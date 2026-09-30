ΕΤΕπ-BNP Paribas: Υπογραφή συμφωνίας 700 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η BNP Paribas υπέγραψαν συμφωνία για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, επιβεβαιώνοντας την κοινή τους δέσμευση στην ενεργειακή μετάβαση, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης.

Η ΕΤΕπ θα παράσχει έως και 350 εκατομμύρια ευρώ σε αντεγγυήσεις, επιτρέποντας στην BNP Paribas, η οποία θα δεσμεύσει ένα ισοδύναμο ποσό, να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο τραπεζικών εγγυήσεων (για λογαριασμό των πελατών της) ύψους έως και 700 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη νέων επενδύσεων σε ενεργειακά δίκτυα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μόχλευση που θα δημιουργηθεί από αυτήν την αντεγγύηση αναμένεται να τονώσει έως και 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.

Αυτή η πράξη επιμερισμού του κινδύνου στοχεύει στην αύξηση της ικανότητας της BNP Paribas να υποστηρίζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές εξαρτημάτων του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και να τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται στην ισχυρή ζήτηση που δημιουργείται από την ενεργειακή μετάβαση.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Ambroise Fayolle, δήλωσε: « Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την BNP Paribas για την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση της Ευρώπης. Μετά τη συμφωνία μας για την αιολική ενέργεια πέρυσι, έχουμε πλέον συνάψει μια συμφωνία επιμερισμού του κινδύνου για την υποστήριξη εταιρειών που κατασκευάζουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ανάπτυξη ενεργειακών δικτύων. Το 2025, ο Όμιλος ΕΤΕπ επένδυσε 33 δισεκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 11,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δίκτυα και αποθήκευση. Το 2026, συνεχίζουμε αυτή τη δέσμευση με το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας » .

Ο Rodolfe Vergeaud, Συν-Επικεφαλής Συναλλακτικής Τραπεζικής και Επικεφαλής Εμπορίου και Κεφαλαίου Κίνησης της BNP Paribas CIB EMEA, δήλωσε: «Η ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων της Ευρώπης απαιτεί την κινητοποίηση όλων των παραγόντων σε όλη την αλυσίδα αξίας. Αυτή η συμφωνία με την ΕΤΕπ μας επιτρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω στην υποστήριξη των κατασκευαστών βασικών εξαρτημάτων του ηλεκτρικού δικτύου, αυξάνοντας την ικανότητά μας να καλύπτουμε τις ανάγκες τους σε εγγυήσεις και να υποστηρίζουμε την ανάπτυξή τους».

Αυτή η συμφωνία με την BNP Paribas αποτελεί μέρος του πακέτου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των ενεργειακών δικτύων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (το «πακέτο πανευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας»), μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα InvestEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πακέτο αυτό έρχεται σε συνέχεια των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν διατεθεί προηγουμένως από την τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αιολική ενέργεια . Η ΕΤΕπ και η BNP Paribas είναι επίσης εταίροι στην πρωτοβουλία για την αιολική ενέργεια, με ένα χαρτοφυλάκιο εγγυήσεων ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ βάσει συμφωνίας που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2025.

Ιστορικό

Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ο Όμιλος ΕΤΕπ ), του οποίου οι μέτοχοι είναι τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), είναι ο μακροπρόθεσμος χρηματοπιστωτικός οργανισμός της ΕΕ και μία από τις μεγαλύτερες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης στον κόσμο. Το 2025, υπέγραψε νέες χρηματοδοτικές και συμβουλευτικές αναθέσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη περισσότερων από 870 έργων υψηλού αντίκτυπου που καλύπτουν οκτώ βασικές προτεραιότητες που υποστηρίζουν την επίτευξη των κύριων στόχων της ΕΕ : ​​δράση για το κλίμα και περιβάλλον, ψηφιακή μετάβαση και τεχνολογική καινοτομία, ασφάλεια και άμυνα, εδαφική συνοχή, γεωργία και βιοοικονομία, κοινωνικές υποδομές, ισχυρές παγκόσμιες συνεργασίες και Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Εκτός από τα μακροπρόθεσμα δάνεια για μεγάλες υποδομές, ο Όμιλος ΕΤΕπ κινητοποιεί ιδιωτικές επενδύσεις για καινοτόμες εταιρείες και έργα υψηλού κινδύνου, διαδραματίζοντας ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στις αγορές επιχειρηματικού χρέους, επιχειρηματικού κεφαλαίου, εγγυήσεων και τιτλοποιήσεων της Ευρώπης.

Οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης μπορούν να βρουν εδώ φωτογραφίες της διοίκησης και των κεντρικών γραφείων του Ομίλου ΕΤΕπ, λογότυπα και υλικό από το υπόμνημα.

BNP Paribas Ως η κορυφαία τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασικός παράγοντας στον διεθνή τραπεζικό τομέα, η BNP Paribas δραστηριοποιείται σε 64 χώρες και περιοχές και απασχολεί περισσότερους από 180.000 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 146.000 στην Ευρώπη. Οι δραστηριότητες του Ομίλου οργανώνονται γύρω από τρία κύρια λειτουργικά τμήματα: Εμπορική, Ιδιωτική Τραπεζική & Υπηρεσίες, που καλύπτει όλες τις εμπορικές τράπεζες και αρκετές εξειδικευμένες επιχειρήσεις· Επενδυτικές & Υπηρεσίες Προστασίας, που παρέχει λύσεις αποταμίευσης, επενδύσεων και προστασίας· και Εταιρική & Θεσμική Τραπεζική, που συνδέει εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες. Βασιζόμενος σε ένα ισχυρό, διαφοροποιημένο και ολοκληρωμένο μοντέλο, ο Όμιλος υποστηρίζει όλους τους πελάτες του — ιδιώτες, επιχειρηματίες, ΜΜΕ, μεγάλες εταιρείες και θεσμικούς επενδυτές — στην υλοποίηση των έργων τους, προσφέροντας υπηρεσίες χρηματοδότησης, επενδύσεων, αποταμίευσης και προστασίας. Ο Όμιλος έχει μακροχρόνιες δραστηριότητες σε τέσσερις αγορές της ευρωζώνης: Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο. Ως κορυφαίος διεθνής τραπεζικός παράγοντας, ο Όμιλος διαθέτει κορυφαίες πλατφόρμες και επιχειρήσεις στην Ευρώπη, ισχυρή παρουσία στην Αμερική και ένα σταθερό και ταχέως αναπτυσσόμενο αποτύπωμα στην Ασία-Ειρηνικό. Η BNP Paribas εφαρμόζει μια προσέγγιση εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης σε όλες τις δραστηριότητές της, επιτρέποντάς της να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος, διασφαλίζοντας παράλληλα την απόδοση και τη σταθερότητα του Ομίλου.

Το InvestEU συγκεντρώνει κάτω από την ίδια στέγη τα πολλά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την υποστήριξη μιας βιώσιμης οικονομίας και την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ανθεκτικότητα, η πράσινη και ασφαλής ενέργεια, η ανταγωνιστικότητα και η υποστήριξη των ΜΜΕ. Το InvestEU καθιστά τη χρηματοδότηση στην Ευρώπη απλούστερη, πιο αποτελεσματική και πιο ευέλικτη. Το Ταμείο InvestEU, μέρος του προγράμματος InvestEU, αναπτύσσεται μέσω εταίρων υλοποίησης, οι οποίοι επενδύουν σε έργα χρησιμοποιώντας εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 29,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της ικανότητάς τους να αναλαμβάνουν κινδύνους. Ως αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω συμπληρωματικών ενισχύσεων, το πρόγραμμα αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 427 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις. Το InvestEU ξεπέρασε τον αρχικό στόχο του ύψους 372 δισεκατομμυρίων ευρώ στις αρχές του 2026.