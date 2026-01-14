Η ρύπανση από άνθρακα στις ΗΠΑ αυξήθηκε το 2025: «Καμπανάκι» για την οικονομία και το περιβάλλον

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες συνολικής πτωτικής πορείας, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν το 2025 κατά 2,4%, σηματοδοτώντας μια ανησυχητική αναστροφή της τάσης

Σε αντίθεση με την τάση μείωσης των ρύπων που καταγράφηκε τα προηγούμενα έτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέπεμψαν 2,4% περισσότερα αέρια θερμοκηπίου από την καύση ορυκτών καυσίμων το 2025 σε σύγκριση με το 2024 - σύμφωνα με μελέτη του Rhodium Group.

Η αύξηση αποδίδεται στον ψυχρότερο χειμώνα, την εκρηκτική αύξηση των data centers και της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, καθώς και στις υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου.

Οι ανατροπές της διοίκησης Τραμπ στις περιβαλλοντικές πολιτικές των ΗΠΑ δεν επηρέασαν σημαντικά τις μετρήσεις, καθώς δεν εφαρμόστηκαν φέτος.

Μεταξύ 2005 και 2024 Οι εκπομπές CO₂ και μεθανίου είχαν μειωθεί κατά 20%, με μικρές αυξήσεις σε ορισμένα έτη. Παραδοσιακά, οι εκπομπές άνθρακα αυξάνονταν μαζί με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά τα τελευταία χρόνια η προώθηση καθαρότερης ενέργειας αποσυνέδεσε τα δύο, μειώνοντας τις εκπομπές ενώ αυξανόταν το ΑΕΠ.

Πέρυσι, όμως, η ρύπανση αυξήθηκε ταχύτερα από την οικονομική δραστηριότητα, με εκτιμώμενες εκπομπές 5,9 δισεκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO₂, δηλαδή 139 εκατομμύρια τόνους περισσότερο από το 2024.

Ο ψυχρός χειμώνας αύξησε τη ζήτηση θέρμανσης, κυρίως με φυσικό αέριο και πετρέλαιο, που αποτελούν σημαντικές πηγές αερίων θερμοκηπίου. Επιπλέον, η υψηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από data centers και εξόρυξη κρυπτονομισμάτων οδήγησε σε περισσότερη παραγωγή από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση άνθρακα, που παράγουν περισσότερη ρύπανση από άλλες πηγές. Η αύξηση τιμών φυσικού αερίου προκάλεσε, παράλληλα, αύξηση της τάξης του 13% στην παραγωγή ενέργειας με άνθρακα.

Οι περισσότερες από είκοσι περιβαλλοντικές πολιτικές που ανέτρεψε η διοίκηση Τραμπ δεν επηρέασαν αρκετά το 2025, αν και το αποτύπωμα τους πρόκειται να γίνει πολύ πιο εμφανές τα επόμενα χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά την αύξηση της ρύπανσης, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας αυξήθηκε κατά 34%, ξεπερνώντας την υδροηλεκτρική.

Οι πηγές ηλεκτροπαραγωγής χωρίς εκπομπές άνθρακα καλύπτουν πλέον το 42% της αμερικανικής ενέργειας. Ωστόσο, η διακοπή επιδοτήσεων σε ηλιακή και αιολική ενέργεια από τη διοίκηση Τραμπ μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξή τους, αν και η οικονομική ανταγωνιστικότητά τους παραμένει ισχυρή.

Πριν αναλάβει η διοίκηση Τραμπ, η ομάδα του Rhodium προέβλεπε ότι το 2035 οι εκπομπές θα είχαν μειωθεί κατά 38% έως 56% σε σχέση με το 2005. Τώρα η αναμενόμενη μείωση αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο.

Ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για την αύξηση των εκπομπών. Ο Jonathan Overpeck, κοσμήτορας περιβαλλοντικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, χαρακτήρισε την αύξηση προειδοποιητικό σημάδι, επισημαίνοντας ότι η προτίμηση σε ορυκτά καύσιμα μπορεί να βλάψει τόσο την οικονομία όσο και την ποιότητα του αέρα.

Ο ακτιβιστής Bill McKibben σχολίασε: «Είναι απίστευτα ανόητο ότι οι ΗΠΑ γυρίζουν πίσω σε αυτά τα ζητήματα».

Πηγή: Associated Press