές δεν θα μπορούν να επιβιώσουν, οι ελλείψεις νερού θα γίνουν εκτεταμένες και τα τρόφιμα δυσεύρετα.

Οι συνέπειες αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε κύματα κλιματικών προσφύγων, επιδεινώνοντας περιφερειακές συγκρούσεις που ενδέχεται να κλιμακωθούν και να εμπλέξουν πολλές χώρες. Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής απειλών», ενισχύοντας φαινόμενα που ήδη προκαλούν ανησυχία, όπως ο εξτρεμισμός και η τρομοκρατία. Η πίεση στα συστήματα τροφίμων και στις κοινωνικές δομές επιδεινώνει υπάρχουσες εσωτερικές εντάσεις, ιδίως σε ευάλωτα κράτη.

Η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται την κλιματική αλλαγή

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κίνδυνοι αυτοί συνδέονται με έναν συνδυασμό συγκρούσεων, ασθενειών, μεταναστευτικών ροών και φτώχειας, αλλά και με τη δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων να επιχειρούν αποτελεσματικά σε παγκόσμιο επίπεδο - σχολιάζει στους New York Times ο Τζέικ Σάλιβαν, πρώην σύμβουλος ασφαλείας του προέδρου Μπάιντεν.

Ταυτόχρονα, η ηγετική θέση στην καινοτομία και την παραγωγή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας θεωρείται κρίσιμη για την οικονομική και στρατηγική ισχύ της χώρας.

Παρότι η απειλή της κλιματικής αλλαγής για την εθνική ασφάλεια είχε αναγνωριστεί διαχρονικά και από τα δύο μεγάλα πολιτικά στρατόπεδα στις ΗΠΑ, η πρόσφατη απομάκρυνσή της από την Ετήσια Εκτίμηση Απειλών της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών για το 2025 σηματοδοτεί μια αλλαγή προσέγγισης.

Η υποβάθμιση ή η άρνηση της κλιματικής απειλής, προειδοποιούν ειδικοί, καθιστά τον μηχανισμό εθνικής ασφάλειας λιγότερο προετοιμασμένο απέναντι σε κινδύνους που δεν μπορούν απλώς να αγνοηθούν.

Πηγή: the week

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 06:45

