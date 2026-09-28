Ενεργειακό κόστος: Στη ΓΣ του ΣΕΒ το επόμενο επεισόδιο της κόντρας κυβέρνησης-βιομηχανίας

Το κλίμα έχει επιβαρυνθεί μετά την επιστολή των 16 βιομηχανικών συνδέσμων προς την κυβέρνηση, με την οποία ζητούν άμεσα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Η απουσία μάλιστα του ΣΕΒ από τους υπογράφοντες έχει προκαλέσει εντάσεις και στους κόλπους των επιχειρήσεων. Μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής, κύκλοι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έσπευσαν να επισημάνουν ότι εξετάζεται η αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου CISAF και η ένταξη σε αυτό επιχειρήσεων με συνολική κατανάλωση της τάξης της 1-1,5 TWh. Στο βασικό του σχήμα, το CISAF (Clean Industry State Aid Framework), που υιοθετήθηκε το 2025, επιτρέπει τη μείωση έως 50% της μέσης ετήσιας χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρισμού για έως 50% της ετήσιας κατανάλωσης της επιλέξιμης επιχείρησης. Επί της ουσίας επιδοτείται το 25% του κόστους, με κατώφλι τα 50 ευρώ/MWh για την επιδοτούμενη ποσότητα. Η κρατική ενίσχυση μπορεί να διαρκεί έως τρία χρόνια και συνοδεύεται από υποχρέωση επανεπένδυσης σημαντικού μέρους της στήριξης σε δράσεις απανθρακοποίησης. Στην ελληνική περίπτωση, οι δράσεις αυτές θα μπορούσαν να αφορούν τη μαζική εγκατάσταση μπαταριών από τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2026 υιοθετήθηκε, με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το METSAF (Middle East Crisis Temporary State Aid Framework), η ισχύς του οποίου έχει προσδιοριστεί έως το τέλος του 2026, αν και πληροφορίες από διάφορες πλευρές μιλούν για παράτασή του. Μέσω αυτού θα μπορούσαν να λάβουν ενίσχυση έναντι του αυξημένου ενεργειακού κόστους και επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στην αντιστάθμιση του κόστους των ρύπων, αν και η ενίσχυση θα ήταν η μισή από εκείνη του CISAF. Η βιομηχανία, που παρακολουθεί στενά όσα λέγονται από την κυβέρνηση, θεωρεί ότι εάν το CISAF εφαρμοστεί για επιχειρήσεις συνολικής κατανάλωσης μόλις 1-1,5 TWh, το μέτρο δεν θα είναι τίποτε περισσότερο από «ασπιρίνη» για την αντιμετώπιση του «καρκίνου» της νέας ενεργειακής κρίσης. Οι ενισχύσεις δεν θα ξεπερνούν συνολικά τα 45 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των δικαιούχων θα είναι εξαιρετικά μικρός και σε καμία περίπτωση δεν θα αφορά τις περίπου 600-700 επιχειρήσεις στις οποίες αναφέρθηκαν οι 16 σύνδεσμοι.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), Αντώνης Κοντολέων, η Ευρώπη κατάλαβε γρήγορα τι έρχεται και ήδη από το 2025 υιοθέτησε το CISAF. Η ελληνική κυβέρνηση, αντί να αξιοποιήσει το μέτρο για το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη, υπενθυμίζει τη μείωση των ΥΚΩ από την 1η Ιουλίου και την αντιστάθμιση που δίνεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η αντιστάθμιση αφορά μόλις 40 επιχειρήσεις και εφαρμόζεται ήδη από το 2013, επομένως δεν μπορεί να συνυπολογίζεται ως νέο μέτρο αντιμετώπισης της τρέχουσας κρίσης. Σύμφωνα με τον κ. Κοντολέοντα, CISAF και METSAF δεν αξιοποιούνται από την κυβέρνηση, παρότι θα οδηγούσαν σε επενδύσεις των επιχειρήσεων στην αποθήκευση με μπαταρίες. Κάτι που, όπως εκτιμά, δεν εξυπηρετεί τον κυβερνητικό σχεδιασμό για εγκατάσταση συστημάτων μπαταριών από μεμονωμένους καταναλωτές, δήμους κ.ά. Κατά την άποψή του, μια τέτοια επιλογή είναι αντιοικονομική, καθώς το κόστος εγκατάστασης ενός μικρού συστήματος μπαταρίας είναι δεκαπλάσιο από εκείνο ενός μεγάλου συστήματος. Με αυτά τα δεδομένα, το ενεργειακό κόστος αναμένεται να βρεθεί ξανά στο προσκήνιο στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ στις 6 Οκτωβρίου, όπου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να θέσει το ζήτημα ενώπιον του πρωθυπουργού.