Η ρύπανση από άνθρακα στις ΗΠΑ αυξήθηκε το 2025: «Καμπανάκι» για την οικονομία και το περιβάλλον

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ρύπανση από άνθρακα στις ΗΠΑ αυξήθηκε το 2025: «Καμπανάκι» για την οικονομία και το περιβάλλον

Η ρύπανση από άνθρακα στις ΗΠΑ αυξήθηκε το 2025: «Καμπανάκι» για την οικονομία και το περιβάλλον
Vilmantas Bekesius on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 14/01/2026 - 06:42

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες συνολικής πτωτικής πορείας, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν το 2025 κατά 2,4%, σηματοδοτώντας μια ανησυχητική αναστροφή της τάσης

Σε αντίθεση με την τάση μείωσης των ρύπων που καταγράφηκε τα προηγούμενα έτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέπεμψαν 2,4% περισσότερα αέρια θερμοκηπίου από την καύση ορυκτών καυσίμων το 2025 σε σύγκριση με το 2024 - σύμφωνα με μελέτη του Rhodium Group.

Η αύξηση αποδίδεται στον ψυχρότερο χειμώνα, την εκρηκτική αύξηση των data centers και της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, καθώς και στις υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου.

Οι ανατροπές της διοίκησης Τραμπ στις περιβαλλοντικές πολιτικές των ΗΠΑ δεν επηρέασαν σημαντικά τις μετρήσεις, καθώς δεν εφαρμόστηκαν φέτος.

Μεταξύ 2005 και 2024 Οι εκπομπές CO₂ και μεθανίου είχαν μειωθεί κατά 20%, με μικρές αυξήσεις σε ορισμένα έτη. Παραδοσιακά, οι εκπομπές άνθρακα αυξάνονταν μαζί με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά τα τελευταία χρόνια η προώθηση καθαρότερης ενέργειας αποσυνέδεσε τα δύο, μειώνοντας τις εκπομπές ενώ αυξανόταν το ΑΕΠ.

Πέρυσι, όμως, η ρύπανση αυξήθηκε ταχύτερα από την οικονομική δραστηριότητα, με εκτιμώμενες εκπομπές 5,9 δισεκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO₂, δηλαδή 139 εκατομμύρια τόνους περισσότερο από το 2024.

Ο ψυχρός χειμώνας αύξησε τη ζήτηση θέρμανσης, κυρίως με φυσικό αέριο και πετρέλαιο, που αποτελούν σημαντικές πηγές αερίων θερμοκηπίου. Επιπλέον, η υψηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από data centers και εξόρυξη κρυπτονομισμάτων οδήγησε σε περισσότερη παραγωγή από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση άνθρακα, που παράγουν περισσότερη ρύπανση από άλλες πηγές. Η αύξηση τιμών φυσικού αερίου προκάλεσε, παράλληλα, αύξηση της τάξης του 13% στην παραγωγή ενέργειας με άνθρακα.

Οι περισσότερες από είκοσι περιβαλλοντικές πολιτικές που ανέτρεψε η διοίκηση Τραμπ δεν επηρέασαν αρκετά το 2025, αν και το αποτύπωμα τους πρόκειται να γίνει πολύ πιο εμφανές τα επόμενα χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά την αύξηση της ρύπανσης, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας αυξήθηκε κατά 34%, ξεπερνώντας την υδροηλεκτρική.

Οι πηγές ηλεκτροπαραγωγής χωρίς εκπομπές άνθρακα καλύπτουν πλέον το 42% της αμερικανικής ενέργειας. Ωστόσο, η διακοπή επιδοτήσεων σε ηλιακή και αιολική ενέργεια από τη διοίκηση Τραμπ μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξή τους, αν και η οικονομική ανταγωνιστικότητά τους παραμένει ισχυρή.

Πριν αναλάβει η διοίκηση Τραμπ, η ομάδα του Rhodium προέβλεπε ότι το 2035 οι εκπομπές θα είχαν μειωθεί κατά 38% έως 56% σε σχέση με το 2005. Τώρα η αναμενόμενη μείωση αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο.

Ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για την αύξηση των εκπομπών. Ο Jonathan Overpeck, κοσμήτορας περιβαλλοντικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, χαρακτήρισε την αύξηση προειδοποιητικό σημάδι, επισημαίνοντας ότι η προτίμηση σε ορυκτά καύσιμα μπορεί να βλάψει τόσο την οικονομία όσο και την ποιότητα του αέρα.

Ο ακτιβιστής Bill McKibben σχολίασε: «Είναι απίστευτα ανόητο ότι οι ΗΠΑ γυρίζουν πίσω σε αυτά τα ζητήματα».

Πηγή: Associated Press

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 06:42

