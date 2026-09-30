Στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο η ανακοίνωση για τη νέα επιδότηση στα καύσιμα

Τα ποσά της επιδότησης για τα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, πρόκειται να ανακοινώσει σήμερα ο πρωθυπουργός, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Υπενθυμίζεται πως σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ εκπτώσεις θα ανακοινώσουν σήμερα και τα διυλιστήρια τα οποία θα αφορούν και στην αμόλυβδη.

Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Στο πακέτο θα περιλαμβάνεται η προσαρμογή της επιδότησης στο ντίζελ, η απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις πηγές ενέργειας. Την ίδια ημέρα, αναμένονται ανακοινώσεις και από τα διυλιστήρια τα οποία εξετάζουν τη χορήγηση έκπτωσης και του πετρελαίου θέρμανσης. Σημειώνεται πως ο κύκλος θα επαναληφθεί και τον Νοέμβριο ανάλογα με τις εξελίξεις στις αγορές.

Τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά και τον Υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης,

-Εισήγηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση σχετικά με την ολοκλήρωση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την υποβολή των τελικών αιτημάτων πληρωμής της χώρας,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Δικηγόρων,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Λαμπρόπουλο του νομοσχεδίου για την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και το Σωφρονιστικό Σύστημα,

-Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2027,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2027.