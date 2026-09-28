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Εξαερισμός στο μπάνιο: Το συχνό λάθος που αυξάνει την υγρασία και τη μούχλα

Εξαερισμός στο μπάνιο: Το συχνό λάθος που αυξάνει την υγρασία και τη μούχλα
Zaky Sigit on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 28/09/2026 - 06:34
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Η χρήση του εξαερισμού στο μπάνιο φαίνεται μια απλή και αυτόματη κίνηση κατά τη διάρκεια του ντους, όμως οι περισσότεροι αγνοούν τον σωστό τρόπο λειτουργίας του.

Το μπάνιο συγκεντρώνει τα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας στο σπίτι, καθιστώντας τη χρήση του συστήματος εξαερισμού απολύτως απαραίτητη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο εξαερισμός πρέπει να λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του ντους, αλλά και για τουλάχιστον 15 λεπτά μετά το κλείσιμο του νερού. Το πρόγραμμα ENERGY STAR και ο αμερικανικός Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) τονίζουν ότι αυτό το επιπλέον χρονικό διάστημα είναι κρίσιμο.

Η διακοπή της ροής του νερού δεν εξαφανίζει αυτόματα τους υδρατμούς· ο θερμός, υγρός αέρας συνεχίζει να συμπυκνώνεται όταν έρχεται σε επαφή με ψυχρότερες επιφάνειες, όπως οι καθρέφτες, τα πλακάκια και οι τοίχοι.

Τι πρέπει να κάνετε

Η παραμονή της συμπυκνωμένης υγρασίας δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα για την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων, ενώ παράλληλα φθείρει τα υλικά κατασκευής και την τοιχοποιία.

Για να αποφευχθεί αυτό το συχνό λάθος, οι ειδικοί προτείνουν την εγκατάσταση διακοπτών με χρονοδιακόπτη ή αυτόματων συστημάτων που διαθέτουν αισθητήρες υγρασίας και ενεργοποιούνται ανάλογα με τα επίπεδα των υδρατμών στον χώρο.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η τεχνική επάρκεια του συστήματος. Ο εξαερισμός πρέπει απαραιτήτως να διοχετεύει τον αέρα στο εξωτερικό περιβάλλον και όχι σε εσωτερικές σοφίτες ή ενδιάμεσα κενά, καθώς αυτό απλώς μεταφέρει το πρόβλημα υγρασίας σε άλλα σημεία του κτιρίου.

Αν το μπάνιο παραμένει υγρό παρά τη σωστή χρήση, απαιτείται έλεγχος για τυχόν συγκέντρωση σκόνης, αποφράξεις στους αγωγούς ή ανάγκη αντικατάστασης της μονάδας με μια μεγαλύτερης ισχύος.

Πηγή: familyhandyman.com

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 06:34
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