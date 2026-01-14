Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επενδύει στην Κυκλική Οικονομία με νέο Business Unit για τον Δημόσιο Τομέα και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επενδύει στην Κυκλική Οικονομία με νέο Business Unit για τον Δημόσιο Τομέα και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επενδύει στην Κυκλική Οικονομία με νέο Business Unit για τον Δημόσιο Τομέα και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος
Newsroom
Τετάρτη, 14/01/2026 - 13:15

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής διαρκούς του ανάπτυξης και με στόχο τη δυναμική ενίσχυση της παρουσίας του σε αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, δημιουργεί ένα νέο Business Unit με εξειδίκευση στις Υπηρεσίες και τις Λύσεις του Δημοσίου Τομέα και του Περιβάλλοντος.

Το νέο Business Unit φιλοδοξεί να καλύψει, με ολοκληρωμένες προτάσεις, τις αυξανόμενες και σύνθετες ανάγκες του Δημόσιου Τομέα, προσφέροντας προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες, Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις) και την κεντρική κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα.

Στο επίκεντρο του νέου Business Unit, εκτός των παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, που απευθύνονται σε κάθε οργανισμό του Δημόσιου Τομέα, επιπλέον περιλαμβάνονται:

  • Καινοτόμες λύσεις για τον τομέα της Άμυνας και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και
  • Ολοκληρωμένες Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες μέσω της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, Enser, που αφορούν τη συλλογή, τη μεταφορά και την επεξεργασία απορριμμάτων, συμβάλλοντας ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινότητες.

Τη διεύθυνση του νέου Business Unit αναλαμβάνει ο Φίλιππος Μενάγιας, ο οποίος θα συνεχίσει να αναφέρεται στον Αλέξανδρο Σαρακάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Ο Φίλιππος Μενάγιας έχει διαγράψει μία μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία στον οργανισμό συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία και την ανάπτυξη της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Οχημάτων και Μηχανημάτων και διαμορφώνοντας την εμπορική στρατηγική που ενίσχυσε σημαντικά την ανταγωνιστική θέση του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στους τομείς δραστηριοποίησής του.

Σε δήλωσή του, ο Φίλιππος Μενάγιας ανέφερε: «Η δημιουργία του νέου Business Unit αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία με σαφή προσανατολισμό στη στήριξη του δημόσιου τομέα με αξιόπιστες, σύγχρονες και βιώσιμες λύσεις. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το εύρος των δυνατοτήτων του ιστορικού Ομίλου μας, στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες προκλήσεις του Δημόσιου Τομέα και του κλάδου της Κυκλικής Οικονομίας».

Η σύσταση του νέου Business Unit επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη να επενδύει σε τομείς με μακροπρόθεσμο αποτύπωμα, ενισχύοντας τον ρόλο του ως αξιόπιστου συνεργάτη της Πολιτείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά στα χρονικά
Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά στα χρονικά 14 Ιανουαρίου 2026
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα απονέμει στο Golf Privé την πιστοποίηση “No Food Waste” 14 Ιανουαρίου 2026
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα απονέμει στο Golf Privé την πιστοποίηση “No Food Waste”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαδικτυακή έρευνα του ΚΑΠΕ για την Κυκλική Οικονομία στον Αιολικό Τομέα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαδικτυακή έρευνα του ΚΑΠΕ για την Κυκλική Οικονομία στον Αιολικό Τομέα

Το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ στην πρώτη γραμμή της κυκλικής οικονομίας με το ευρωπαϊκό έργο GRECO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ στην πρώτη γραμμή της κυκλικής οικονομίας με το ευρωπαϊκό έργο GRECO

VERDE.TEC: Στις 21 – 23 Φεβρουαρίου έρχεται η μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα για το Περιβάλλον και την Κυκλική Οικονομία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

VERDE.TEC: Στις 21 – 23 Φεβρουαρίου έρχεται η μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα για το Περιβάλλον και την Κυκλική Οικονομία

Ο «Εικονικός Τόπος για τον Καταναλωτή» (Consumers’ Place) της ΡΑΑΕΥ στο Αποθετήριο Καινοτομίας του Δημοσίου Τομέα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ο «Εικονικός Τόπος για τον Καταναλωτή» (Consumers’ Place) της ΡΑΑΕΥ στο Αποθετήριο Καινοτομίας του Δημοσίου Τομέα

Τριήμερο περιφερειακό εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τριήμερο περιφερειακό εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία  

Υπερταμείο: Για πρώτη φορά όλες οι θυγατρικές του χαρτοφυλακίου του δημοσιεύουν Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερταμείο: Για πρώτη φορά όλες οι θυγατρικές του χαρτοφυλακίου του δημοσιεύουν Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης