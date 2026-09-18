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Η ABB ενώνει τις δυνάμεις της με το Ferrari Hypersail, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο συνεχές ρεύμα
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Η ABB ενώνει τις δυνάμεις της με το Ferrari Hypersail, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο συνεχές ρεύμα

Η ABB ενώνει τις δυνάμεις της με το Ferrari Hypersail, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο συνεχές ρεύμα
Newsroom
Παρασκευή, 18/09/2026 - 15:45
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  • Η ABB συνεργάζεται με το Ferrari Hypersail – ένα καινοτόμο μονοκάρινο σκάφος ανοικτής θαλάσσης, μήκους περίπου 30 μέτρων, πλήρως ανυψωμένο σε υδροπτέρυγα και τροφοδοτούμενο από συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Η ηγετική παρουσία της ABB στην τεχνολογία συνεχούς ρεύματος για περισσότερα από 25 χρόνια, υποστηρίζει την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ισχύος 800 VDC
  • Η τεχνογνωσία της ABB θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των συστημάτων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του σκάφους σε ακραίες συνθήκες στον ωκεανό

Η ABB ανακοινώνει την τεχνολογική της συνεργασία με το Ferrari Hypersail, μεταφέροντας την τεχνογνωσία της στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στην πιο φιλόδοξη υπεράκτια πρόκληση παγκοσμίως. Ως Εταίρος Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Electrification Partner), η ABB θα υποστηρίξει το εγχείρημα με την τεχνογνωσία της στα συστήματα ισχύος για ναυτιλιακές εφαρμογές, με τη χρήση συνεχούς ρεύματος, και στα προηγμένα ηλεκτρικά συστήματα.

Το Ferrari Hypersail είναι ένα πρωτοποριακό μονοκάρινο σκάφος ανοικτής θαλάσσης, με μήκος 100 πόδια (περίπου 30 μέτρα), πλήρως ανυψωμένο σε υδροπτέρυγα και τροφοδοτούμενο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σκάφος έχει σχεδιαστεί για να διευρύνει τα όρια της βιώσιμης απόδοσης στη θάλασσα, συνδυάζοντας την ταχύτητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια με την παραγωγή και τη διαχείριση ενέργειας πάνω στο σκάφος - σε ένα από τα πλέον απαιτητικά, από τεχνικής άποψης, περιβάλλοντα.

Η ABB συνεισφέρει στη συνεργασία με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία συνεχούς ρεύματος, η οποία υποστηρίζεται από ένα χαρτοφυλάκιο με πάνω από 700 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον συγκεκριμένο τομέα. Η ABB θα υποστηρίξει το Ferrari Hypersail με την τεχνογνωσία της στη διαχείριση ενέργειας, στα ηλεκτρικά συστήματα για ναυτιλιακές εφαρμογές και την αποθήκευση ενέργειας.

Το Ferrari Hypersail παρέχει στην ABB ένα περιβάλλον υψηλών επιδόσεων, στο οποίο μπορεί να αναδειχτεί πώς ο προηγμένος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός με τη χρήση συνεχούς ρεύματος και η έξυπνη διαχείριση ενέργειας, μπορούν να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα και την αποδοτικότητα υπό ακραίες υπεράκτιες συνθήκες. Οι απαιτήσεις αυτές –η εξισορρόπηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η αποθήκευση και η διανομή ισχύος σε πραγματικό χρόνο – είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς βιομηχανικών μικροδικτύων (microgrids).

«Το Ferrari Hypersail παρέχει στην ABB μια μοναδική πλατφόρμα που θα αναδείξει το πώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας, ώστε να διευρύνουμε τα όρια της τεχνολογίας συνεχούς ρεύματος», δήλωσε ο Giampiero Frisio, Πρόεδρος του Τομέα Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού της ABB. «Το Ferrari Hypersail έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνθήκες εξίσου απαιτητικές με εκείνες που αντιμετωπίζουν τα συστήματά μας στη βιομηχανία. Ο ρόλος της ABB αναδεικνύει πώς οι τεχνολογίες ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού βοηθούν τις βιομηχανίες να ξεπερνούν τα όριά τους και να επιτυγχάνουν επιδόσεις ρεκόρ. Τα διδάγματα από μια τέτοια πρόκληση μπορούν να μας βοηθήσουν να εξελίξουμε τα ανθεκτικά και αποδοτικά συστήματα ισχύος που αναζητούν οι πελάτες μας από διαφορετικούς κλάδους - από τη ναυτιλία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως τα data centers και τα βιομηχανικά μικροδίκτυα».

Για τον Enrico Voltolini, Επικεφαλής του έργου Ferrari Hypersail, η συνεργασία παρέχει την τεχνική βάση που απαιτείται για την υλοποίηση της αποστολής. «Το Hypersail λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», δήλωσε ο Voltolini. «Πρέπει να είναι ενεργειακά αυτάρκες για συνεχόμενες εβδομάδες, στα πιο απαιτητικά θαλάσσια περιβάλλοντα στον κόσμο. Το γεγονός ότι αξιοποιούμε την τεχνογνωσία της ABB στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για το συγκεκριμένο έργο, αποτελεί ένα πολύτιμο λειτουργικό πλεονέκτημα».

Η αρχιτεκτονική συνεχούς ρεύματος του Ferrari Hypersail θα λειτουργεί ως ένα υψηλών επιδόσεων, ενεργειακά αυτόνομο μικροδίκτυο, με συστήματα που λειτουργούν στα 48 V και στα 800 VDC. Θα παράγει, θα αποθηκεύει και θα διαχειρίζεται την ισχύ που απαιτείται για τα κρίσιμα συστήματα πλοήγησης, τον έλεγχο των υδροπτερυγίων, τα συστήματα ασφαλείας και την πρόωση, λειτουργώντας παράλληλα υπό συνθήκες ακραίου ψύχους, έκθεσης σε θαλασσινό νερό, πίεσης και έντονης κινητικότητας.

Η ομάδα της ABB θα υποστηρίξει το Ferrari Hypersail με τεχνογνωσία στην ενσωμάτωση συστημάτων συνεχούς ρεύματος, στην έξυπνη διανομή ισχύος και στην ανθεκτικότητα στη θάλασσα. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από το έργο, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ισχύος για κλάδους όπως η ναυτιλία, τα data centers και οι υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

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