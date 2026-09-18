Έτος Καμπής για το ΙΕΝΕ το 2026

Φέτος το ΙΕΝΕ συμπληρώνει 23 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς. Με έδρα την Αθήνα το Ινστιτούτο, πέραν της Ελλάδας, δραστηριοποιείται σε 14 χώρες της περιοχής- Δυτικά Βαλκάνια, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ισραήλ και Κύπρο - όπου διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο εταίρων και συνεργατών. Οι 45 εταίροι που αποτελούν το Governing Board του Ινστιτούτου διαθέτουν ειδικότητες που μεταξύ τους καλύπτουν όλο το φάσμα του ενεργειακού τομέα.

Το κέντρο βάρους του Ινστιτούτου από πλευράς εργασιών είναι το ερευνητικό και μελετητικό του έργο το οποίο υλοποιείται βάσει συγκεκριμένων και καλά οριοθετημένων προγραμμάτων. Την τρέχουσα περίοδο το ΙΕΝΕ έχει σε εξέλιξη 12 ερευνητικά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν τις αγορές ηλεκτρισμού και φ. αερίου, τις ενεργειακές υποδομές, τις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τα ορυκτά καύσιμα, τις κρίσιμες πρώτες ύλες ( CRM), την αγορά εκπομπών ( Cο2) καθώς και τις νέες τεχνολογίες όπως οι SMR, το CCUS, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση.

Το ερευνητικό και μελετητικό έργο του Ινστιτούτου αποτελεί την βάση της λειτουργίας του καθώς από εκεί αντλεί όλη την απαραίτητη γνώση και τεχνογνωσία που του επιτρέπουν την συμμετοχή του σε δημόσιες παρεμβάσεις αλλά και την ετοιμασία και την οργάνωση του ενημερωτικού υλικού που στέλνει στα μέλη του αλλά και ευρύτερα.

Πέραν του μελετητικού του έργου, το Ινστιτούτο διοργανώνει εκδηλώσεις για όλο το φάσμα της ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο αμέσως προσεχές διάστημα και συγκεκριμένα την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας (CCIS), ημερίδα κατά την οποία θα παρουσιαστεί η μελέτη “South East Europe Energy Outlook 2025/2026” και θα εξετασθούν οι τρέχουσες προκλήσεις για τις αγορές ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη.

Επίσης, στις 3 & 4 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, το ΙΕΝΕ διοργανώνει, για άλλη μια χρονιά, το Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη». Το 2026, το «Ενέργεια και Ανάπτυξη», το κορυφαίο ετήσιο εθνικό συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), συμπληρώνει το εμβληματικό ορόσημο των 30 χρόνων συνεχούς διοργάνωσης. Στο φετινό συνέδριο, που λόγω των εν εξελίξει συρράξεων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, πραγματοποιείται σε μία συγκυρία πρωτόγνωρη για τις παγκόσμιες ενεργειακές ισορροπίες, εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι κρατικών φορέων κλπ. όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από χώρες της ΝΑ Ευρώπης καθώς και από το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ολλανδία θα αναδείξουν ζητήματα που αφορούν τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φ. αερίου, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Σημαντική παρέμβαση, εξάλλου, αναμένεται από το International Energy Agency (IEA), σχετικά με τις στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση της εμβληματικής ετήσιας μελέτης του, του “World Energy Outlook 2026”.

Στις 25 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με την FMW Financial Media Way, θα λάβει χώρα το 14ο Ενεργειακό Συμπόσιο Κύπρου, το οποίο θα καλύψει και φέτος το σύνολο των ενεργειακών εξελίξεων της Μεγαλονήσου. Το Συμπόσιο διεξάγεται σε επίπεδο policy making με την συμμετοχή ανώτατων πολιτειακών παραγόντων συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ακόμα, εντός του Νοεμβρίου το Ινστιτούτο πραγματοποιεί μονοήμερο Σεμινάριο στα Σκόπια, με τη σύμπραξη τοπικών φορέων, σχετικά με τη δημιουργία Αγοράς Εκπομπών Άνθρακα στη Βόρεια Μακεδονία (carbon market), κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστεί μία εξειδικευμένη μελέτη του ΙΕΝΕ και προτάσεις για την οργάνωση της εν λόγω αγοράς.

Στον χώρο της εκπαίδευσης το Ινστιτούτο διοργανώνει κατά περίπτωση εξειδικευμένα Σεμινάρια και σειρά μαθημάτων πάνω σε θέματα ενέργειας και γεωπολιτικής, οργάνωσης ενεργειακών αγορών, τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας κλπ. Το Β’ Δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου το ΙΕΝΕ οργανώνει στην Αθήνα, στο ΕΒΕΑ, εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 30 ωρών με θέμα : «Ενεργειακή Αποδοτικότητα & Διαχείριση Ενέργειας στη Βιομηχανία και σε Μεγάλα Κτίρια».

Παράλληλα, το ΙΕΝΕ σε τακτική βάση ενημερώνει τα μέλη του αποστέλλοντας πληροφόρηση με τη μορφή newsletters και εκθέσεων για τις ενεργειακές εξελίξεις σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. Το IENE Information Feed αποτελεί σήμερα μια ολοκληρωμένη πηγή ενημέρωσης για τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια. Η υπηρεσία αυτή διατίθεται μόνο στα μέλη του Ινστιτούτου.

Με περισσότερα από 100 εταιρικά μέλη και εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα-μέλη σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη και συνολικά 2000 αποδέκτες της τακτικής πληροφόρησής του, το Ινστιτούτο αποτελεί ένα βασικό πόλο ενημέρωσης και διασύνδεσης ( networking) των επαγγελματιών του ενεργειακού τομέα σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη.