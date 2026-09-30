Ν. Τσάφος: Ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών στην ενέργεια

Ο στόχος για την πλήρωση των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου δεν είναι βέβαιο ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίος, επεσήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος μετά την Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο.

Ο υφυπουργός Ενέργειας σε σχετική ανάρτησή του στο Linkedin ανέφερε:

«Σήμερα στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, μίλησα για την ανάγκη να ανανεώσουμε τις προσπάθειές μας για την ενεργειακή ασφάλεια.

Η αρχιτεκτονική ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης σχεδιάστηκε σε μια διαφορετική εποχή – όταν η ενέργεια ήταν σχετικά φθηνή και οι διακοπές σπάνιες.



Αλλά αυτός δεν είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε σήμερα.

Όλοι συμμεριζόμαστε την άποψη ότι ο μετασχηματισμός του ενεργειακού μας συστήματος θα μας κάνει πιο ασφαλείς και ανθεκτικούς. Αλλά αυτή είναι μια μακρά αλλαγή. Δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. Ο προορισμός είναι ξεκάθαρος. Αλλά το ταξίδι θα είναι ανώμαλο. Πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτό το ταξίδι.

Πρώτον, χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα, αναλύσεις και προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων – για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια – για να χαρτογραφήσουμε τους κινδύνους και να σχεδιάσουμε σωστά τις πολιτικές απαντήσεις.

Θα πρέπει επίσης να είμαστε ειλικρινείς σχετικά με το πού μπορεί να βρίσκονται σε ένταση μεταξύ των διαφορετικών στόχων μας.

Η ικανότητα διύλισης αποδεικνύει την αξία της αυτή τη στιγμή. αλλά έχουμε χάσει το 15% της ικανότητας διύλισης της ΕΕ τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αφήνοντας την ΕΕ ελλιπή σε προϊόντα όπως το ντίζελ και τα καύσιμα αεριωθουμένων.

Και αν τα διυλιστήρια μας ήταν πλήρως εκτεθειμένα στις τρέχουσες τιμές CO2, η ανταγωνιστικότητά τους θα μειωνόταν σοβαρά.

Στο φυσικό αέριο, έχουμε έναν στόχο αποθήκευσης που δεν είμαστε σίγουροι ότι χρειαζόμαστε. και δεν είμαστε σε θέση να προσαρμοστούμε όταν το σήμα της τιμής αποθαρρύνει ενεργά την επαναπλήρωση των αποθηκευτικών χώρων. Επίσης, στον τομέα του φυσικού αερίου, μιλάμε για τη συμμετοχή αξιόπιστων εταίρων, αλλά έχουμε ένα σύστημα που αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία φυσικού αερίου και μια δομή αγοράς που καθιστά δύσκολη την υπογραφή μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια θα ενισχυθεί καθώς επενδύουμε στους πόρους που διαθέτουμε. Αλλά δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην πορεία είναι πολύ μεγαλύτερες – και πιο περίπλοκες – από ό,τι μπορεί να φανταζόμασταν. Και έτσι οι θεσμοί και οι πολιτικές μας πρέπει να προσαρμοστούν και να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο που κατοικούμε».