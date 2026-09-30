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Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας
Newsroom
Τετάρτη, 30/09/2026 - 09:02
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Οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ξεπέρασαν ήδη τις 93.000. Η επιδότηση αγγίζει έως και τα 36.000 ευρώ για σπίτια 120 τ.μ.

Λήγει σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο επιδοτεί την ανακαίνιση κατοικιών - ακόμη και κλειστών ακινήτων.

Οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ξεπέρασαν ήδη τις 93.000 (περίπου 80.000 για κύριες κατοικίες και πάνω από 13.000 για κλειστά ακίνητα).

Το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει σχετικά ότι όλες οι αιτήσεις που αφορούν κλειστά ακίνητα από το 2024 και μετά θα εγκριθούν πλήρως, ενώ αντίθετα, για τις κύριες κατοικίες η χρηματοδότηση θα δοθεί με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Η επιδότηση αγγίζει έως και τα 36.000 ευρώ για σπίτια 120 τ.μ. (ανώτατο όριο 300 €/τ.μ.).

Με το κλείσιμο της πλατφόρμας, οι δικαιούχοι καλούνται να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά τους και να οριστικοποιήσουν τα ακίνητά τους μέσω του Gov.gr.

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