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Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο: Συνέδριο Ενέργειας στην Αθήνα με επίκεντρο επενδύσεις, υποδομές και ενεργειακή ασφάλεια

Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο: Συνέδριο Ενέργειας στην Αθήνα με επίκεντρο επενδύσεις, υποδομές και ενεργειακή ασφάλεια
Newsroom
Τρίτη, 29/09/2026 - 14:11
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Το νέο ενεργειακό οικοσύστημα, οι προκλήσεις της ενεργειακής ασφάλειας, οι στρατηγικές επενδύσεις και ο μετασχηματισμός των υποδομών βρίσκονται στο επίκεντρο του 2ου Forum Ενέργειας του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με τίτλο «Powering The Future - Advancing Integrated Energy Ecosystems», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στο φόρουμ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, θεσμικών φορέων, της ενεργειακής αγοράς, της βιομηχανίας, της τεχνολογίας και των επενδύσεων από την Ελλάδα και τη Γαλλία, με στόχο την ανάδειξη των τάσεων και των προκλήσεων που διαμορφώνουν τον ενεργειακό τομέα της επόμενης ημέρας.

Στις εργασίες θα συμμετάσχει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενώ τοποθέτηση θα πραγματοποιήσει και ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Νικολά Κασσιανίδης. Ξεχωριστές ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, και ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Δημήτριος Φούρλαρης.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε τέσσερις βασικούς άξονες: τον σχεδιασμό του ενεργειακού οικοσυστήματος του αύριο με έμφαση στην πολιτική, την ασφάλεια και τις στρατηγικές επενδύσεις, τις υποδομές ως ενιαίο σύστημα παραγωγής, δικτύων και αποθήκευσης, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των έξυπνων πόλεων για μια νέα μορφή ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και τη μετάβαση από πιλοτικά έργα καινοτομίας σε λύσεις μεγάλης κλίμακας.

Στο φόρουμ αναμένεται να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων Δέσποινα Παλιαρούτα, η Μόνιμη Εκπρόσωπος του CSFN (French Nuclear Strategic Committee), καθώς και εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων όπως οι HEREMA, MERIDIAM, ΑΔΜΗΕ, EDF Power Solutions, TITAN Group, DATA4, Schneider Electric, Cenergy, Bureau Veritas, HELLENiQ ENERGY, Nexans, OPTIMEMS και Perceptual Robotics.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στη σύνδεση της ενεργειακής στρατηγικής με τις επενδύσεις, τις υποδομές, την τεχνολογία και την καινοτομία, αλλά και στον ρόλο του νέου ενεργειακού καταναλωτή.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το φόρουμ φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ελληνογαλλικό διάλογο στον ενεργειακό τομέα, ενισχύοντας τις δυνατότητες συνεργασίας, επενδύσεων και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών.

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