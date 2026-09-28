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Καύσιμα: Μέτρα με τις τιμές «φωτιά» – Γιατί η κυβέρνηση τα σπάει σε δύο δόσεις

Καύσιμα: Μέτρα με τις τιμές «φωτιά» – Γιατί η κυβέρνηση τα σπάει σε δύο δόσεις
Άννα Διανά
Δευτέρα, 28/09/2026 - 08:01
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Σε δύο δόσεις και με επανεξέταση ανά δεκαπενθήμερο σχεδιάζει η κυβέρνηση τις παρεμβάσεις για τα καύσιμα, καθώς η μεγάλη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές και η αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης δεν επιτρέπουν να «κλειδώσει» από τώρα το ύψος της στήριξης για τους επόμενους μήνες.

Με την αμόλυβδη και το diesel να κινούνται πλέον σταθερά γύρω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η πρώτη δόση των μέτρων αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορά τα καύσιμα κίνησης. Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 14 Οκτωβρίου, θα γίνει νέα αποτίμηση της κατάστασης, με βάση τις τιμές που θα έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, ενώ θα ανακοινωθεί και η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Το στίγμα έδωσε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας «σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων» την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του ενεργειακού κόστους, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με τα σημερινά δεδομένα, για το diesel εξετάζεται κρατική επιδότηση, στην οποία θα προστεθεί η συνεισφορά των διυλιστηρίων, ενώ για την αμόλυβδη η παρέμβαση αναμένεται να προέλθει από τα διυλιστήρια. Τα ακριβή ποσά, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη κλειδώσει και αναμένεται να οριστικοποιηθούν με βάση την εικόνα των διεθνών τιμών μέχρι την Τετάρτη.

Αυτή ακριβώς η δυναμική κατάσταση στις αγορές βρίσκεται πίσω από την επιλογή της κυβέρνησης να κινηθεί με διαδοχικές παρεμβάσεις αντί να ανακοινώσει εξαρχής ένα ενιαίο πακέτο για τους επόμενους μήνες. Στις 14 Οκτωβρίου θα επανεξεταστεί η στήριξη στα καύσιμα κίνησης και θα καθοριστεί η παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ ανάλογα με την πορεία των τιμών η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί και στη συνέχεια. Την ίδια ώρα, οι νέες ενεργειακές πιέσεις δεν περιορίζονται στα καύσιμα. Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η μέση χονδρεμπορική τιμή τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στα 133 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά περίπου 21% σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ τον Σεπτέμβριο έχει ανέβει ακόμη περισσότερο, στα 159,62 ευρώ/MWh. Η μεγάλη μεταβλητότητα αποτυπώνεται και στις ημερήσιες τιμές, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες η χονδρεμπορική αγορά κινήθηκε από τα 101,74 ευρώ/MWh στις 27 Σεπτεμβρίου έως τα 213,62 ευρώ/MWh στις 25 Σεπτεμβρίου. Στην εξίσωση μπαίνει πλέον και η Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Bloomberg, σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να στηρίξει τα εισοδήματα, προσθέτοντας ωστόσο ότι «κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση». Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε παράλληλα ότι η φορολογία στα καύσιμα στην Ελλάδα είναι υψηλή, σημειώνοντας ότι μια μείωση των φόρων θα απαιτούσε σήμερα δημοσιονομικά ισοδύναμα. Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας προσωρινής παρέμβασης εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκή ευελιξία, σε μια περίοδο κατά την οποία κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ούτε το ύψος ούτε τη διάρκεια της νέας ενεργειακής αναταραχής.

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