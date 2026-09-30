Ν. Τσάφος: Ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών στην ενέργεια

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ABB: Η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/09/2026 - 15:45
ΙΕΝΕ και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας: Εκδήλωση για τις Προκλήσεις των Ενεργειακών Αγορών στη ΝΑ Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 15:42
Eurelectric: Η ηλεκτρική ενέργεια άντεξε στους κλυδωνισμούς το 2026, ανάγκη για αποθήκευση και ευελιξία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 15:35
Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση στατιστικών εργασιών του Ετήσιου Προγράμματος Στατιστικών Εργασιών ΥΠΕΝ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 15:34
Κατεπείγουσα ερώτηση Γ. Μανιάτη προς Κάγια Κάλλας για αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους και έρευνες Ορούτς Ρέις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/09/2026 - 15:28
METLEN & Σ.Κ.Ε.Π.: Μια χρονιά που άφησε αποτύπωμα σε 84 σχολεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 15:02
GreenTank: Νέο ιστορικό υψηλό για τις ΑΠΕ τον Αύγουστο με 3,312 GWh.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 14:33
«Στρατηγικό Έργο της Χρονιάς 2025» αναδείχθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 13:49
Χρ. Παναγιωτόπουλος (ΤΕΡΝΑ): Απαιτείται νέο μοντέλο ανάπτυξης στις υποδομές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/09/2026 - 13:24
Χρίστος Δήμας: Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Διάδρομο Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 12:49
Με νέο κατάστημα στο Γαλάτσι διευρύνει η nrg το δίκτυο των καταστημάτων της
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 12:37
Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/09/2026 - 11:57
ΔΕΗ: Ολοκλήρωση συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων ύψους €675 εκατ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 11:53
HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως και 14 Οκτωβρίου η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/09/2026 - 11:00
Στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο η ανακοίνωση για τη νέα επιδότηση στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/09/2026 - 10:07
Νταν Γιόργκενσεν: Οι Βρυξέλλες «εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν» για να μειωθεί η τιμή των καυσίμων, ενόψει του χειμώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/09/2026 - 10:04
Ν. Τσάφος: Ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών στην ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/09/2026 - 09:29
Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 09:02
ΕΤΕπ-BNP Paribas: Υπογραφή συμφωνίας 700 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 08:50
Όμιλος REVOIL: Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/09/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Η Κομισιόν, ο Μητσοτάκης και … ο γάιδαρος του Χότζα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/09/2026 - 08:04
Πτολεμαΐδα 5: Η ενεργειακή κρίση δίνει παράταση στον λιγνίτη έως τον Μάρτιο του 2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/09/2026 - 08:02
Φωτοβολταϊκά στο σπίτι: Πόσο πέφτει ο λογαριασμός ρεύματος με το net-billing
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/09/2026 - 08:00
Επιστήμονες χρησιμοποίησαν φωτοβολταϊκά για να μετατρέψουν το πλαστικό σε καύσιμο υδρογόνου - Δείτε πώς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/09/2026 - 06:48
Πέντε οικιακές συσκευές που δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ σε αναμονή για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 06:47
Πώς να προστατεύσετε τη μπαταρία του νέου σας laptop 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 06:47
Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο: Συνέδριο Ενέργειας στην Αθήνα με επίκεντρο επενδύσεις, υποδομές και ενεργειακή ασφάλεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/09/2026 - 14:11
«AthensCharge»: Η Αθήνα περνά στην επόμενη μέρα της ηλεκτροκίνησης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/09/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο σταθμών ΑΠΕ Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/09/2026 - 12:44
Π. Μαρινάκης: Θα υπάρξει στήριξη των νοικοκυριών με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/09/2026 - 12:24

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Τσάφος: Ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών στην ενέργεια

Ν. Τσάφος: Ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών στην ενέργεια
Newsroom
Τετάρτη, 30/09/2026 - 09:29
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ο στόχος για την πλήρωση των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου δεν είναι βέβαιο ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίος, επεσήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος μετά την Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο.

Ο υφυπουργός Ενέργειας σε σχετική ανάρτησή του στο Linkedin ανέφερε:

«Σήμερα στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, μίλησα για την ανάγκη να ανανεώσουμε τις προσπάθειές μας για την ενεργειακή ασφάλεια.

Η αρχιτεκτονική ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης σχεδιάστηκε σε μια διαφορετική εποχή – όταν η ενέργεια ήταν σχετικά φθηνή και οι διακοπές σπάνιες.

Αλλά αυτός δεν είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε σήμερα.

Όλοι συμμεριζόμαστε την άποψη ότι ο μετασχηματισμός του ενεργειακού μας συστήματος θα μας κάνει πιο ασφαλείς και ανθεκτικούς. Αλλά αυτή είναι μια μακρά αλλαγή. Δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. Ο προορισμός είναι ξεκάθαρος. Αλλά το ταξίδι θα είναι ανώμαλο. Πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτό το ταξίδι.

Πρώτον, χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα, αναλύσεις και προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων – για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια – για να χαρτογραφήσουμε τους κινδύνους και να σχεδιάσουμε σωστά τις πολιτικές απαντήσεις.

Θα πρέπει επίσης να είμαστε ειλικρινείς σχετικά με το πού μπορεί να βρίσκονται σε ένταση μεταξύ των διαφορετικών στόχων μας.

Η ικανότητα διύλισης αποδεικνύει την αξία της αυτή τη στιγμή. αλλά έχουμε χάσει το 15% της ικανότητας διύλισης της ΕΕ τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αφήνοντας την ΕΕ ελλιπή σε προϊόντα όπως το ντίζελ και τα καύσιμα αεριωθουμένων.
Και αν τα διυλιστήρια μας ήταν πλήρως εκτεθειμένα στις τρέχουσες τιμές CO2, η ανταγωνιστικότητά τους θα μειωνόταν σοβαρά.

Στο φυσικό αέριο, έχουμε έναν στόχο αποθήκευσης που δεν είμαστε σίγουροι ότι χρειαζόμαστε. και δεν είμαστε σε θέση να προσαρμοστούμε όταν το σήμα της τιμής αποθαρρύνει ενεργά την επαναπλήρωση των αποθηκευτικών χώρων. Επίσης, στον τομέα του φυσικού αερίου, μιλάμε για τη συμμετοχή αξιόπιστων εταίρων, αλλά έχουμε ένα σύστημα που αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία φυσικού αερίου και μια δομή αγοράς που καθιστά δύσκολη την υπογραφή μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια θα ενισχυθεί καθώς επενδύουμε στους πόρους που διαθέτουμε. Αλλά δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην πορεία είναι πολύ μεγαλύτερες – και πιο περίπλοκες – από ό,τι μπορεί να φανταζόμασταν. Και έτσι οι θεσμοί και οι πολιτικές μας πρέπει να προσαρμοστούν και να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο που κατοικούμε».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π. Μαρινάκης: Θα υπάρξει στήριξη των νοικοκυριών με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης
Π. Μαρινάκης: Θα υπάρξει στήριξη των νοικοκυριών με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης 29 Σεπτεμβρίου 2026
Νταν Γιόργκενσεν: Οι Βρυξέλλες «εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν» για να μειωθεί η τιμή των καυσίμων, ενόψει του χειμώνα 30 Σεπτεμβρίου 2026
Νταν Γιόργκενσεν: Οι Βρυξέλλες «εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν» για να μειωθεί η τιμή των καυσίμων, ενόψει του χειμώνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΕΝΕ και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας: Εκδήλωση για τις Προκλήσεις των Ενεργειακών Αγορών στη ΝΑ Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΙΕΝΕ και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας: Εκδήλωση για τις Προκλήσεις των Ενεργειακών Αγορών στη ΝΑ Ευρώπη

Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση στατιστικών εργασιών του Ετήσιου Προγράμματος Στατιστικών Εργασιών ΥΠΕΝ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση στατιστικών εργασιών του Ετήσιου Προγράμματος Στατιστικών Εργασιών ΥΠΕΝ 2026

Κατεπείγουσα ερώτηση Γ. Μανιάτη προς Κάγια Κάλλας για αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους και έρευνες Ορούτς Ρέις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατεπείγουσα ερώτηση Γ. Μανιάτη προς Κάγια Κάλλας για αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους και έρευνες Ορούτς Ρέις

Χρίστος Δήμας: Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Διάδρομο Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Χρίστος Δήμας: Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Διάδρομο Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου

ΕΤΕπ-BNP Paribas: Υπογραφή συμφωνίας 700 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΤΕπ-BNP Paribas: Υπογραφή συμφωνίας 700 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων

Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες τους πολίτες… στο “περίμενε”
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες τους πολίτες… στο “περίμενε”