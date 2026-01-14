Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά στα χρονικά

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά στα χρονικά

Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά στα χρονικά
Newsroom
Τετάρτη, 14/01/2026 - 08:47

Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά που καταγράφτηκε ποτέ στον πλανήτη, πλησιάζοντας πολύ το επίπεδο των προηγούμενων ετών-ρεκόρ, το 2024 και το 2023, ανακοίνωσαν χωριστά σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus και το αμερικανικό ινστιτούτο Berkeley Earth, προειδοποιώντας πως το 2026 αναμένεται οι θερμοκρασίες να παραμείνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Το παγκόσμιο θερμόμετρο παραμένει εδώ και τρία χρόνια σε επίπεδα που δεν είχε βιώσει ποτέ πριν η ανθρωπότητα, κατά μέσον όρο πάνω από 1,5 ° Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή (1850-1900), τόνισε ο Κοπέρνικος στην ετήσια ανασκόπησή του.

«Η απότομη αύξηση που καταγράφηκε μεταξύ του 2023 και του 2025 ήταν ακραία και υποδεικνύει επιτάχυνση του ρυθμού της υπερθέρμανσης» του πλανήτη, έκριναν από την πλευρά τους επιστήμονες του κέντρου του Μπέρκλεϊ για τη Γη, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε σήμερα το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, κλιματολόγοι, πολιτικοί και στελέχη του ΟΗΕ μοιάζουν πλέον να έχουν αποδεχτεί, και το παραδέχονται δημόσια από πέρυσι, ότι η θερμοκρασία θα ξεπεράσει με διάρκεια τον 1,5 ° Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική περίοδο, που ήταν ο πιο φιλόδοξος στόχος της συμφωνίας του Παρισιού, πριν από μια δεκαετία, για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε πλανητική κλίμακα.

Καθώς πλέον καταγράφτηκαν τρία χρόνια συναπτά σε αυτό το επίπεδο, το κέντρο Κοπέρνικος θεωρεί πιθανό πως η διαρκής υπέρβαση του ορίου θα επισημοποιηθεί «ως τα τέλη αυτής της δεκαετίας, δηλαδή μια δεκαετία και πλέον νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν».

Η επιτάχυνση αυτή είναι ακόμη πιο ανησυχητική καθώς οι ΗΠΑ, η χώρα που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση ως προς τις εκπομπές αερίου που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη, γύρισαν την πλάτη αφότου ανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ ξανά την προεδρία στη διεθνή συνεργασία για το κλίμα και δίνουν πολιτική προτεραιότητα στο πετρέλαιο.

Καυτό 2026;

Ταυτόχρονα, στις πλούσιες χώρες, ο αγώνας εναντίον των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου επιεικώς ασθμαίνει. Στη Γαλλία και στη Γερμανία, οι μειώσεις των εκπομπών επιβραδύνθηκαν το 2025, ενώ στις ΗΠΑ, το άλμα της παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα αύξησε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας, διαγράφοντας χρόνια προόδου.

«Η επείγουσα φύση της δράσης για το κλίμα δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντική», σχολίασε ο Μάριο Φατσίνι, επικεφαλής της μονάδας του Κοπέρνικου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τίποτε δεν δείχνει ότι το 2026 η τάση θα αναστραφεί.

Η Σαμάνθα Μπέρτζες, υποδιευθύντρια της υπηρεσίας για την κλιματική αλλαγή στον Κοπέρνικο, προεξοφλεί πως το 2026 θα συγκαταλέγεται «στις πέντε πιο θερμές χρονιές που καταγράφηκαν ποτέ» και πιθανόν «συγκρίσιμο με το 2025».

Οι κλιματολόγοι του Μπέρκλεϊ προβλέπουν και αυτοί ότι το 2026 «θα είναι πιθανόν παρόμοιο με το 2025, με πιθανότερο αποτέλεσμα να γίνει η τέταρτη θερμότερη χρονιά από το 1850».

Αν το φυσικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, που ανεβάζει τις θερμοκρασίες, επανεκδηλωθεί, «θα μπορούσε να κάνει το 2026 χρονιά ρεκόρ», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής της υπηρεσίας για την κλιματική αλλαγή στο παρατηρητήριο Κοπέρνικος.

Όμως «το αν αυτό θα γίνει το 2026, το 2027 ή το 2028 δεν έχει μεγάλη σημασία. Η τροχιά είναι πολύ, πολύ σαφής», πρόσθεσε.

Ρεκόρ σε Ασία κι Ανταρκτική

Το 2025, η θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια της Γης και των ωκεανών ήταν ανώτερη κατά 1,47 ° Κελσίου από το προβιομηχανικό επίπεδο, ενώ ήταν 1,60 ° Κελσίου υψηλότερη το 2024, τη χρονιά-ρεκόρ.

Ο πλανητικός μέσος όρος ωστόσο κρύβει ρεκόρ σε κάποιες περιοχές, ειδικά στην κεντρική Ασία, στην Ανταρκτική και στο Σαχέλ, σύμφωνα με αναλύσεις που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο με βάση δεδομένα του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου.

Έτσι, 770 εκατομμύρια άνθρωποι βίωσαν ζέστη-ρεκόρ, υπολογίζουν οι επιστήμονες του Μπέρκλεϊ, ενώ δεν καταγράφτηκε κανένα απολύτως ρεκόρ ψύχους την περασμένη χρονιά.

Το 2025 σημαδεύτηκε από σειρά ακραίων καιρικών φαινομένων--καύσωνες, κυκλώνες, σφοδρές καταιγίδες στην Ευρώπη, στην Ασία, στη βόρεια Αμερική, σαρωτικές πυρκαγιές στην Ισπανία, στον Καναδά και στην Καλιφόρνια--η ένταση ή η συχνότητα των οποίων επιτάθηκαν εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Η ακόμη αυξανόμενη καύση πετρελαίου και υποπροϊόντων του, άνθρακα και αερίου, θεωρείται πως ευθύνεται κατά κύριο λόγο για την αύξηση της θερμοκρασίας. Η φυσική διακύμανση διαδραματίζει επίσης ρόλο, ωστόσο το φαινόμενο Λα Νίνια, που γενικά κατεβάζει τις θερμοκρασίες, ήταν μάλλον ασθενές την περασμένη χρονιά.

Για τον Ρόμπερτ Ρόουντ, επικεφαλής επιστήμονα στο Berkeley Earth, το πιο ανησυχητικό είναι πως απρόβλεπτοι παράγοντες πιθανόν επέτειναν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Για παράδειγμα, διεθνής ρύθμιση με σκοπό να μειωθεί η περιεκτικότητα θείου στα καύσιμα για τα πλοία από το 2020 είχε ως παρενέργεια τη συμβολή στην αύξηση της θερμοκρασίας διότι μείωση τις εκπομπές διοξειδίου του θείου. Προηγουμένως τα «αεροζόλ» αυτά δημιουργούσαν νέφη που αντανακλούσαν τις ακτίνες του ήλιου και μείωναν τη θερμοκρασία της Γης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ρύπανση από άνθρακα στις ΗΠΑ αυξήθηκε το 2025: «Καμπανάκι» για την οικονομία και το περιβάλλον
Η ρύπανση από άνθρακα στις ΗΠΑ αυξήθηκε το 2025: «Καμπανάκι» για την οικονομία και το περιβάλλον 14 Ιανουαρίου 2026
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επενδύει στην Κυκλική Οικονομία με νέο Business Unit για τον Δημόσιο Τομέα και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος 14 Ιανουαρίου 2026
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επενδύει στην Κυκλική Οικονομία με νέο Business Unit για τον Δημόσιο Τομέα και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο

Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Γιατί η Ευρώπη θερμαίνεται περισσότερο από τον υπόλοιπο πλανήτη;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γιατί η Ευρώπη θερμαίνεται περισσότερο από τον υπόλοιπο πλανήτη;

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ενεργή Μάχη»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ενεργή Μάχη»

Καταιγίδα Γκορέτι: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό στη Γαλλία και τη Βρετανία
ΚΟΣΜΟΣ

Καταιγίδα Γκορέτι: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό στη Γαλλία και τη Βρετανία